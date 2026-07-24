उत्तर प्रदेश की नगीना लोकसभा सीट से सांसद चंद्रेशखर आजाद के खिलाफ जातिवादी टिप्पणी करने के आरोपी शख्स को इलाहाबाद हाई कोर्ट से झटका लगा है। हाई कोर्ट ने शख्स को आरोप मुक्त करने से इनकार कर दिया है। चंद्र प्रकाश सिंह उर्फ ​​गोली ठाकुर पर आरोप है कि उन्होंने सांसद चंद्रशेखर आजाद के खिलाफ फेसबुक पर जातिवादी टिप्पणी की थी।

लाइव लॉ की रिपोर्ट के मुताबिक, हाई कोर्ट ने कहा कि आरोप तय करने की स्टेज पर कोर्ट को केवल यह देखना होता है कि क्या प्रथम दृष्टया कोई मामला बनता है या नहीं, न कि “मिनी-ट्रायल” करना होता है।

जस्टिस संतोष राय की बेंच ने चंद्र प्रकाश सिंह उर्फ ​​गोली ठाकुर की आपराधिक अपील खारिज कर दी। ठाकुर ने ट्रायल कोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी थी जिसमें उनकी डिस्चार्ज एप्लीकेशन (आरोप मुक्त करने की अर्जी) खारिज कर दी गई। यह मामला BNS की धारा 352, IT Act की धारा 66 और SC-ST Act की धारा 3(1)(Dha) के तहत दर्ज किया गया।

अपीलकर्ता ने हाई कोर्ट में तर्क दिया कि एफआईआर दर्ज करने में बिना किसी कारण के लगभग सात दिन की देरी हुई और उसमें किसी खास जातिवादी शब्द का जिक्र नहीं किया गया। यह भी कहा कि आरोप अस्पष्ट हैं और SC/ST Act की धारा 3(1)Dha के तहत अपराध के लिए जरूरी तत्व मौजूद नहीं हैं।

वहीं, दूसरी ओर, राज्य सरकार ने अपील का विरोध करते हुए कहा कि एफआईआर में अपीलकर्ता का नाम खास तौर पर लिया गया और जांच में पर्याप्त प्रथम दृष्टया सबूत एकत्रित किए गए हैं। जिसमें आपत्तिजनक बयानों वाला फेसबुक पोस्ट भी शामिल है।

सरकार ने यह भी तर्क दिया कि अभियोजन पक्ष के गवाहों ने आरोपों का समर्थन किया और आरोप तय करने की स्टेज पर कोर्ट को केवल यह तय करना होता है कि क्या प्रथम दृष्टया मामला बनता है, न कि सबूतों का विस्तृत मूल्यांकन करना होता है।

केस रिकॉर्ड पर विचार करते हुए हाईकोर्ट ने कहा कि हालांकि एफआईआर में कथित तौर पर इस्तेमाल किए गए खास जातिवादी शब्दों को हूबहू नहीं लिखा गया, लेकिन उसमें यह आरोप लगाया गया कि सांसद चंद्रशेखर आजाद के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी की गई। कोर्ट ने यह भी कहा कि जांच के दौरान, जांच अधिकारी ने कथित आपत्तिजनक बयानों वाला फेसबुक पोस्ट इकट्ठा किया और संबंधित सामग्री रिकॉर्ड पर रखी।

कोर्ट ने यह भी देखा कि अभियोजन पक्ष के गवाहों के बयानों में कथित तौर पर इस्तेमाल किए गए अपमानजनक शब्दों का खास तौर पर जिक्र किया गया था और उन्होंने अभियोजन पक्ष के मामले का समर्थन किया। इसे देखते हुए बेंच ने कहा कि उपलब्ध सामग्री को पहली नज़र में देखने से पता चलता है कि विवादित टिप्पणियां कथित तौर पर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति समुदाय के एक खास वर्ग के खिलाफ की गई थीं।

अपील खारिज करते हुए अदालत ने कहा कि आरोप तय करने के चरण में कोर्ट को केवल यह देखना होता है कि क्या प्रथम दृष्टया कोई मामला बनता है। कोर्ट से यह उम्मीद नहीं की जाती कि वह कोई ‘मिनी-ट्रायल’ करे या सबूतों का बारीकी से विश्लेषण करे।

ममता बनर्जी की टीएमसी के खिलाफ FIR दर्ज, शहीद दिवस रैली में कलकत्ता हाई कोर्ट के उल्लंघन का आरोप

कोलकाता पुलिस ने गुरुवार को पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की शहीद दिवस रैली के संबंध में कलकत्ता हाई कोर्ट के आदेश के उल्लंघन का आरोप लगाते हुए एफआईआर दर्ज की। आदेश में कहा गया था कि रैली सड़क के केवल एक तरफ को अवरुद्ध कर सकती है, जबकि दूसरी तरफ यातायात जारी रह सकता है। हालांकि, मंगलवार (21 जुलाई, 2026) को बिरला तारामंडल के पास दोनों सड़कें कार्यक्रम के दौरान अवरुद्ध रहीं। पढ़ें पूरी खबर।