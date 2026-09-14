इलाहाबाद हाईकोर्ट ने संभल के एक सरकारी स्कूल में छात्रों से कथित तौर पर इस्लामिक प्रार्थना कराने और मुस्लिम पोशाक पहनाने के आरोप में निलंबित शिक्षक को राहत दी है। कोर्ट ने शिक्षक मोहम्मद अंजार अहमद के निलंबन पर जांच पूरी होने तक रोक लगा दी है। साथ ही विभागीय जांच को जल्द से जल्द अधिकतम 15 दिनों के भीतर पूरा करने का निर्देश दिया है।

यह आदेश जस्टिस मंजू रानी चौहान की अदालत ने Mohd. Anzar Ahmad v. Principal Secretary, Basic Education and 4 Others मामले में 7 सितंबर को दिया।

क्या है पूरा मामला?

मामला संभल के एक सरकारी स्कूल से जुड़ा है। आरोप है कि वहां सुबह की प्रार्थना के दौरान छात्रों से अल्लामा इकबाल की नज्म ‘लब पे आती है दुआ’ पढ़वाई गई। इसके अलावा, कुछ छात्रों को मुस्लिम समुदाय से जुड़ी पोशाक पहनाने का भी आरोप लगाया गया।

आरोपों के मुताबिक, छात्राओं को हिजाब और छात्रों को टोपी पहनाई गई। इस मामले में मई में जांच के आदेश दिए गए थे और स्कूल के कई अधिकारियों को निलंबित किया गया था। इनमें स्कूल के प्रभारी प्रधानाध्यापक मोहम्मद अंजार अहमद भी शामिल थे।

आरोपों के मुताबिक, छात्राओं को हिजाब और छात्रों को टोपी पहनाई गई। इस मामले में मई में जांच के आदेश दिए गए थे और स्कूल के कई अधिकारियों को निलंबित किया गया था। इनमें स्कूल के प्रभारी प्रधानाध्यापक मोहम्मद अंजार अहमद भी शामिल थे।

शिक्षक ने क्या दलील दी?

अंजार अहमद ने अपने निलंबन को हाईकोर्ट में चुनौती दी। उनकी ओर से दलील दी गई कि जिस समय कथित गतिविधियां हुईं, उस दौरान वह स्वीकृत मेडिकल लीव पर थे। उन्होंने यह भी कहा कि उन पर लगाए गए आरोप ऐसे नहीं हैं जिनके आधार पर बड़ी सजा दी जा सके।

वहीं, राज्य सरकार की ओर से कोर्ट को बताया गया कि अहमद को आरोपपत्र दिया जा चुका है। सरकार का कहना था कि कथित घटना के दौरान वह स्कूल में मौजूद थे और छात्रों को एक खास समुदाय से जुड़ी पोशाक में देखा गया था। हालांकि अहमद के वकील ने इन आरोपों से इनकार किया और दोहराया कि घटना के समय शिक्षक मेडिकल लीव पर थे।

कोर्ट ने क्या कहा?

हाईकोर्ट ने कहा कि इस स्तर पर शिक्षक के खिलाफ लगाए गए आरोपों की जांच करना उचित नहीं होगा। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि अहमद अपनी मेडिकल लीव और अन्य दस्तावेजों को विभागीय जांच के दौरान अपने बचाव के तौर पर पेश कर सकते हैं। कोर्ट ने कहा कि विभागीय जांच के दौरान याचिकाकर्ता को अपनी बेगुनाही साबित करने का पूरा मौका मिलेगा।

अदालत ने निलंबन आदेश पर जांच पूरी होने तक रोक लगाते हुए विभाग को जांच जल्द पूरी करने का निर्देश दिया। कोर्ट ने कहा कि निलंबन पर लगाई गई रोक जांच के अंतिम नतीजे के अधीन रहेगी।

अहमद की ओर से अधिवक्ता भावेश सिंह जादौन, मोहम्मद नौशाद सिद्दीकी और सैयद इकबाल अहमद पेश हुए। वहीं संभल के बेसिक शिक्षा अधिकारी की ओर से अधिवक्ता नागेंद्र कुमार पांडे ने पक्ष रखा।

‘संभल हिंसा अचानक नहीं, पहले से रची गई थी साजिश’

उत्तर प्रदेश के संभल में नवंबर 2024 में हुई हिंसा को लेकर गठित न्यायिक आयोग ने अपनी रिपोर्ट में बड़ा खुलासा किया है। आयोग ने कहा है कि यह हिंसा अचानक नहीं हुई थी, बल्कि पहले से सुनियोजित (प्री-प्लांड) थी। आयोग ने अपनी जांच में जिला प्रशासन और पुलिस को क्लीन चिट देते हुए समाजवादी पार्टी (सपा) के सांसद जिया-उर-रहमान बर्क, एसपी नेता सोहैल इकबाल और जामा मस्जिद प्रबंधन समिति के कुछ पदाधिकारियों की भूमिका पर सवाल उठाए हैं। करीब 400 पन्नों की यह रिपोर्ट पिछले साल अगस्त में राज्य सरकार को सौंपी गई थी, जिसे बुधवार को उत्तर प्रदेश विधानसभा में पेश किया गया।