इलाहाबाद हाई कोर्ट से शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने अविमुक्तेश्वरानंद के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत दर्ज मुकदमे में अग्रिम जमानत दे दी है।

बार एंड बेंच की रिपोर्ट के मुताबिक, पिछले महीने स्पेशल पॉक्सो कोर्ट ने पुलिस को अविमुक्तेश्वरानंद के खिलाफ यौन शोषण के आरोपों की जांच के लिए मामला दर्ज करने का आदेश दिया था। आरोप था कि स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने एक शिविर में दो नाबालिग लड़कों का यौन शोषण किया था।

मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, यह आदेश कृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह विवाद में वादी शंकुरी पीठाधीश्वर आशुतोष महाराज द्वारा की गई शिकायत पर पारित किया गया था। प्रयागराज पुलिस द्वारा एफआईआर दर्ज करने के बाद अविमुक्तेश्ववरानंद ने अग्रिम जमानत के लिए हाई कोर्ट का रुख किया।

आज जस्टिस जितेंद्र कुमार सिन्हा ने कहा कि पीड़ितों ने घटना अपने माता-पिता या अभिभावकों को बताने के बजाय एक ऐसे व्यक्ति (शिकायतकर्ता) को बताई, जो उनके लिए अजनबी है। यह सामान्य मानवीय व्यवहार के अनुरूप नहीं लगता। अदालत ने यह भी सवाल उठाया कि मामला दर्ज कराने में देरी क्यों हुई। साथ ही, बेंच ने कहा कि पीड़ित लंबे समय तक शिकायतकर्ता के साथ ही रहे और उन्हें 25 फरवरी तक उनके माता-पिता या संबंधित अधिकारियों के हवाले नहीं किया गया।

कोर्ट ने कहा कि पीड़ितों ने बताया है कि उन्होंने 18 जनवरी 2026 को पहली बार शिकायतकर्ता को घटना की जानकारी दी थी। इसके बावजूद पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराने में 6 दिन की देरी हुई। इस देरी के बारे में शिकायतकर्ता ने कारण बताया कि वह “पूजा/यज्ञ” में व्यस्त था।

अदालत ने यह भी देखा कि एफआईआर दर्ज होने के बाद पीड़ितों ने कई हिंदी न्यूज़ चैनलों को इंटरव्यू दिए, जो कि POCSO और जुवेनाइल जस्टिस एक्ट की तय प्रक्रिया का उल्लंघन है। अदालत ने कहा कि पीड़ितों का इस तरह मीडिया में इंटरव्यू देना बहुत ही निंदनीय और दुर्भाग्यपूर्ण है और यह POCSO मामलों से जुड़े कानून और प्रक्रिया के अनुरूप नहीं है।

न्यायालय ने कहा कि डॉक्टर की तैयार की गई मेडिकल रिपोर्ट में पीड़ितों के शरीर पर कोई बाहरी चोट नहीं पाई गई है। डॉक्टर ने यह भी कहा है कि यौन उत्पीड़न की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता, इसलिए एफएसएल रिपोर्ट मंगाई गई है। इसका मतलब है कि डॉक्टर ने अभी तक यौन उत्पीड़न को लेकर कोई अंतिम निष्कर्ष नहीं दिया है। साथ ही, आरोपियों का मेडिकल परीक्षण भी नहीं कराया गया, जबकि ऐसे मामलों में यह जरूरी होता है।

बेंच ने यह भी कहा कि मामले की गहराई से जांच की जानी चाहिए, क्योंकि शिकायत से पहले राज्य प्रशासन और आरोपी के बीच विवाद हुआ था।

अदालत ने बताया कि पीड़ितों ने 18 जनवरी 2026 को शिकायतकर्ता को घटना की जानकारी दी थी और उसी दिन आरोपी नंबर 1 और प्रशासन के बीच मौनी अमावस्या के दिन संगम में स्नान को लेकर विवाद हुआ था। इसलिए इन तथ्यों को सावधानी से जांचना जरूरी है। 27 फरवरी को कोर्ट ने आरोपियों को गिरफ्तारी से अंतरिम राहत दी थी। अब अदालत ने आदेश दिया है कि अगर उन्हें गिरफ्तार किया जाता है, तो उन्हें अग्रिम जमानत पर रिहा किया जाए।

कोर्ट ने गृह मंत्रालय के सर्कुलर के खिलाफ दायर याचिका खारिज की

शीर्ष अदालत ने बुधवार को राष्ट्रीय गीत ‘वंदे मातरम’ गाने को लेकर गृह मंत्रालय के सर्कुलर के खिलाफ दायर याचिका कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सार्वजनिक स्थानों और सार्वजनिक कार्यक्रमों के लिए जारी यह निर्देश अनिवार्य नहीं है। सर्कुलर को चुनौती देने वाली याचिका समय से पहले दायर की गई है। पढ़ें पूरी खबर।