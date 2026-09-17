इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एमबीबीएस दाखिले के लिए उत्तर प्रदेश के चार मेडिकल कॉलेजों में 91% तक आरक्षण दिए जाने पर रोक लगा दी है।

हाई कोर्ट की लखनऊ पीठ ने बुधवार राज्य सरकार को वैधानिक आरक्षण सीमा के भीतर रहकर ही आंबेडकरनगर, कन्नौज, सहारनपुर और जालौन के सरकारी मेडिकल कालेजों में नामांकन प्रक्रिया को आगे बढ़ाने की अनुमति दी है।

वैधानिक आरक्षण सीमा के अनुसार, अन्य पिछड़ा वर्ग को 27%, अनुसूचित जाति (SC) को 21% और अनुसूचित जनजाति (ST) को 2% आरक्षण मिलता है।

न्यायमूर्ति आलोक माथुर और न्यायमूर्ति अमिताभ कुमार राय की पीठ इस मामले की सुनवाई कर रही थी। याचिकार्ताओं की ओर से पेश हुए अधिवक्ता एएन त्रिपाठी का कहना था कि राज्य सरकार ने पिछले साल ही आरक्षण को कानून के अनुसार लागू करने का आश्वासन दिया था। इसके बावजूद इन चारों मेडिकल कॉलेजों में यूजी-नीट के तहत मौजूदा सत्र में आरक्षण के तहत भरे जाने वाले सीटों की संख्या करीब 91 प्रतिशत हो गई।

कोर्ट ने 91% आरक्षण दिए जाने पर तो रोक लगा दी है, लेकिन आरक्षण सीमा के भीतर रहकर नामांकन प्रक्रिया को आगे बढ़ाने की अनुमति दी है।

कोर्ट ने याचिकाकर्ता के तर्क को स्वीकार करते हुए चिकित्सा विभाग के सचिव को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने सचिव से पूछा है कि पिछले वर्ष दिए गए आश्वसन के उल्लंघन के लिए उनके खिलाफ अवमानना की कार्यवाही क्यों न की जाए?

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इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उत्तर प्रदेश में गुंडा एक्ट के इस्तेमाल को लेकर राज्य सरकार पर कड़ी टिप्पणी की है। कोर्ट ने कहा कि यूपी सरकार लगातार उत्तर प्रदेश कंट्रोल ऑफ गुंडा एक्ट, 1970 का इस्तेमाल दमन के एक हथियार के तौर पर कर रही है, जबकि अदालतें बार-बार इस कानून के दुरुपयोग को लेकर सरकार को आगाह करती रही हैं। पूरी खबर के लिए यहाँ क्लिक करें।