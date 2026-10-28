इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश के नोएडा स्थित गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी में वर्ष 2020 से खातों का ऑडिट नहीं होने पर गंभीर चिंता जताई है। कोर्ट ने कहा कि विश्वविद्यालय सभ्यता के केंद्र हैं और यहां पढ़ने वाले छात्र देश का भविष्य हैं।

ऐसे संस्थानों में पारदर्शिता और ईमानदारी बेहद जरूरी है। अदालत ने उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्य सचिव से यह बताने को कहा है कि ऑडिट नहीं कराने के लिए जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ अब तक क्या कार्रवाई की गई है।

विश्वविद्यालय में पांच साल से ऑडिट नहीं होने पर कोर्ट नाराज

जस्टिस विक्रम डी. चौहान की पीठ एक जमानत याचिका पर सुनवाई कर रही थी। इसी दौरान अदालत के सामने यह बात आई कि गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी, नोएडा में वर्ष 2020 से खातों का ऑडिट नहीं हुआ है। इस जानकारी पर कोर्ट ने नाराजगी जताते हुए इसे बेहद गंभीर मामला बताया।

अदालत ने सवाल उठाया कि जब विश्वविद्यालय के खातों का हर साल ऑडिट होना चाहिए तो राज्य सरकार ने यह सुनिश्चित क्यों नहीं किया कि समय पर ऑडिट कराया जाए। कोर्ट के मुताबिक, विश्वविद्यालयों को राज्य सरकार से अनुदान और सरकारी खजाने से पैसा मिलता है। ऐसे में यह जांचना जरूरी है कि सार्वजनिक धन का इस्तेमाल सही उद्देश्य के लिए हो रहा है या नहीं।

‘विश्वविद्यालय सभ्यता के केंद्र, छात्र देश का भविष्य’

अदालत ने अपने आदेश में कहा कि विश्वविद्यालय और शैक्षणिक संस्थान सभ्यता के केंद्र हैं। इन संस्थानों में पढ़ने वाले छात्र देश का भविष्य हैं। इसलिए इनका संचालन पूरी ईमानदारी और पारदर्शिता के साथ होना चाहिए। कोर्ट ने कहा कि विश्वविद्यालय के कुलपति और रजिस्ट्रार की जिम्मेदारी है कि संस्थान का संचालन कानून और नियमों के मुताबिक हो, ताकि लोगों का भरोसा बना रहे।

अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि यदि विश्वविद्यालय पांच साल तक ऑडिट कराने में विफल रहा, तो राज्य सरकार को तुरंत हस्तक्षेप करना चाहिए था। सरकार को विश्वविद्यालय प्रशासन पर ऑडिट कराने के लिए दबाव बनाना चाहिए था। अगर इसके बाद भी संबंधित अधिकारी अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाते, तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए थी।

नए कुलपति ने सरकार से मांगा था फोरेंसिक ऑडिट

सुनवाई के दौरान अदालत को बताया गया कि विश्वविद्यालय के नवनियुक्त कुलपति ने 11 फरवरी 2026 को राज्य सरकार को पत्र लिखकर व्यापक ऑडिट कराने की मांग की थी। इसमें फोरेंसिक ऑडिट कराने का अनुरोध भी शामिल था। कोर्ट को जानकारी दी गई कि ऑडिट की प्रक्रिया चल रही है।

विश्वविद्यालय की ओर से पेश वकील ने भी सहमति जताई कि खातों का ऑडिट हर साल कराया जाना चाहिए। हालांकि, अदालत ने सवाल उठाया कि जब वर्ष 2020 से ऑडिट नहीं हुआ, तो राज्य सरकार ने इस अवधि में नियमित ऑडिट या विशेष ऑडिट कराने की पहल क्यों नहीं की। कोर्ट ने इस स्थिति को बेहद चिंताजनक बताया।

यूपी के मुख्य सचिव से मांगा हलफनामा

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्य सचिव को निर्देश दिया है कि वह व्यक्तिगत रूप से हलफनामा दाखिल करें। इसके बदले मुख्य सचिव द्वारा नामांकित कोई भी ऐसा अधिकारी भी यह हलफनामा दाखिल कर सकता है, जो प्रधान सचिव स्तर या उससे ऊपर के पद का हो।

अदालत ने सरकार से खास तौर पर पूछा है कि गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी के उन अधिकारियों के खिलाफ क्या कार्रवाई की गई, जिनकी जिम्मेदारी पिछले पांच वर्षों से ऑडिट सुनिश्चित करने की थी। इसमें विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति की भूमिका को लेकर भी जानकारी मांगी गई है।

कोर्ट ने राज्य सरकार से यह भी बताने को कहा है कि वर्ष 2020 से विश्वविद्यालय को ऑडिट कराने के लिए कौन-कौन से आदेश जारी किए गए। साथ ही, ऐसे अधिकारियों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने क्या प्रक्रिया बनाई है, जो अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करते।

अदालत ने निर्देश दिया है कि अगली सुनवाई पर इन सभी सवालों के जवाब हलफनामे के माध्यम से पेश किए जाएं। ऐसा नहीं होने पर उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव को अगली तारीख पर अदालत में उपस्थित रहना पड़ सकता है।

2 नवंबर को होगी अगली सुनवाई

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 2 नवंबर की तारीख तय की है। अब राज्य सरकार को यह स्पष्ट करना होगा कि विश्वविद्यालय में पांच साल तक ऑडिट नहीं होने के मामले में क्या कदम उठाए गए और जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ क्या कार्रवाई की गई।

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सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज अभय एस. ओका ने सर्वोच्च अदालत में मामलों को अलग-अलग बेंच को सौंपने की प्रक्रिया की पारदर्शिता पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने पूछा कि यह कैसे तय होता है कि कौन सा मामला किस बेंच के पास जाएगा और क्या इस प्रकिया में मानवीय हस्तक्षेप की गुंजाइश है। पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें।