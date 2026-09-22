डॉ. राजेंद्र प्रसाद नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, प्रयागराज में लॉ डिपार्टमेंट के हेड (HoD) के खिलाफ एक दलित छात्र ने जातिगत भेदभाव और अपमान करने के आरोप लगाए हैं। मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने न्यायिक अधिकारियों की दो सदस्यीय समिति बनाई है।

यह समिति दलित छात्रों के आरोपों की जांच करेगी। समिति यह भी देखेगी कि यूनिवर्सिटी ने उसकी शिकायत पर क्या कार्रवाई की।

स्वतंत्र समिति बनाने का निर्देश

कोर्ट ने यूनिवर्सिटी को छात्र की आंसर शीट की दोबारा जांच करने के लिए स्वतंत्र समिति बनाने का भी निर्देश दिया है। कोर्ट ने आदेश दिया है कि जांच पूरी होने तक HoD को सभी प्रशासनिक जिम्मेदारियों से मुक्त रखा जाए।

क्या है यह पूरा मामला?

BA LLB (Hons) कर रहे छात्र ने आरोप लगाया कि HoD और बॉयज हॉस्टल के वार्डन ने अपने अकादमिक और प्रशासनिक अधिकारों का इस्तेमाल उसके जातिगत अपमान और बदला लेने के लिए किया। छात्र ने यह भी आरोप लगाया कि यूनिवर्सिटी प्रशासन ने उसकी शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं की और ऐसा करके HoD को बचाया गया।

याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया कि उस पर जातिगत टिप्पणी इसलिए की गई क्योंकि संबंधित शिक्षक को पता था कि उसने कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ-I की परीक्षा में टॉप किया था। याचिकाकर्ता ने यह भी दावा किया कि उसकी जाति के कारण उसकी आंसर शीट का ज्यादा सख्ती से मूल्यांकन किया गया और आरोप लगाया कि HoD ने पहले भी जाति और रिजर्वेशन को लेकर अपमानजनक टिप्पणियां की थीं।

अदालत ने क्या कहा?

16 सितंबर के अपने आदेश में, जस्टिस विनोद दिवाकर की एकल बेंच ने कहा कि आरोप गंभीर हैं और इनकी निष्पक्ष एजेंसी द्वारा जांच की जानी चाहिए। कोर्ट ने जांच करने और 24 सितंबर को अगली सुनवाई से पहले कोर्ट को रिपोर्ट सौंपने के लिए प्रयागराज जिला कोर्ट के स्मॉल कॉज कोर्ट के जज और प्रयागराज के स्पेशल चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट की एक समिति का गठन किया।

अदालत के द्वारा अगले आदेश तक HoD को सभी प्रशासनिक जिम्मेदारियों से मुक्त कर दिया गया है।

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