Asaram 20 Days Parole: नाबालिग बच्चियों से बलात्कार के मामले में स्वयंभू धर्मगुरु आसाराम आजीवन कारावास की सजा काट रहे हैं। उनकी सजा को राजस्थान हाईकोर्ट ने दो महीने पहले बरकरार रखा था लेकिन सोमवार 03 अगस्त को उनकी 20 दिन की पैरोल की याचिका को मंजूरी दे दी है। इस राहत के चलते आसाराम 13 साल बाद 20 दिन बाद जेल से बाहर आएंगे।

दरअसल, हाईकोर्ट ने जोधपुर जिला कलेक्टर की अध्यक्षता वाली समिति द्वारा उनकी पैरोल याचिका खारिज करने की भी आलोचना की। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजीव प्रकाश शर्मा और न्यायमूर्ति संजीत पुरोहित की पीठ ने 85 वर्षीय आसाराम को उनकी उम्र और 13 वर्ष से अधिक समय जेल में बिताने के कारण यह राहत प्रदान की।

याचिकाकर्ता के फरार होने की कही बात

इस मामले में राजस्थान और अन्य पक्षों के वकीलों ने उच्च न्यायालय के समक्ष 31 जुलाई को जिला कलेक्टर द्वारा आयोजित बैठक की विस्तृत रिपोर्ट पेश की थी। कार्यवृत्त के अनुसार समिति ने आसाराम की 20 दिन की पैरोल याचिका को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि पुलिस से सूचना मिली है कि याचिकाकर्ता फरार हो सकता है।

इतना ही नहीं, राजस्थान कैदी पैरोल रिहाई नियम, 1958 के नियम 14(क) के तहत उसे पैरोल देने के योग्य नहीं माना जाएगा, क्योंकि याचिकाकर्ता के खिलाफ राजस्थान राज्य के बाहर एक आपराधिक मामला दर्ज है और उसे दूसरे राज्य (गुजरात के गांधीनगर) की अदालत द्वारा दोषी ठहराया जा चुका है।

मई में आया था कोर्ट का बड़ा फैसला

आसाराम की उम्रकैद की सजा मई में बरकरार रखी गई थी। मई में न्यायमूर्ति योगेंद्र कुमार पुरोहित और न्यायमूर्ति अरुण मोंगा की पीठ ने नाबालिग से बलात्कार के मामले में आसाराम की आजीवन कारावास की सजा को बरकरार रखते हुए उन्हें सामूहिक बलात्कार के आरोप से बरी कर दिया था। उस समय आसाराम जमानत पर बाहर थे। पीठ ने जमानत रद्द कर दी, जमानत बांड जब्त करने का आदेश दिया और उन्हें आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया।

हाईकोर्ट ने कहा, “अपीलकर्ता सजा के समय 73 वर्ष का था। अब वह 86 वर्ष का है। वह उम्र के बोझ से दबा हुआ और बीमारियों से ग्रस्त होकर हमारे सामने खड़ा है और अपनी नरमी की अपील पर पुनर्विचार करने की गुहार लगा रहा है। हम उसे कोई रियायत नहीं दे सकते, क्योंकि उसकी दुर्बलता पीड़ित की आवाज को नजरअंदाज करने का औचित्य नहीं ठहरा सकती।

हाईकोर्ट ने कहा, “इसे नजरअंदाज करना आपराधिक न्याय प्रणाली में समाज के विश्वास को हिला देना होगा और एक गलत संदेश देना होगा जो किसी भी अदालत को कभी नहीं देना चाहिए, खासकर तब जब अपराधी एक स्वयंभू धर्मगुरु के आवरण में छिपा हो।”

पंजाब के जालंधर सिविल अस्पताल के स्त्री रोग वार्ड में मंगलवार सुबह आग लग गई, जिसके चलते लगभग 20 गर्भवती महिलाओं और नवजात शिशुओं को तुरंत बाहर निकाला गया। अधिकारियों के अनुसार, एक बड़ी त्रासदी टल गई क्योंकि ड्यूटी पर मौजूद डॉक्टरों ने वार्ड में मौजूद सभी लोगों को तुरंत सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया। पढ़िए पूरी खबर…