इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक अहम फैसला दिया है। कोर्ट ने गैंगस्टर मुख्तार अंसारी के चचेरे भाई मंसूर अंसारी की संपत्ति जब्त करने का आदेश रद्द कर दिया। राज्य सरकार ने मंसूर अंसारी की संपत्ति यह कहकर जब्त की थी कि उसका संबंध अपराध से है, लेकिन कोर्ट ने पाया कि सरकार यह साबित नहीं कर पाई कि अपराध और उस संपत्ति (दुकान/मकान) के बीच कोई सीधा संबंध है।

लाइल लॉ की रिपोर्ट के मुताबिक, जस्टिस राज बीर सिंह की अध्यक्षता वाली पीठ ने स्पष्ट किया कि राज्य “महज निराधार आरोपों” के आधार पर या केवल इसलिए कि कोई व्यक्ति किसी ज्ञात गैंगस्टर से संबंधित है, उत्तर प्रदेश गैंगस्टर और असामाजिक गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम, 1986 के तहत संपत्ति जब्त नहीं कर सकता है।

अदालत ने मंसूर अंसारी की अपील को मंजूर कर लिया। यह अपील गाजीपुर के स्पेशल जज (गैंगस्टर एक्ट) के उस फैसले के खिलाफ थी, जिसमें जिला मजिस्ट्रेट द्वारा उनकी संपत्ति जब्त करने के आदेश को सही ठहराया गया था।

पहले स्पेशल जज ने डीएम के उस फैसले को सही माना था, जिसमें अंसारी की दुकानों और इमारत (करीब 26.18 लाख रुपये की) को जब्त किया गया था। यह कार्रवाई पुलिस की उस रिपोर्ट के आधार पर हुई थी, जिसमें इन संपत्तियों को मुख्तार अंसारी की ‘बेनामी’ संपत्ति बताया गया था।

अपील की सुनवाई करते हुए जज ने गैंगस्टर एक्ट की धारा 14 को देखा और कहा कि डीएम किसी की भी संपत्ति ऐसे ही जब्त नहीं कर सकते। इसके लिए उनके पास पक्के और साफ सबूत होना जरूरी है। कोर्ट ने यह भी कहा कि यह साबित करना जरूरी है कि संपत्ति अपराध करके कमाई गई है और वह व्यक्ति किसी गिरोह का सदस्य, नेता या संचालक था।

पीठ ने कहा कि किसी व्यक्ति के अपराध और उसकी संपत्ति के बीच सीधा संबंध होना जरूरी है। सिर्फ यह कि वह किसी अपराध में शामिल था, इस आधार पर उसकी संपत्ति जब्त नहीं की जा सकती। यह भी साबित करना जरूरी है कि वह संपत्ति गैंगस्टर एक्ट में बताए गए अपराधों से ही कमाई गई है।

न्यायालय ने आगे स्पष्ट किया कि धारा 14 के अंतर्गत प्रयुक्त अभिव्यक्ति “विश्वास करने का कारण” मन की एक उच्च स्तरीय स्थिति है और इसे मात्र संदेह या शंका के बराबर नहीं माना जा सकता है, बल्कि यह बुद्धिमत्तापूर्ण सावधानी और विचार-विमर्श पर आधारित एक वस्तुनिष्ठ निर्धारण को दर्शाती है।

इस मामले में कोर्ट ने पाया कि डीएम ऐसा ठोस और कानूनी आधार नहीं दिखा पाए, इसलिए संपत्ति जब्त करने की कार्रवाई मनमानी मानी गई। इसके अलावा, कोर्ट ने यह भी कहा कि यह साबित करने का प्रारंभिक भार हमेशा राज्य पर होता है कि जिस संपत्ति को जब्त करने की मांग की जा रही है, वह अधिनियम में उल्लिखित अपराध के घटित होने के परिणामस्वरूप प्राप्त की गई थी।

न्यायालय ने स्पष्ट रूप से कहा कि यह कानून की आवश्यकता नहीं है कि कुर्की से संपत्तियों को मुक्त कराने की मांग करने वाले पीड़ित व्यक्ति को संबंधित संपत्तियों को प्राप्त करने के लिए आय के स्रोत को साबित करना होगा।

संक्षेप में, न्यायालय ने यह माना कि किसी भी अपराध के घटित होने और संपत्ति के अधिग्रहण के बीच एक संबंध होना चाहिए और इस संबंध को राज्य द्वारा प्रथम दृष्ट्या सिद्ध किया जाना चाहिए। उच्च न्यायालय ने इस तथ्य पर भी ध्यान दिया कि इस मामले में आवेदक मंसूर अंसारी का गैंगस्टर अधिनियम के तहत कोई आपराधिक इतिहास नहीं था। जबकि मुख्तार अंसारी के खिलाफ 2007 में एक मामला दर्ज किया गया था, अपीलकर्ता उस मामले में आरोपी नहीं था।

इस बात को ध्यान में रखते हुए, पीठ ने स्पष्ट रूप से टिप्पणी की कि “केवल इसलिए कि अपीलकर्ता मुख्तार अंसारी का चचेरा भाई है, यह उसकी संपत्ति को कुर्क करने का आधार नहीं हो सकता “। इसमें आगे यह भी कहा गया कि ऐसा कोई सबूत नहीं है जिससे यह पता चले कि अपीलकर्ता किसी गिरोह से जुड़ा हुआ था या किसी आपराधिक कृत्य और अर्जित संपत्ति के बीच कोई ‘संबंध’ था।

कोर्ट ने फैसला सुनाया, “पुलिस द्वारा अपनी रिपोर्ट में लगाए गए मात्र निराधार आरोपों के अलावा, ऐसा कोई सबूत नहीं था जिससे यह साबित हो सके कि विवादित संपत्ति का निर्माण या अधिग्रहण अपीलकर्ता द्वारा अपराधों को अंजाम देकर अर्जित वित्तीय संसाधनों से किया गया था। विवादित आदेश अनुमानों और अटकलों पर आधारित है। जिला मजिस्ट्रेट द्वारा पारित कुर्की का विवादित आदेश उचित संतुष्टि पर आधारित नहीं है और पूरी तरह मनमाना है।”

इसी प्रकार, हाई कोर्ट ने विशेष न्यायाधीश (गैंगस्टर एक्ट) को भी अपीलकर्ता द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों पर विचार करने में ‘बुरी तरह’ विफल रहने और उचित तर्क दिए बिना उसके पक्ष को खारिज करने के लिए फटकार लगाई। सभी तथ्यों पर विचार करते हुए कोर्ट ने पाया कि विवादित आदेश तथ्यों और कानून के विरुद्ध था और इसलिए, इसे रद्द किया जाना चाहिए।

बाबू खान बनाम उत्तर प्रदेश राज्य के मामले पर भरोसा करते हुए पीठ ने याद दिलाया कि अधिनियम की धारा 16 के तहत किसी संदर्भ से निपटने वाला न्यायालय राज्य या जिला मजिस्ट्रेट के “डाकघर या मुखपत्र” के रूप में कार्य करने के लिए सशक्त नहीं है। हाई कोर्ट ने गाजीपुर के विशेष न्यायाधीश के फैसले और जिला मजिस्ट्रेट के कुर्की आदेशों को रद्द कर दिया। इसी के साथ न्यायालय ने प्रतिवादी राज्य को विवादित संपत्ति को तत्काल मुक्त करने का निर्देश दिया।

मृत भ्रूण लेकर जज के सामने पहुंचा शख्स, मारुती सुजुकी कंपनी से मांगा 200 करोड़ रुपये का मुआवजा

मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में एक अजीब घटनाक्रम उस वक्त सामने आया, जब एक व्यक्ति अपनी पत्नी के गर्भपात के लिए कार कंपनी Maruti Suzuki India Limited से 200 करोड़ रुपये मुआवजा मांग रहा था। सुनवाई के दौरान शख्स अपने मृत भ्रूण को अदालत में लेकर गया और जज के सामने रख दिया। इस पर मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने उसे कड़ी फटकार लगाई। जस्टिस हिमांशु जोशी ने कहा कि कहा कि अदालत कोई भावनात्मक या नाटक करने की जगह नहीं है। यहां फैसले सिर्फ कानून और सबूतों के आधार पर होते हैं। पढ़ें पूरी खबर।