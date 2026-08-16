नालसार विश्विद्यालय और बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) के चेयरमैन मनन मिश्रा इस वक्त सुर्खियों में है। अब देश में 700 से ज्यादा सदस्यों वाले तीन वकील संगठनों ने रविवार को नालसार विवाद के बाद बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष मनन कुमार मिश्रा के इस्तीफे की मांग की। वकीलों ने कहा कि अगर मनन मिश्रा इस्तीफा नहीं देते हैं, तो बार काउंसिल के अन्य सदस्यों को उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाना चाहिए।

यह घटनाक्रम मनन मिश्रा द्वारा कानून के छात्रों से माफी मांगने के एक दिन बाद सामने आया है। पहले मनन मिश्रा ने हैदराबाद स्थित नालसार विश्वविद्यालय के 2026 बैच के स्नातकों को राज्य बार काउंसिल में पंजीकरण से प्रतिबंधित करने का निर्देश जारी किया था, जिसे बाद में उन्होंने वापस ले लिया।

अब ऑल इंडिया लॉयर्स एसोसिएशन फॉर जस्टिस, नेशनल अलायंस फॉर जस्टिस अकाउंटेबिलिटी एंड राइट्स और क्वीर लॉयर्स एसोसिएशन ने बीसीआई के चेयरमैन मनन मिश्रा को पत्र लिखकर उनका इस्तीफा मांगा है। वकीलों के इन संगठनों में करीब 700 सदस्य हैं।

इस संगठन द्वारा जारी एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है, “बीसीआई अध्यक्ष और नालसार के छात्रों के बीच हुए अत्यंत परेशान करने वाले और शर्मनाक घटनाक्रम के मद्देनजर, हम, कानूनी बिरादरी के सदस्यों के रूप में इस बात से बेहद शर्मिंदा हैं कि जिस वैधानिक संस्था का संचालन हम करते हैं, उसका नेतृत्व मनन कुमार मिश्रा कर रहे हैं। एक ऐसा व्यक्ति जो मनमानी करने का इतना आदी है कि सत्ता हथियाने के चक्कर में वह बार के हितों और अखंडता को बनाए रखने में अक्सर विफल रहता है।”

वकीलों के संगठन ने आगे तर्क दिया, “कानूनी पेशे की स्वतंत्रता, निष्ठा और स्वायत्तता एक मजबूत लोकतंत्र के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है… बार में हमारे पूर्वजों ने ब्रिटिश उपनिवेशवाद से हमारे महान राष्ट्र की स्वतंत्रता के संघर्ष में अमूल्य योगदान दिया है। यह संघर्ष केवल महान साहस, निष्ठा और अन्याय के विरुद्ध विरोध करने की क्षमता के बल पर ही संभव हो पाया था। हम चिंतित हैं कि आज कमजोर नेतृत्व के कारण इस क्षमता में भारी गिरावट आई है।”

‘उच्च मानक स्थापित करने का वक्त आ गया’

वकीलों ने कहा, “हमने मिश्रा को पत्र लिखकर उनके कार्यों पर अपना असंतोष व्यक्त किया है और उनसे तत्काल इस्तीफा देने की मांग की है। वकीलों ने कहा कि ऐसा न करने पर हम जल्द ही बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अन्य सदस्यों को पत्र लिखकर उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित करने का अनुरोध करेंगे। बार काउंसिल ऑफ इंडिया के लिए उच्च मानक स्थापित करने का समय आ गया है।”

बीसीआई प्रमुख मनन मिश्रा को लिखे अपने पत्र में वकीलों ने कहा, “हम बार काउंसिल ऑफ इंडिया और स्टेट बार काउंसिल के सदस्यों से यह आग्रह करते हैं कि वे उन पत्रों को जारी करने के लिए ‘जिस कानूनी प्राधिकरण पर भरोसा किया गया है’ उसकी ‘पूर्ण संस्थागत समीक्षा’ पर जोर दें, जिनमें पहले स्टेट बार काउंसिलों को 2026 के नालसार पास आउट बैच के छात्रों को दाखिला न देने के लिए कहा गया था और बाद में नालसार के छात्रों द्वारा अपने दीक्षांत समारोह में भारत के मुख्य न्यायाधीश की उपस्थिति का विरोध करने के निर्णय की जांच करने के लिए कहा गया था।”

विवाद क्या है?

पिछले सप्ताह, नालसार विधि विश्वविद्यालय के छात्रों के एक वर्ग ने आगामी दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत के होने का विरोध किया था। छात्रों ने पिछले महीने नीट विरोध प्रदर्शनों के दौरान कथित पुलिस ज्यादतियों के खिलाफ एक याचिका के संबंध में उनकी हालिया टिप्पणियों का हवाला दिया था।

गुरुवार शाम को वरिष्ठ अधिवक्ता मनन मिश्रा ने एक निर्देश जारी कर विश्वविद्यालय के 2026 बैच के स्नातकों को राज्य बार काउंसिल में पंजीकरण कराने से रोक दिया और उनके खिलाफ जांच की मांग की। कुछ घंटों बाद, बीसीआई ने एक दूसरा पत्र प्रकाशित किया जिसमें कहा गया कि “विस्तृत विचार-विमर्श के बाद बीसीआई ने अपने पहले के निर्देशों में संशोधन किया है और पंजीकरण पर लगी रोक को वापस ले लिया है।

शुक्रवार को मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने बीसीआई के इस निर्देश की कड़ी आलोचना करते हुए कहा कि छात्रों को विरोध करने का अधिकार है। मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि यह छात्रों और मेरे बीच संवाद है। वे (बीसीआई) कौन होते हैं इस मुद्दे को बेवजह उठाने वाले? यह बिल्कुल अनुचित है।” सीजेआई की फटकार के एक दिन बाद फिर मनन मिश्रा ने छात्रों से माफी मांगी।

‘मैं माफी मांगता हूं…’, NALSAR विवाद के बीच BCI प्रमुख मनन कुमार मिश्रा ने छात्रों को लिखा पत्र

NALSAR लॉ यूनिवर्सिटी में एनरोलमेंट से जुड़े विवाद में बार काउंसिल ऑफ इंडिया की कड़ी आलोचना के एक दिन बाद चेयरमैन मनन कुमार मिश्रा ने शनिवार को पत्र लिखकर छात्रों से माफी मांगी है। उन्होंने कहा कि अगर इस विवाद से जुड़ी किसी भी चीज जिसमें उनके शब्द या चिट्ठी भी शामिल हैं, से छात्रों की भावनाएं आहत हुई हैं, तो उन्हें गहरा अफसोस है। पढ़ें पूरी खबर।



