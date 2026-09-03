इलाहाबाद हाईकोर्ट ने लिव-इन रिलेशनशिप को लेकर अहम टिप्पणी करते हुए कहा है कि यदि कोई व्यक्ति पहले से शादीशुदा है और उसका विवाह कानूनी रूप से समाप्त नहीं हुआ है, तो वह किसी तीसरे व्यक्ति के साथ लिव-इन रिलेशनशिप में रहते हुए अदालत से कानूनी संरक्षण की मांग नहीं कर सकता। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार किसी मौजूदा जीवनसाथी के वैधानिक अधिकारों को खत्म नहीं कर सकता।

जस्टिस विवेक कुमार सिंह की पीठ ने एक कपल की याचिका का निपटारा करते हुए यह टिप्पणी की। याचिकाकर्ताओं ने पुलिस और स्थानीय प्रशासन को उनके शांतिपूर्ण जीवन में हस्तक्षेप न करने तथा कथित खतरों से सुरक्षा देने का निर्देश देने की मांग की थी। हालांकि, कोर्ट ने कहा कि पहले विवाह के रहते नए रिश्ते के लिए कानूनी संरक्षण देने का सवाल तभी उठ सकता है, जब पहले विवाह को सक्षम अदालत से तलाक की डिक्री के जरिए समाप्त कर दिया गया हो।

‘व्यक्तिगत स्वतंत्रता’ पूर्ण अधिकार नहीं

कोर्ट ने कहा कि दो बालिग और सहमति से साथ रहने वाले लोगों की व्यक्तिगत स्वतंत्रता में माता-पिता समेत किसी को भी हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है। हालांकि, व्यक्तिगत स्वतंत्रता को पूरी तरह निरंकुश अधिकार नहीं माना जा सकता। इस अधिकार पर कानून द्वारा निर्धारित कुछ सीमाएं लागू होती हैं।

अदालत ने कहा कि एक व्यक्ति की स्वतंत्रता वहीं तक है, जहां से दूसरे व्यक्ति का वैधानिक अधिकार शुरू होता है। विवाह के बाद पति या पत्नी को अपने जीवनसाथी के साथ रहने और वैवाहिक संबंध का अधिकार प्राप्त होता है। ऐसे में किसी अन्य व्यक्ति के साथ संबंध के लिए सुरक्षा प्रदान करना मौजूदा जीवनसाथी के वैधानिक अधिकार को प्रभावित कर सकता है।

तलाक के बिना नए रिश्ते पर कोर्ट की सख्त टिप्पणी

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि यदि याचिकाकर्ता पहले से विवाहित हैं और उनका जीवनसाथी जीवित है, तो वे पहले विवाह को समाप्त किए बिना किसी तीसरे व्यक्ति के साथ कानूनी रूप से लिव-इन रिलेशनशिप में रहने के लिए संरक्षण का दावा नहीं कर सकते।

कोर्ट के अनुसार, ऐसे व्यक्ति को पहले सक्षम न्यायालय से तलाक की डिक्री हासिल करनी होगी। इसके बाद ही वह दोबारा विवाह करने या अपने पहले कानूनी विवाह से बाहर किसी लिव-इन रिलेशनशिप में रहने का निर्णय ले सकता है।

सुरक्षा देने से बिगैमी को संरक्षण देने जैसा होगा

अदालत ने यह भी कहा कि ऐसे मामले में कानूनी संरक्षण देना अप्रत्यक्ष रूप से उस आचरण को संरक्षण देने जैसा हो सकता है, जो भारतीय कानून के तहत बिगैमी यानी द्विविवाह के अपराध के दायरे में आ सकता है।

इसी आधार पर कोर्ट ने कहा कि वह ऐसे याचिकाकर्ताओं को सुरक्षा देने के लिए परमादेश (Mandamus) जारी करने के पक्ष में नहीं है, जो सक्षम अदालत से तलाक लिए बिना किसी अन्य व्यक्ति के साथ लिव-इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं।

जान का खतरा हो तो पुलिस से संपर्क कर सकते हैं

हालांकि, हाईकोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि इसका मतलब यह नहीं है कि याचिकाकर्ताओं को हिंसा या जान के खतरे की स्थिति में कोई मदद नहीं मिल सकती। यदि उन्हें वास्तव में किसी तरह की हिंसा, धमकी या जान का खतरा है, तो वे पुलिस अधिकारियों से शिकायत कर सकते हैं।

अदालत ने कहा कि पुलिस शिकायत की जांच करेगी और यदि खतरे की बात सही पाई जाती है तो कानून के अनुसार उचित कार्रवाई कर सकती है। यानी कोर्ट ने लिव-इन रिलेशनशिप को वैवाहिक स्थिति से जुड़ी कानूनी सुरक्षा देने से इनकार किया है, लेकिन किसी व्यक्ति को हिंसा का शिकार होने से बचाने के लिए पुलिस सहायता का रास्ता खुला रखा है।

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