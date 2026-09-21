इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि केवल आर्य समाज मंदिर से जारी विवाह प्रमाणपत्र के आधार पर यह नहीं माना जा सकता कि हिंदू विवाह वैध रूप से संपन्न हुआ था। हिंदू विवाह अधिनियम के तहत जरूरी रस्में और अनुष्ठान किए गए हों, तभी विवाह को कानूनी रूप से मान्य माना जा सकता है।

न्यायमूर्ति राजीव सिंह ने यह बात सशस्त्र सीमा बल (SSB) के अधिकारी रोहित पांडेय की याचिका पर सुनवाई करते हुए कही। कोर्ट ने पांडेय को नौकरी से हटाने का आदेश रद्द कर दिया। उन्हें अपनी वैवाहिक स्थिति के बारे में गलत जानकारी देने के आरोप में नौकरी से बर्खास्त किया गया था।

2007 में शादी का किया गया था दावा

मामला 2007 में रोहित पांडेय और सुचेता तिवारी की कथित शादी से जुड़ा था। सुचेता तिवारी ने दावा किया था कि दोनों ने आर्य समाज मंदिर में शादी की थी। इसी शिकायत के आधार पर SSB ने पांडेय की उस घोषणा को गलत माना, जिसमें उन्होंने नौकरी में प्रवेश के समय खुद को अविवाहित बताया था।

रोहित पांडेय ने इस शादी से इनकार किया। उनका कहना था कि शादी के दौरान हिंदू विवाह के लिए जरूरी रस्में और अनुष्ठान किए जाने का कोई ठोस सबूत नहीं है।

कोर्ट में महिला ने खुद कही थी रस्में न होने की बात

मामले से जुड़े एक आपराधिक मुकदमे की सुनवाई के दौरान सुचेता तिवारी ने कथित तौर पर स्वीकार किया था कि विवाह हिंदू रीति-रिवाजों के अनुसार संपन्न नहीं हुआ था। हालांकि, विभागीय जांच में उन्होंने कहा था कि अगस्त 2007 में आर्य समाज मंदिर में दोनों की शादी हुई थी।

SSB ने विभागीय जांच के दौरान दिए गए इस बयान को आधार बनाया। मंदिर के पुजारी ने भी कहा था कि विवाह उनकी मौजूदगी में हुआ था। अधिकारियों के सामने नोटरी सर्टिफिकेट भी पेश किए गए थे।

सुप्रीम कोर्ट के पुराने फैसले का दिया हवाला

हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के 1971 के प्रिया बाला घोष बनाम सुरेश चंद्र घोष मामले में दिए गए फैसले का भी हवाला दिया। इस फैसले में कहा गया था कि हिंदू विवाह को साबित करने के लिए जरूरी रस्मों का होना महत्वपूर्ण है।

हाईकोर्ट ने कहा कि केवल आर्य समाज मंदिर का प्रमाणपत्र पेश करने से यह साबित नहीं होता कि विवाह हिंदू विवाह अधिनियम के अनुसार संपन्न हुआ था। अदालत ने कहा कि शिकायतकर्ता के अपने बयान से जब आवश्यक रस्मों के न होने की बात सामने आती है, तो 2007 के कथित विवाह को कानून की नजर में वैध विवाह नहीं माना जा सकता।

नौकरी से हटाने का आदेश रद्द

कोर्ट ने कहा कि इस कथित शादी के आधार पर रोहित पांडेय को नौकरी के लिए गलत या अयोग्य मानना और उन्हें बर्खास्त करना सही नहीं था। इसलिए कोर्ट ने 28 अप्रैल 2022 को जारी उनकी बर्खास्तगी का आदेश रद्द कर दिया और उन्हें तुरंत ड्यूटी पर वापस लेने का निर्देश दिया।

हालांकि, अदालत ने यह भी कहा कि 28 अप्रैल 2022 से फैसले की तारीख तक की अवधि को “नो वर्क, नो पे” माना जाएगा। यानी इस अवधि का वेतन नहीं मिलेगा, लेकिन इसे उनकी सेवा में ब्रेक नहीं माना जाएगा।

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