हरियाणा के उपभोक्ता आयोग (Consumer Commission) ने बैंक ऑफ बड़ौदा को भारतीय सेना के एक अधिकारी को 2.10 लाख रुपये देने का आदेश दिया है। आयोग ने माना कि बैंक ने अधिकारी को ऐसी सुविधा की जानकारी नहीं दी जिससे उनके होम लोन पर ब्याज का बोझ कम हो सकता था।

आयोग ने कहा कि अधिकारी ने बैंक से लोन का बोझ कम करने के तरीकों की जानकारी मांगी थी। इसके बावजूद बैंक ने उन्हें इस सुविधा के बारे में नहीं बताया। आयोग ने इसे सेवा में कमी माना।

रोहतक जिला उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष नागेंद्र सिंह कादियान और सदस्य डॉ. तृप्ति पन्नू व डॉ. विजेंद्र सिंह की बेंच मामले की सुनवाई कर रही थी। शिकायत 51 साल के एक सेवारत भारतीय सेना अधिकारी ने की थी, जो ब्रिगेडियर रैंक पर हैं। उन्होंने 2012 में बैंक से 42 लाख रुपये का होम लोन लिया था।

आयोग ने 9 सितंबर के अपने आदेश में कहा कि बैंक की ओर से इस सुविधा की जानकारी नहीं दिए जाने के कारण शिकायतकर्ता अपने मौजूदा होम लोन को लेकर सही वित्तीय फैसला नहीं ले सके। इससे उन्हें आर्थिक नुकसान के साथ परेशानी और मानसिक तनाव भी हुआ।

बैंक ने योजना की जानकारी नहीं दी

सेना अधिकारी ने अपनी पत्नी के साथ 2012 में बैंक ऑफ बड़ौदा से 42 लाख रुपये का होम लोन लिया था। यह रकम अलग-अलग किस्तों में दी गई और 2016 तक पूरा लोन जारी हो गया था।

अधिकारी ने बताया कि सेना में नौकरी के कारण उनकी पोस्टिंग अलग-अलग जगहों पर होती रही। इसके बावजूद वह बैंक की शाखा में जाते रहे और बैंक मैनेजर व दूसरे कर्मचारियों से संपर्क में रहते थे। उन्होंने दावा किया कि वह लगातार बैंक कर्मचारियों से ऐसी योजनाओं और विकल्पों के बारे में जानकारी मांगते थे जिनसे उनके होम लोन पर ब्याज का बोझ कम हो सकता था। उनका कहना था कि अगर बैंक ने उन्हें समय पर सही जानकारी दी होती तो ब्याज के तौर पर दी गई बड़ी रकम बचाई जा सकती थी।

अधिकारी ने बताया कि बैंक ने 2015 में ‘एडवांटेज फंड सुविधा’ शुरू की थी। इसके तहत लिंक्ड सेविंग्स अकाउंट में रखी रकम के आधार पर होम लोन की बकाया मूल रकम पर ब्याज में राहत मिल सकती थी। उनका आरोप था कि बैंक ने उन्हें इस सुविधा की जानकारी नहीं दी।

उनका कहना था कि एक ग्राहक के तौर पर उन्हें अपने मौजूदा लोन से जुड़ी ऐसी सुविधाओं की जानकारी मिलनी चाहिए थी। उन्होंने आरोप लगाया कि जानकारी मांगने के बावजूद बैंक ने उन्हें इसके बारे में नहीं बताया। अधिकारी की ओर से अधिवक्ता सविता दलाल ने आयोग के सामने पक्ष रखा।

बैंक ने क्या कहा?

बैंक ऑफ बड़ौदा की ओर से अधिवक्ता प्रदीप अहलावत ने कहा कि नई योजनाओं की जानकारी बैंक की वेबसाइट, सोशल मीडिया, ब्रांच और दूसरे माध्यमों से दी जाती है। बैंक ने यह भी कहा कि जब भी शिकायतकर्ता ने बैंक की योजनाओं के बारे में पूछा तो उन्हें जानकारी दी गई। बैंक ने अधिकारी को हुए किसी नुकसान के दावे से भी इनकार किया।

मौजूदा ग्राहकों के प्रति जिम्मेदारी

आयोग ने माना कि बैंक ने नई योजनाओं की जानकारी वेबसाइट, सोशल मीडिया, ब्रांच में लगाए गए नोटिस और दूसरे माध्यमों से देने की बात कही थी। लेकिन आयोग ने कहा कि किसी सुविधा का सामान्य प्रचार करना बैंक को उस ग्राहक के प्रति अपनी जिम्मेदारी से पूरी तरह मुक्त नहीं करता जिसने खास तौर पर लोन का ब्याज कम करने के तरीकों के बारे में जानकारी मांगी हो।

आयोग ने कहा कि किसी ग्राहक से यह उम्मीद नहीं की जा सकती कि उसे बैंक की हर योजना, सर्कुलर या सुविधा की जानकारी खुद ही हो।

आयोग ने यह भी स्पष्ट किया कि बैंक के लिए हर ग्राहक को हर नई योजना की व्यक्तिगत जानकारी देना जरूरी नहीं है। लेकिन अगर किसी ग्राहक का मौजूदा वित्तीय संबंध उस सुविधा से सीधे जुड़ा है और उसने खुद ऐसी जानकारी मांगी है तो बैंक को उससे जुड़ी जरूरी और महत्वपूर्ण जानकारी देनी चाहिए।

आयोग ने बैंक ऑफ बड़ौदा को सुविधा की जानकारी नहीं देने को सेवा में कमी माना। इसके बाद बैंक को 2 लाख रुपये मुआवजा, 5000 रुपये सेवा में कमी के लिए और 5000 रुपये मुकदमे के खर्च के तौर पर देने का आदेश दिया गया। इस तरह बैंक को कुल 2.10 लाख रुपये देने होंगे।

क्या है इस फैसले का मतलब?

इस फैसले से साफ होता है कि अगर कोई मौजूदा ग्राहक अपने लोन का ब्याज कम करने वाली सुविधाओं के बारे में खासतौर पर जानकारी मांगता है तो बैंक को उससे जुड़ी जरूरी जानकारी देनी पड़ सकती है।

ऐसी शिकायत होने पर ग्राहक अपने राज्य की उपभोक्ता हेल्पलाइन से संपर्क कर सकते हैं। हरियाणा की उपभोक्ता हेल्पलाइन 1800-180-2087 है। इसके अलावा राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन के नंबर 1915 पर भी संपर्क किया जा सकता है।