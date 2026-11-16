समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान को ईडी की कस्टडी खत्म होने के बाद PMLA कोर्ट ने न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। इस मामले में अगली सुनवाई 26 नवंबर को होगी। सपा नेता को गाजियाबाद की डासना जेल में रखा जाएगा।

बता दें कि आजम खान की चार दिन की ईडी कस्टडी पूरी होने के बाद उन्हें गाजियाबाद स्थित PMLA कोर्ट में पेश किया गया। इससे पहले चार दिनों के दौरान प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने उनसे जौहर यूनिवर्सिटी से जुड़े मामले में पूछताछ की।

समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री आजम खान को जौहर यूनिवर्सिटी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने गिरफ्तार किया था। अब इस गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली आजम खान की याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई हो रही है।

आजम खान ने अपनी याचिका में ईडी की गिरफ्तारी को चुनौती देते हुए इसे अदालत में गलत ठहराया है। हाईकोर्ट उनकी याचिका पर सुनवाई कर रहा है। यह मामला जौहर यूनिवर्सिटी से जुड़े कथित मनी लॉन्ड्रिंग और ईडी की जांच से संबंधित है।

दोहरे पैन कार्ड मामले में गिरफ्तारी

इससे पहले 5 नवंबर को आजम खान की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने दुर्भावनावश ईडी की कार्रवाई करने का आरोप लगाते हुए कहा कि जब उन्हें रिहा किया जाने वाला था, तभी गिरफ्तार कर लिया गया। कपिल सिब्बल ने कहा, ”वे सिर्फ इतना चाहते हैं कि मैं (आजम खान) चुनाव के दौरान जेल में रहूं।” आजम खान के वकील ने बताया था कि 78 वर्षीय सपा नेता को जौहर ट्रस्ट से जुड़े धनशोधन मामले के सिलसिले में एक नवंबर को गाजियाबाद की विशेष अदालत में पेश किया गया था। कथित दोहरे पैन कार्ड मामले में रामपुर जेल से जमानत पर रिहा होने के तुरंत बाद ईडी ने 31 अक्टूबर को धनशोधन के इस मामले में आजम खान को गिरफ्तार कर लिया था।

क्या है पूरा मामला?

ED ने उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा आजम खान और उनके कथित सहयोगियों के खिलाफ दर्ज 58 FIR के आधार पर मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया है। एजेंसी का आरोप है कि सरकारी विकास कार्यों के लिए आवंटित धनराशि को कथित तौर पर रामपुर स्थित निजी जौहर यूनिवर्सिटी के निर्माण में इस्तेमाल किया गया।

ईडी जौहर यूनिवर्सिटी के निर्माण, संस्थान के लिए जमीन की खरीद और इन कामों में इस्तेमाल किए गए फंड के स्रोतों में कथित वित्तीय अनियमितताओं की जांच कर रही है। एजेंसी का आरोप है कि करोड़ों रुपये के सरकारी फंड का दुरुपयोग किया गया। खान को हिरासत में लेने से पहले एजेंसी ने गाजियाबाद कोर्ट से वारंट हासिल किया था।

इससे पहले 28 अक्टूबर को ED ने विश्वविद्यालय की जमीन और इमारतों को कुर्क कर लिया था। इन संपत्तियों का अनुमानित बाजार मूल्य 1,170 करोड़ रुपये बताया गया है।

आजम खान के वकील ने दलील दी कि जांच एजेंसी ने धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) के प्रावधानों का उल्लंघन किया है। वहीं ED ने कथित वित्तीय लेन-देन और बेनामी संपत्तियों के हस्तांतरण से जुड़े मामलों में पूछताछ के लिए उनकी हिरासत की मांग की है।