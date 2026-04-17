इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मुरादाबाद में अपने सहपाठी का कथित रूप से धर्म परिवर्तन कराने का प्रयास के आरोप में उत्तर प्रदेश धर्मांतरण विरोधी कानून के तहत कक्षा 12वीं के दो छात्राओं के खिलाफ एफआईआर को रद्द करने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने पाया कि युवाओं के बीच इस तरह की प्रवृत्ति और अधिक परेशान करने वाली है। साथ ही कोर्ट ने लड़कियों में से एक की गिरफ्तारी पर लगी रोक को भी हटा दिया, जिसे फरवरी में एक अन्य खंडपीठ ने दिया था।

ये मामला जनवरी का है जब पांच मुस्लिम लड़कियों पर उसी ग्रुप की इकलौती हिंदू लड़की ने आरोप लगाया कि जब वे ट्यूशन क्लास से लौट रही थीं, तो अन्य दोस्तों ने उसे बुर्का पहनने के लिए दबाव बनाया था।

पांच मुस्लिम छात्राओं पर दर्ज हुआ था मामला

इस घटना का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। इसके बाद हिंदू लड़की के भाई की शिकायत पर पुलिस ने पांच मुस्लिम छात्राओं के खिलाफ मामला दर्ज किया। इनमें से 20 वर्षीय एक लड़की को छोड़कर बाकी सभी की उम्र 16 से 18 वर्ष के बीच है।

ताजा मामले में जस्टिस जे जे मुनीर और जस्टिस तरूण सक्सैना की बेंच ने गुरुवार को अपने आदेश में कहा, “हमें इस स्थिति से अवगत होना चाहिए कि साल 2021 का एक्ट (उत्तर प्रदेश गैरकानूनी धर्म परिवर्तन निषेध अधिनियम) समाज में एक उभरती स्थिति को कम करने के लिए लागू किया गया था, जहां कुछ लोग अपने धर्म को स्वीकार या प्रचार नहीं करते हैं, पर इसे दूसरों पर इस विश्वास के साथ थोपते हैं, जो किसी तरह उनके दिमाग में यह बना देता है कि जिस धर्म में वे विश्वास करते हैं, दूसरों के द्वारा उसका पालन किया जाना चाहिए।

‘युवाओं के बीच ऐसा प्रचलन परेशान करने वाला‘

बेंच ने कहा, “अगर इस तरह का प्रचलन नौजवानों के बीच देखने को मिला तो यह अत्याधिक परेशान करने वाला है। यह वह समय है जब उन्हें शिक्षा के विभिन्न क्षेत्रों में अपने स्किल बनाने के बारे में अधिक सोचना चाहिए और खुद को समाज और राष्ट्र की सेवा में लगाना चाहिए।”

बेंच ने आगे कहा, “2021 का एक्ट ऐसे सामने आ रहे शरारतों को रोकने के लिए लाया गया था, जो इन दिनों देश के विभिन्न हिस्सों में देखी जा रही है, और जिस पर हमें ज्यूडिशियल नोटिस लेना चाहिए। एक कानून जो ऐसी शरारत को रोकने के लिए बनाया गया है, अगर इसके कार्यान्वयन के शुरुआती चरणों में ही रोक दिया जाता है तो यह कानून को कमजोर कर देगा और इसका उद्देश्य फेल कर देगा।”

आगे कहा, “इसका मतलब यह नहीं कि एक नए कानून के तहत झूठे मामलों को प्रोत्साहित किया जाए। लेकिन जिस उद्देश्य के लिए कानून लागू किया गया, उसके दहलीज पर मूर्त सामग्री पर लाए गए अभियोजन को खत्म करके समाप्त नहीं किया जा सकता है।”

दो आरोपियों ने एफआईआर रद्द करने की मांग की थी

दोनों मुस्लिम लड़कियों ने 22 जनवरी को धर्मांतरण विरोध अधिनियम की धारा 3 और 5(1) के तहत दर्ज की गई एफआईआर को रद्द करने की मांग की। दोनों धाराएं गलत बयान, बलपूर्वक, अनुचित प्रभाव, जबरदस्ती, प्रलोभन, धोखधड़ी या विवाह के माध्यम से धार्मिक रूपांतरण या धर्मांतरण की कोशिश पर रोकथाम लगाती है।

आदेश के मुताबिक, याचिका पहले जस्टिस राजीव गुप्ता और अचल सचदेव के खंडपीड द्वारा सुनी गई थी। इसके बाद एक याचिकाकर्ता ने अपनी याचिका वापस ले ली थी। इसी खंडपीठ ने उस लड़की की गिरफ्तारी पर 12 फरवरी के आदेश में रोक लगाई थी।

इसके बाद यह याचिका 30 मार्च को जस्टिस जे जे मुनीर और तरूण सक्सेना के सामने पेश हुई।

बदला लेने के इरादे से की एफआईआर- बचाव पक्ष

एफआईआर के मुताबिक, शिकायतकर्ता ने कहा कि उसकी बहन मुरादाबाद शहर में प्राइवेट ट्यूशन क्लास में पढ़ने जाती थी। उसने आरोप लगाया कि पांच अन्य उसी की क्लास में पढ़ने वाली मुस्लिम लड़कियां ने बहन को लालच दिया और बुर्का पहनने के लिए दबाव बनाया।

एफआईआर में आगे कहा गया, शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि उन्होंने उसकी बहन को उनका धर्म अपनाने के लिए कहा। साथ ही उसने कहा कि इसके पीछे कोई गहरी साजिश है, जिसकी जांच की जानी चाहिए।

याचिकाकर्ताओं में से एक की वकील ने तर्क दिया कि एफआईआर शिकायतकर्ता के कल्पना पर आधारित है और इसके लिए किए गए विशिष्ट कर्मों की तारीख, समय और स्थान बताए बिना धर्म परिवर्तन के सामान्य और सर्वव्यापी आरोप लगाए गए हैं।

वकील ने आरोप लगाया कि शिकायतकर्ता याचिकाकर्ता को परेशान कर रहा था और कॉलेज में उसका पीछा किया करता था। 17 जनवरी को उसने कथित तौर पर उसे रोककर प्रप्रोज भी किया। जब ऐसा हुआ, तो याचिकाकर्ता के साथ-साथ अन्य छात्राओं ने उसकी बहन को इसकी जानकारी दी और कॉलेज के प्रिंसिपल से भी शिकायत की।

वकील ने कोर्ट में बताया कि इसी कारण से शिकायतकर्ता ने बदला लेने के एकमात्र उद्देश्य से मनगढ़ंत कहानी के साथ एफआईआर दर्ज कराई है।

वकील ने कहा कि याचिकाकर्ता 18 साल की लड़की है और 12वीं कक्षा की छात्रा है, साथ ही वकील ने जोर दिया कि कोई धर्मांतरण नहीं हुआ और न ही इसका प्रयास किया गया। एफआईआर दुर्भावनापूर्ण तरीके से दर्ज की गई है।

दूसरे याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि वह भी आरोपी है, जिसकी गिरफ्तारी पर पहली ही अंतरिम रोक दी गई है। आगे तर्क दिया कि मुख्य आरोप पहले याचिकाकर्ता के खिलाफ है, दूसरे के नहीं। उन्होंने दावा किया कि अपराध की ओर ले जाने वाले कृत्यों के लिए पहली याचिकाकर्ता ही जिम्मेदार है।

हालांकि, शिकायतकर्ता के वकील और अतिरिक्त सरकारी वकील ने दलीलों को पुरजोर विरोध किया और कहा कि अपराध का स्पष्ट मामले सामने आया है, इसके लिए गहन जांच की जरूरत है।

पीड़िता ने दिया था ये बयान

हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि पीड़िता ने न्यायिक मजिस्ट्रेट के सामने अपने बयान में आरोप लगाया कि घटना 20 दिसंबर को हुई, उस दिन उसके पांच दोस्तों ने उसे कोचिंग क्लास के बाद स्नैक्स खाने के लिए एक होटल में बुलाया। आगे आरोप लगाया कि पहली याचिकाकर्ता बुर्का लेकर आई और अन्य लोगों के साथ मिलकर उसके मना करने के बावजूद उसे पहनाया।

उसने आगे आरोप लगाया कि आरोपी ने उसके नॉन वेज खाना खिलाने की कोशिश की। उसने आगे यह भी आरोप लगाया कि पहली याचिकाकर्ता ने उसे इस्लाम अपनाने के लिए कहा और उसे ब्रेनवॉश करने की कोशिश की। उसने कहा कि वह आरोपियों के खिलाफ धर्मांतरण की कोशिश के लिए ठोस कार्रवाई की मांग करती है।

बचाव पक्ष की दलील दुर्भावनापूर्ण

कोर्ट ने कहा, “केस डायरी से हमें मालूम चला कि पीड़िता को एक गली में लगे सीसीटीवी कैमरे में देखा गया था, जहां उसे याचिकाकर्ता और अन्य सह-अभियुक्तों द्वारा बुर्का पहनने के लिए मजबूर किया गया।”

बेंच ने आगे कहा कि याचिकाकर्ताओं के वकील ने जो दलील दी है कि यह एक दुर्भावनापूर्ण एफआईआर है, वह रिकॉर्ड से बिल्कुल भी मेल नहीं खाती है।

कोर्ट ने कहा, “पहले कोई एफआईआर दर्ज नहीं की गई थी कि शिकायतकर्ता ही याचिकाकर्ता का पीछा कर रहा था या उसे परेशान कर रहा था या उसने उसे प्रपोज किया था। साथ ही न्यायिक मजिस्ट्रेट के सामने पीड़िता के रुख को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। इसमें सभी जरूरी तथ्य हैं, जो प्रथम दृष्टया 2021 के एक्स की धारा 3 और 5 (1) के प्रावधानों की ओर ले जाते हैं।”

कोर्ट ने कहा, क्या याचिकाकर्ताओं का कृत्य प्रलोभन या अनुचित प्रभाव है, यह एफआईआर को रद्द करने की याचिका में जांच किए जाने के लिए अपरिपक्व सवाल है।

कोर्च ने अपने आदेश में कहा,” मौजूदा परिस्थितियों में, हमें यह सही मामला नहीं लगता, जहां हमें जांच पर रोक लगानी चाहिए या फिर विवादित एफआईआर को रद्द करना चाहिए। ऐसे में दोनों याचिकाएं खारिज की जाती हैं। वर्तमान याचिका में पारित 12 फरवरी 2026 का अंतरिम आदेश में निरस्त किया जाता है।”

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मुरादाबाद के बुर्का विवाद में हिंदू लड़की को बुर्का पहनाने वाली आरोपियों की लड़कियों में से एक को शहर के बाहर भेज दिया गया है, जबकि दूसरी का ट्यूशन बंद करवा दिया गया और तीसरी ने स्कूल जाना बंद कर दिया है। पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें