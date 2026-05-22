इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश में शस्त्र लाइसेंस के दुरुपयोग, क्रिमिनल बैकग्राउंड वाले व्यक्तियों को लाइसेंस जारी किए जाने और हथियारों के सार्वजनिक प्रदर्शन पर कड़ा रुख अपनाते हुए राज्य सरकार और सभी जिलों के पुलिस अधिकारियों से जवाब तलब किया है।

हाई कोर्ट प्रदेश में बंदूकों के इस्तेमाल से जुड़ी एक याचिका पर सुनवाई कर रहा था, सुनवाई के दौरान कोर्ट ने पाया कि अब तक 10 लाख से अधिक हथियारों के लाइसेंस जारी किए जा चुके हैं, लेकिन राज्य सरकार ने बृजभूषण सिंह समेत राजनीतिक रूप से प्रभावशाली लोगों के बारे में जानकारी नहीं दी है।

19 बाहुबलियों की मांगी जानकारी

इसके बाद, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया, धनंजय सिंह, बृजभूषण शरण सिंह, सुशील सिंह, विनीत सिंह जैसे 19 बाहुबली नेताओं के शस्त्र लाइसेंस की भी जानकारी मांगी है। हाई कोर्ट जय शंकर नाम के व्यक्ति की तरफ से उत्तर प्रदेश सरकार और दूसरों के खिलाफ दायर एक याचिका पर सुनवाई कर रहा था।

सुनवाई के दौरान जस्टिस विनोद दिवाकर ने टिप्पणी की कि जिस समाज में हथियारबंद लोग अपनी ताकत और धमकियों के ज़रिए अपना दबदबा बनाते हैं, वह समाज आजाद या शांतिपूर्ण नहीं बनता; बल्कि इससे लोगों का भरोसा टूटता है, सुरक्षा की भावना कमजोर होती है और समाज की शांति भंग होती है।

राज्य में हथियारों के ऑडिट से जुड़ी एक याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस विनोद दिवाकर ने कहा, “स्थानीय पुलिस अधिकारी कुछ ऐसे प्रभावशाली लोगों की जानकारी देने में नाकाम रहे हैं, जिनका समाज और राजनीति में काफी दबदबा है, और ऐसे लोगों से जुड़ी ज़रूरी जानकारी छिपा ली गई है। इस लिस्ट में बृज भूषण सिंह, रघुराज प्रताप सिंह, धनंजय सिंह, उपेंद्र सिंह गुड्डू और दूसरे प्रभावशाली लोग शामिल हैं।”

किन-किन हस्तियों के मांगे ब्योरे

हाईकोर्ट ने बृजभूषण शरण सिंह, रघुराज प्रताप सिंह ऊर्फ राजा भैया, धनंजय सिंह, सुशील सिंह, विनीत सिंह, अजय मरहद, उपेन्द्र सिंह गुड्डू, सुजीत सिंह बेलवा, पप्पू भौकाली, सुनील यादव, इन्द्रदेव सिंह, बादशाह सिंह, संग्राम सिंह, फरार अजीम, सुल्लू सिंह, चुलबुल सिंह, छुन्नू सिंह, सनी सिंह और डॉ. उदय भान सिंह के बारे में जानकारी मांगी। कोर्ट ने जोर देते हुए यह भी कहा कि अधिकारी इन सभी के सही पते, आपराधिक मामले, शस्त्र लाइसेंस और सुरक्षा व्यवस्था से जुड़ी पूरी जानकारी भी पीठ के समक्ष रखें।

यूपी पुलिस और डीएम को लगाई लताड़

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने पाया कि सभी 75 जिलों के जिलाधिकारी और पुलिस प्रमुख सरकारी आदेशों और शस्त्र अधिनियम, 1959 का पालन करने में नाकाम रहे हैं। कोर्ट ने कहा कि 23 मार्च 2026 के आदेश में लाइसेंस जारी करने, नवीनीकरण और हस्तांतरण के मामलों में अधिकारियों को स्पष्ट दिशा-निर्देश दिए गए थे।

प्रदेश में 10 लाख से अधिक लाइसेंस

संयुक्त सचिव (गृह) ने 20 मई को एक हलफनामा दायर किया, जिसमें कोर्ट को बताया गया कि प्रदेश में अब तक 10 लाख 8 हजार 953 शस्त्र लाइसेंस जारी किए जा चुके हैं। साथ ही विभिन्न श्रेणियों में 23,407 आवेदन अभी भी लंबित हैं, जबकि डीएम के आदेशों के खिलाफ 1,738 अपीलें मंडलायुक्तों के समक्ष आवेदन लंबित हैं। इसके अतिरिक्त 20 हजार 960 परिवारों के पास एक से अधिक शस्त्र लाइसेंस हैं और 6 हजार 62 मामलों में ऐसे लोगों को लाइसेंस दिए गए हैं जिनके खिलाफ दो या अधिक क्रिमिनल मामले दर्ज हैं।

हाईकोर्ट ने यूपी सरकार को निर्देश दिया है कि क्रिमिनल बैकग्राउंड वाले लाइसेंस धारकों का जिला, थाना और नामवार विवरण पेश किया जाए। साथ ही यह भी बताएं कि ऐसे लोगों के परिवार के अन्य सदस्यों के पास भी हथियार लाइसेंस हैं या नहीं। कोर्ट ने जोर देते हुए कहा कि राज्य में सुशासन और कानून के शासन के लिए प्रशासनिक कार्यवाही में निष्पक्षता और गैर-भेदभाव जरूरी है।

पुलिस ने जानकारी छिपाई- हाई कोर्ट

कोर्ट ने पाया कि संबंधित अधिकारी कानूनी प्रावधानों और नियमों का पूरी ईमानदारी और भावना के साथ पालन नहीं कर रहे हैं। ऐसे में कोर्ट ने कहा कि स्थानीय पुलिस अधिकारियों ने कुछ प्रभावशाली व्यक्तियों का ब्योरा नहीं दिया और ऐसे व्यक्तियों से जुड़ी अहम जानकारियां छिपाई हैं।

कोर्ट ने आदेश की प्रति यूपी के अपर मुख्य सचिव (गृह), सभी जिलाधिकारियों और सभी पुलिस कमिश्नर और एसएसपी को भेजने का निर्देश दिया है। साथ ही सभी को व्यक्तिगत शपथ पत्र दाखिल कर यह भी बताने को कहा गया है कि उन्होंने कोर्ट से कोई महत्वपूर्ण जानकारी नहीं छिपाई है। इस मामले की अगली सुनवाई 26 मई 2026 को होगी।

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