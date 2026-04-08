इलाहाबाद हाई कोर्ट ने हाल ही में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के राज्य अध्यक्ष नूर अहमद अजहरी के खिलाफ एक वायरल वीडियो को लेकर चल रही आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने से इनकार कर दिया। वीडियो में अजहरी ने कथित तौर पर कहा था कि भाजपा शासित राज्य मुसलमानों को डराने की कोशिश कर रहे हैं और संविधान उल्लंघन कर रहे हैं।

बार एंड बेंच की रिपोर्ट के मुताबिक, जस्टिस सौरभ श्रीवास्तव ने कहा कि मामले के प्रारंभिक चरण में आरोपों को सिरे से खारिज नहीं किया जा सकता है और वे आपराधिक कार्यवाही जारी रखने को उचित ठहराने के लिए पर्याप्त हैं। पुलिस के इस आरोप को ध्यान में रखते हुए कि अजहरी की टिप्पणियां सांप्रदायिक शत्रुता को भड़का सकती हैं और सार्वजनिक शांति को भंग कर सकती हैं। न्यायालय ने माना कि इस स्तर पर मामले को रद्द नहीं किया जा सकता है।

हाई कोर्ट ने कहा कि एफआईआर में दिए गए विवरणों को सरसरी तौर पर देखने से ही यह स्पष्ट होता है कि आवेदक पर एक विशेष समुदाय में धार्मिक उत्तेजना और सांप्रदायिक भावनाएं भड़काने का आरोप है। जिससे लोगों के बीच शत्रुता पैदा हो रही है। आरोपों से यह भी संकेत मिलता है कि ऐसे कृत्य सरकार के प्रति घृणा से प्रेरित होकर लोगों को दंगे और अशांति फैलाने के लिए उकसा सकते हैं। जिससे सार्वजनिक शांति और व्यवस्था भंग हो सकती है। इसलिए, इस स्तर पर यह नहीं कहा जा सकता कि प्रथम दृष्टया कोई मामला नहीं बनता है।

यह कार्यवाही पीलीभीत के पूरनपुर पुलिस स्टेशन में 2023 में दर्ज की गई एक प्रथम सूचना रिपोर्ट (FIR) से संबंधित है, जिसके परिणामस्वरूप बाद में एक आरोप पत्र दायर किया गया और मजिस्ट्रेट ने आवेदक को मुकदमे का सामना करने के लिए तलब करने का आदेश दिया।

अभियोजन पक्ष के अनुसार, पुलिस को एक वीडियो मिला था जिसमें अजहरी अप्रैल 2023 में गैंगस्टर से राजनेता बने अतीक अहमद और उनके भाई अशरफ की हत्या पर टिप्पणी कर रहे थे। वीडियो में अजहरी ने कथित तौर पर दावा किया कि भाजपा शासित राज्यों की सरकारें मुसलमानों को डराने की कोशिश कर रही हैं और सुझाव दिया कि ये हत्याएं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के शासनकाल में रची गई साजिश का परिणाम हैं। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि भाजपा को संविधान में कोई विश्वास नहीं है और उसने संविधान को रौंद डाला है।

वीडियो के आधार पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज की। जिसमें आरोप लगाया गया है कि बयान सांप्रदायिक भावनाओं को भड़का सकते हैं और सार्वजनिक व्यवस्था को बिगाड़ सकते हैं। प्रथम दृष्टया एफआईआर में भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 153ए (विभिन्न धार्मिक, नस्लीय या अन्य समूहों के बीच शत्रुता को बढ़ावा देना) और धारा 295ए (धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के इरादे से जानबूझकर और दुर्भावनापूर्ण कृत्य करना) का आरोप लगाया गया था। जांच के बाद, पुलिस ने आईपीसी की धारा 505(2) (समुदायों के बीच शत्रुता, घृणा या दुर्भावना को बढ़ावा देने वाले बयान देना) के तहत आरोप पत्र दाखिल किया।

अजहरी ने हाई कोर्ट के समक्ष यह तर्क दिया कि उन्होंने केवल एक सार्वजनिक चर्चा के दौरान अपने विचार व्यक्त किए थे और उनकी टिप्पणियों में समुदायों के बीच घृणा या दुर्भावना को बढ़ावा देने का कोई आपराधिक इरादा नहीं था। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि जांच निष्पक्ष तरीके से नहीं की गई। उन्होंने दावा किया कि मजिस्ट्रेट ने अदालत के समक्ष प्रस्तुत सामग्री की ठीक से जांच किए बिना ही उन्हें मुकदमे का सामना करने के लिए तलब कर दिया।

इसके बाद राज्य ने इस याचिका का विरोध करते हुए तर्क दिया कि अजहरी के दावों में ऐसे तथ्यात्मक मुद्दे उठाए गए हैं जिनकी जांच केवल मुकदमे के दौरान ही की जा सकती है।

राज्य के तर्कों से सहमत होते हुए हाई कोर्ट ने दोहराया कि समन जारी करते समय या संज्ञान लेते समय मजिस्ट्रेट को केवल यह आकलन करने की आवश्यकता होती है कि क्या ” आगे बढ़ने के लिए पर्याप्त आधार ” है, न कि यह कि क्या सबूत दोषसिद्धि सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त हैं। याचिका में कोई दम न पाते हुए न्यायालय ने इसे खारिज कर दिया। हालांकि, न्यायालय ने यह टिप्पणी की कि आदेश में की गई टिप्पणियां केवल प्रारंभिक थीं और साक्ष्यों के संबंध में निचली अदालत के मूल्यांकन को प्रभावित नहीं करेंगी।

‘पति के खिलाफ झूठे मामले दर्ज कराना आत्महत्या के लिए उकसाना नहीं’, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने पत्नी को दी राहत

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक वैवाहित विवाद को लेकर अहम टिप्पणी की है। हाई कोर्ट ने कहा कि किसी पत्नी और उसके रिश्तेदारों को केवल इसलिए पति की आत्महत्या के लिए उकसाने का दोषी नहीं ठहराया जा सकता, क्योंकि उन्होंने वैवाहिक विवाद को लेकर उसके खिलाफ मामला दर्ज कराया था। पढ़ें पूरी खबर।