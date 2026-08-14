आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने 70 वर्षीय महिला और 72 वर्षीय पुरुष के विवाह को आपसी सहमति से समाप्त करने की मंजूरी दे दी। दोनों पिछले करीब 49 वर्षों से अलग रह रहे थे और अब उन्होंने अपनी शादी खत्म करने पर सहमति जताई थी। अदालत ने मामले की परिस्थितियों को देखते हुए छह महीने की अनिवार्य कूलिंग-ऑफ अवधि भी माफ कर दी।

मामला उस दंपति का है, जिसकी शादी 4 जून 1972 को हिंदू रीति-रिवाजों के अनुसार हुई थी। दोनों की कोई संतान नहीं है। सितंबर 1978 से ही पति-पत्नी अलग-अलग रह रहे थे। यानी करीब पांच दशकों से उनका वैवाहिक जीवन व्यावहारिक रूप से समाप्त था।

महिला गृहिणी हैं, जबकि उनके 72 वर्षीय पति सेवानिवृत्त कर्मचारी हैं। पति ने वर्ष 2024 में फैमिली कोर्ट का रुख करते हुए क्रूरता और परित्याग के आधार पर विवाह समाप्त करने की मांग की थी। फैमिली कोर्ट ने 3 जून 2024 को उनके पक्ष में फैसला सुनाते हुए विवाह भंग कर दिया था। इसके बाद महिला ने इस फैसले को आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट में चुनौती दी।

अपील के दौरान दोनों ने तलाक पर जताई सहमति

हाईकोर्ट में अपील लंबित रहने के दौरान दंपति ने अपने विवाद सुलझा लिए और आपसी सहमति से तलाक लेने पर राजी हो गए। पति ने पत्नी को हर महीने 20,000 रुपये भरण-पोषण देने पर सहमति जताई। साथ ही उन्होंने अपने खिलाफ लंबित एक आपराधिक मामले को वापस लेने की बात कही। वहीं, पत्नी ने भी अपने द्वारा दर्ज कराए गए एक अन्य लंबित मामले को वापस लेने पर सहमति जताई।

कोर्ट ने साथ रहने की सलाह भी दी

जस्टिस बट्टू देवानंद और जस्टिस सुनीता गांधम की पीठ ने कहा कि अदालत ने दंपति को अपने वैवाहिक रिश्ते को जारी रखने की सलाह देने की कोशिश की थी। हालांकि, लंबे समय से चले आ रहे तनाव और करीब 49 वर्षों के अलगाव को देखते हुए दोनों में साथ रहने की कोई इच्छा नहीं थी।

अदालत ने माना कि उनके बीच फिर से साथ आने की ‘बिल्कुल कोई संभावना नहीं’ है। ऐसे में लंबे समय तक मुकदमेबाजी जारी रखने के बजाय दोनों ने अपने विवाह को समाप्त कर विवादों पर विराम लगाने का फैसला किया।

छह महीने की कूलिंग-ऑफ अवधि भी हुई माफ

हाईकोर्ट ने परिस्थितियों को देखते हुए आपसी सहमति से तलाक के लिए निर्धारित छह महीने की कूलिंग-ऑफ अवधि को माफ कर दिया। इसके साथ ही अदालत ने महिला की अपील स्वीकार करते हुए फैमिली कोर्ट के पुराने आदेश को रद्द कर दिया और दोनों का विवाह आपसी सहमति से समाप्त कर दिया।

अदालत ने अपने 13 अगस्त के आदेश में कहा कि कानून का उद्देश्य हिंदू विवाह को आपसी सहमति से आसानी से समाप्त करने की व्यवस्था उपलब्ध कराना है। पीठ ने कहा कि यह उस सोच में बदलाव को दर्शाता है, जिसमें हिंदू विवाह को हमेशा एक ‘अविच्छेद्य संस्कार’ माना जाता था, जबकि अब कानून कुछ परिस्थितियों में इसे आपसी सहमति से समाप्त करने की अनुमति देता है।

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