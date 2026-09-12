इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उत्तर प्रदेश में गुंडा एक्ट के इस्तेमाल को लेकर राज्य सरकार पर कड़ी टिप्पणी की है। कोर्ट ने कहा कि यूपी सरकार लगातार उत्तर प्रदेश कंट्रोल ऑफ गुंडा एक्ट, 1970 का इस्तेमाल दमन के एक हथियार के तौर पर कर रही है, जबकि अदालतें बार-बार इस कानून के दुरुपयोग को लेकर सरकार को आगाह करती रही हैं।

यह टिप्पणी जस्टिस सुभाष विद्यार्थी की बेंच ने जाहिद अली बनाम उत्तर प्रदेश सरकार और अन्य के मामले में की। कोर्ट ने गोंडा के जिला मजिस्ट्रेट के उस आदेश को रद्द कर दिया, जिसमें जाहिद अली को ‘गुंडा’ घोषित किया गया था। जिला मजिस्ट्रेट ने जाहिद अली को छह महीने के लिए जिले से बाहर रहने यानी जिला बदर करने का भी आदेश दिया था।

हाई कोर्ट ने कहा कि अदालतों ने बार-बार यह माना है कि गुंडा एक्ट, 1970 ‘गुंडों’ के नियंत्रण और दमन के लिए एक शक्तिशाली हथियार है और इसका उपयोग ‘सार्वजनिक अव्यवस्था’ के बहुत स्पष्ट मामलों में या ‘सार्वजनिक व्यवस्था’ बनाए रखने के लिए बहुत ही संयम से किया जाना चाहिए।

इसमें यह भी कहा गया है कि अदालतों ने राज्य को नियमित रूप से यह याद दिलाया है कि वह इसका दुरुपयोग निर्दोष व्यक्तियों के खिलाफ उत्पीड़न के हथियार के रूप में न करे, क्योंकि कानून का उद्देश्य किसी व्यक्ति को किसी ठोस अपराध के लिए दोषी ठहराए बिना दंडित करना नहीं है।

हालांकि, हाई कोर्ट ने यह बात नोट की, “इस न्यायालय के समक्ष अनेक मामले प्रस्तुत किए जा रहे हैं, जो यह दर्शाते हैं कि राज्य गुंडा एक्ट को उत्पीड़न के एक हथियार के रूप में लगातार इस्तेमाल कर रहा है। अब यह वर्तमान मामला उपरोक्त कानून के दुरुपयोग का एक ज्वलंत उदाहरण है।

अदालत ने पाया कि अली को ‘गुंडा’ घोषित कराने के लिए पुलिस द्वारा दर्ज किए गए दो मामलों में से एक में उसे पहले ही बरी किया जा चुका था। पीठ ने कहा कि किसी व्यक्ति के खिलाफ दायर मामले में उसकी संलिप्तता को उस मामले में बरी होने के बाद उसे गुंडा घोषित करने का आधार नहीं बनाया जा सकता है। इसमें यह भी पाया गया कि अली के कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए खतरा होने का कोई आरोप नहीं था।

हाई कोर्ट ने कहा कि चूंकि अली ने एक मामले में अपने बरी होने के बारे में अधिकारियों को सूचित करने के लिए जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष कोई आपत्ति दर्ज नहीं की थी, इसलिए अधिकारी को इस मामले में गलती करने का दोषी नहीं ठहराया जा सकता।

हालांकि, अदालत ने कहा कि पुलिस को इस मामले में उसके बरी होने की जानकारी अवश्य रही होगी। इसलिए, अदालत ने कहा कि जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष अली की झूठी छवि पेश करने के लिए जानबूझकर उस मामले में उसकी संलिप्तता का उल्लेख किया गया था।

न्यायालय ने आगे कहा कि यद्यपि अली ने बाद में देवी पाटन मंडल आयुक्त के समक्ष अपील में इस तथ्य का उल्लेख किया, लेकिन अधिकारी ने उनके द्वारा दिए गए आधारों पर ध्यान नहीं दिया और जिला मजिस्ट्रेट के आदेश की पुष्टि कर दी।

अंत में, न्यायालय ने कहा कि 2020 में दर्ज एक आपराधिक मामले में अली की संलिप्तता यह साबित नहीं करती कि वह आदतन अपराध करता है या करने का प्रयास करता है, या अपराधों को अंजाम देने में सहायता करता है, जिससे उसे गुंडा घोषित करना उचित हो।

हाईकोर्ट ने कहा कि 2020 में दर्ज आपराधिक मामले और 2026 में याचिकाकर्ता को ‘गुंडा’ घोषित करने के बीच करीब 6 साल का लंबा अंतर है। दोनों घटनाओं के बीच ऐसा कोई उचित संबंध नहीं है, जिसके आधार पर 2026 में उसे गुंडा घोषित कर जिले से बाहर करने की कार्रवाई सही ठहराई जा सके। इसी आधार पर कोर्ट ने गोंडा के जिलाधिकारी और देवीपाटन मंडल के कमिश्नर द्वारा अली के खिलाफ पारित दोनों आदेशों को रद्द कर दिया।

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