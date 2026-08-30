सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस बीवी नागरत्ना ने शनिवार को बार काउंसिल की भूमिका और कामकाज को लेकर अहम टिप्पणी की है। दिल्ली की नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के 13वें दीक्षांत समारोह में बोलते हुए जस्टिस नागरत्ना ने कहा कि बार काउंसिल को अपनी भूमिका पर आत्ममंथन करने की जरूरत है।

बार एंड बेंच की रिपोर्ट के मुताबिक, जस्टिस नागरत्ना ने कहा कि केंद्रीय और राज्य बार काउंसिल को पेशेवर नैतिकता, मर्यादा और वकीलों की दक्षता बनाए रखने में अपनी जिम्मेदारी पर विचार करना चाहिए। उन्होंने साफ कहा कि अगर किसी बार काउंसिल को उसके ही सदस्य सम्मान नहीं देते तो यह कानूनी पेशे के लिए अच्छा संकेत नहीं है।

नागरत्ना की यह टिप्पणी ऐसे समय आई है, जब हाल ही में हैदराबाद की नालसार यूनिवर्सिटी के 2026 बैच के छात्रों और बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) के बीच विवाद सामने आया था।

बीसीआई चेयरमैन मनन कुमार मिश्रा ने NALSAR के 2026 में स्नातक हुए छात्रों के नामांकन पर रोक लगाने का निर्देश दिया था। जिसके बाद उन्होंने अपने फैसले को वापस ले लिया था। दरअसल, छात्रों ने अपने दीक्षांत समारोह में CJI सूर्यकांत को आमंत्रित किए जाने पर आपत्ति जताई थी।

जस्टिस बीवी नागरत्ना ने कहा कि देश के वकीलों को एकजुट होकर न्याय व्यवस्था को मजबूत करने के लिए आवाज उठानी होगी। उन्होंने कहा कि अदालतों में लंबित मामलों, देरी, बढ़ती कानूनी लागत और व्यवस्था को लेकर अनिश्चितता जैसी चुनौतियां गंभीर हैं।

बार की स्वतंत्रता पर बोलते हुए जस्टिस नागरत्ना ने कहा कि वकीलों को मिली स्वतंत्रता उनके निजी फायदे के लिए नहीं है। यह इसलिए जरूरी है क्योंकि संवैधानिक लोकतंत्र में ऐसे पेशेवरों की जरूरत है जो बिना किसी दबाव के सलाह दे सकें, बहस कर सकें, सवाल उठा सकें और लोगों का प्रतिनिधित्व कर सकें।

उन्होंने चेताया कि बार की किसी भी गलती या चूक का असर देश के राजनीतिक और नागरिक जीवन पर गहरा पड़ सकता है। जस्टिस नागरत्ना ने वकीलों से अपनी सोच बदलने और क्लाइंट के लिए काम को सार्वजनिक सेवा की भावना से देखने की अपील की। उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं किया गया तो आने वाले समय में कानूनी पेशा अपनी प्रासंगिकता खो सकता है।

कानूनी पेशे की गरिमा पर उन्होंने कहा कि पेशे को सिर्फ नौकरी या व्यापार नहीं समझना चाहिए, बल्कि यह भरोसे की जिम्मेदारी है। इसे केवल घंटे के हिसाब से कानूनी ज्ञान बेचने तक सीमित नहीं किया जा सकता।

‘जब छात्र सवाल पूछते हैं, तो उन्हें धमकाया नहीं जा सकता’, दीक्षांत समारोह में बोले सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस उज्ज्वल भुइयां

सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस उज्ज्वल भुइयां ने कहा कि सिर्फ इसलिए छात्रों को धमकाया या उन पर दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जा सकती क्योंकि उन्होंने अधिकारियों या सत्ता में बैठे लोगों से अलग राय रखी है। उन्होंने जोर देकर कहा कि सवाल पूछने का अधिकार लोकतांत्रिक नागरिकता के लिए बहुत जरूरी है। पढ़ें पूरी खबर।