समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान को फर्जी जन्म प्रमाण पत्र मामले में सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। शीर्ष अदालत ने इस मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार की याचिका खारिज कर दी। यूपी सरकार ने हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देते हुए आजम खान की दोषसिद्धि पर लगी रोक हटाने और उन्हें मिली राहत रद्द करने की मांग की थी।

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मई 2024 में आजम खान की दोषसिद्धि और सजा पर रोक लगा दी थी। हाईकोर्ट के इस फैसले के खिलाफ उत्तर प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। निचली अदालत ने इस मामले में आजम खान को दोषी ठहराते हुए सात साल की सजा सुनाई थी।

इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आजम खान के साथ उनकी पत्नी तंजीन फातिमा और बेटे अब्दुल्ला आजम खान को भी राहत दी है। अदालत ने दोनों की दोषसिद्धि पर भी रोक लगा दी है।

क्या है मामला?

अभियोजन पक्ष के अनुसार, यह मामला तीन जनवरी 2019 का है, जब आकाश सक्सेना ने शिकायत दर्ज कराई थी कि आजम खान और उनकी पत्नी ने अपने बेटे अब्दुल्ला आजम खान के दो जन्म प्रमाणपत्र बनवाए थे। सक्सेना वर्तमान में रामपुर से भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के विधायक हैं।

इसके बाद रामपुर की सत्र अदालत ने तीनों को भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 420 (धोखाधड़ी), 467 (मूल्यवान प्रतिभूति की जालसाजी), 468 (धोखाधड़ी के उद्देश्य से जालसाजी), 471 (जाली दस्तावेज को असली के रूप में इस्तेमाल करना), 472 (जालसाजी के इरादे से नकली मुहर आदि बनाना या रखना) और 120-बी (आपराधिक साजिश) के तहत दोषी ठहराया था और तीनों को सात-सात साल के कारावास की सजा सुनाई थी।

हाईकोर्ट ने पत्नी और बेटे को नहीं दी थी राहत

याद दिला दें कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आजम खान की दोषसिद्धि पर रोक लगाई थी। लेकिन उनकी पत्नी तंजीन फातिमा और बेटे अब्दुल्ला आजम खान को यह राहत देने से इनकार कर दिया था। इसके बाद दोनों ने हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी।

इस मामले में निचली अदालत ने आजम खान, तंजीन फातिमा और अब्दुल्ला आजम खान तीनों को दोषी ठहराते हुए सात-सात साल की सजा सुनाई थी। अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले से तीनों को राहत मिली है।

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गाजियाबाद की पीएमएलए कोर्ट ने सोमवार को समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान को ईडी की कस्टडी खत्म होने के बाद ज्यूडिशियल कस्टडी में भेज दिया है। इसे लेकर सपा प्रमुख अखिलेश यादव की प्रतिक्रिया सामने आई है।

अखिलेश यादव ने कहा कि आजम खान के साथ नाइंसाफी हो रही है। पूरे देश की जनता समय आने पर जवाब देगी। बता दें कि आजम खान के मामले की अगली सुनवाई 26 नवंबर को होनी है। सुनवाई के बाद सपा नेता को गाजियाबाद की डासना जेल भेज दिया गया है। पढ़ें पूरी खबर…