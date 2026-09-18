झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को बड़गाईं जमीन से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में झारखंड हाई कोर्ट से राहत नहीं मिली है। हाई कोर्ट ने उनकी उस अंतरिम अर्जी को खारिज कर दिया, जिसमें उन्होंने रांची की PMLA कोर्ट में चल रही कार्यवाही पर रोक लगाने की मांग की थी। इसके साथ ही मामले में निचली अदालत की कार्यवाही आगे बढ़ने का रास्ता साफ हो गया है। यह मामला अभी आरोप तय करने (फ्रेमिंग ऑफ चार्जेज) के चरण में है।

हेमंत सोरेन ने हाई कोर्ट में यह अर्जी विशेष PMLA कोर्ट की ओर से उनकी डिस्चार्ज याचिका यानी आरोप हटाने की अर्जी (IA) खारिज किए जाने के बाद दाखिल की थी। रांची की विशेष पीएमएलए अदालत ने 8 जून 2026 को उनकी डिस्चार्ज याचिका खारिज कर दी थी। अदालत ने कहा था कि रिकॉर्ड पर मौजूद सामग्री के आधार पर उनके खिलाफ प्रथम दृष्टया मामला बनता है।

सैंक्शन को लेकर भी सोरेन को राहत नहीं

हाई कोर्ट में हेमंत सोरेन की ओर से दलील दी गई कि मामले में अभियोजन के लिए जरूरी पूर्व स्वीकृति यानी सैंक्शन नहीं लिया गया है। उनकी ओर से कहा गया कि मामला पुरानी लंबित कार्यवाही से जुड़ा है, इसलिए दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC) की धारा 197 के तहत सैंक्शन की जरूरत है।

दूसरी ओर, प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने इसका विरोध करते हुए कहा कि मौजूदा कानूनी प्रावधानों के तहत सैंक्शन से संबंधित प्रक्रिया अलग तरीके से लागू होती है। अदालत ने कहा कि सैंक्शन का सवाल कानून और तथ्यों से जुड़ा हो सकता है और जरूरत पड़ने पर ट्रायल के दौरान इस पर विचार किया जा सकता है। केवल इस आधार पर मौजूदा चरण में पूरी कार्यवाही पर रोक लगाना उचित नहीं होगा।

The Jharkhand High Court dismissed Jharkhand Chief Minister Hemant Soren's intervention plea (IA) against Special PMLA court's decision to reject his discharge petition in the Bargain land-scam case.



Through the IA, CM Soren had prayed for stay on proceedings by PMLA court,… pic.twitter.com/jxxbdufT96 — ANI (@ANI) September 18, 2026

आधिकारिक पद से जुड़े कृत्य पर कोर्ट की टिप्पणी

जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद ने अंतरिम राहत पर विचार करते हुए कहा कि सरकारी कर्मचारी को धारा 197 का संरक्षण तभी मिलता है, जब कथित कृत्य का उसके आधिकारिक दायित्वों के निर्वहन से उचित और वास्तविक संबंध हो। अदालत ने प्रथम दृष्टया कहा कि सोरेन के खिलाफ लगाए गए आरोपों का उनके आधिकारिक दायित्वों से ऐसा संबंध दिखाई नहीं देता।

हालांकि, हाई कोर्ट ने साफ किया कि ये टिप्पणियां केवल अंतरिम राहत के सवाल पर विचार करने तक सीमित हैं। ट्रायल कोर्ट मामले की सुनवाई कानून के अनुसार स्वतंत्र रूप से करेगा और हाई कोर्ट की इन टिप्पणियों से प्रभावित नहीं होगा।

8.86 एकड़ जमीन से जुड़ा है मामला

यह मामला रांची के बड़गाईं अंचल की 8.86 एकड़ जमीन से जुड़े कथित अवैध अधिग्रहण, कब्जे और दस्तावेजों में हेरफेर के आरोपों से संबंधित है। ईडी के मुताबिक, जांच के दौरान जमीन के राजस्व रिकॉर्ड और उससे जुड़े दस्तावेजों में कथित गड़बड़ियों की जानकारी सामने आई।

ईडी ने मामले में हेमंत सोरेन समेत करीब 18 आरोपियों के खिलाफ अभियोजन शिकायत दाखिल की है। एजेंसी का आरोप है कि जमीन से संबंधित प्रक्रिया को प्रभावित करने और कथित कब्जे को छिपाने के लिए दस्तावेजों में हेरफेर किया गया। वहीं, सोरेन की ओर से इन आरोपों को खारिज किया गया है और उनके खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य नहीं होने की दलील दी गई है।

अब आगे क्या होगा?

हाई कोर्ट की ओर से अंतरिम अर्जी खारिज किए जाने के बाद रांची की विशेष पीएमएलए अदालत में हेमंत सोरेन के खिलाफ आरोप गठन की प्रक्रिया आगे बढ़ सकती है। इस मामले में आरोप गठन पर सुनवाई के लिए 19 सितंबर की तारीख पहले से निर्धारित है।

वहीं, हेमंत सोरेन की क्रिमिनल रिवीजन याचिका और इससे जुड़ी अन्य याचिका को 14 अक्टूबर 2026 को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया गया है। हाई कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि अंतरिम राहत से जुड़े आदेश में की गई टिप्पणियां अंतिम फैसला नहीं हैं और मामले का ट्रायल कानून के अनुसार आगे चलेगा।

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