दिल्ली हाई कोर्ट ने यूट्यूबर अजीत भारती की अग्रिम जमानत याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। यह मामला अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 (SC/ST Act) के तहत दर्ज किया गया है। अजीत भारती पर सांसद चंद्रशेखर आजाद ‘रावण’ को लेकर की गई टिप्पणियों के संबंध में मामला दर्ज है।

सुनवाई के दौरान जस्टिस सौरभ बनर्जी ने टिप्पणी की कि अजीत भारती को अपनी टिप्पणियां करते समय अधिक सावधानी बरतनी चाहिए थी।

जज ने क्या कहा?

बार एंड बेंच की रिपोर्ट के मुताबिक, जस्टिस सौरभ बनर्जी ने कहा, “ये सभी पहलू जाति, कार्यक्रम आदि…आप किसी का नाम लेकर अपनी राय जाहिर करने के स्तर तक नहीं आ सकते। यही एक बिंदु है जो आपके लिए परेशानी खड़ी कर सकता है। कुछ ऐसे कानून हैं, जो विशेष सुरक्षा और अधिकार प्रदान करते हैं। जब ऐसे प्रावधान मौजूद हैं, तो आपको यह ध्यान रखना चाहिए कि आप क्या कर रहे हैं। मैं अपनी अदालत में कुछ भी और सब कुछ कह सकता हूं, लेकिन अदालत के बाहर।”

अदालत ने यह भी सवाल उठाया कि दिल्ली पुलिस ने आरोपियों को कोई नोटिस क्यों नहीं जारी किया। पीठ ने पूछा – क्या आपको हिरासत में पूछताछ की आवश्यकता नहीं है?

दिल्ली पुलिस के वकील ने जवाब दिया कि जांच अधिकारी को भारती का पता केवल दो दिन पहले ही मिला था और इसलिए वह उन्हें पहले कोई नोटिस जारी करने में असमर्थ थे। अदालत ने यह भी कहा कि भारती द्वारा इस्तेमाल किए गए शब्द आपत्तिजनक थे। साथ ही उसने उनके वीडियो की प्रतिलिपि सौंपने पर आपत्ति जताई।

जस्टिस बनर्जी ने कहा, “आप उनके द्वारा इस्तेमाल किए गए शब्दों को अदालत के हवाले नहीं कर सकते। मैं आपको अवमानना ​​का नोटिस जारी करूंगा। क्या आपके अनुसार प्रयुक्त शब्दावली आपत्तिजनक नहीं है? कृपया अपने कार्यों के प्रति सचेत रहें। इसमें ऐसे शब्द हैं जो… आप इन चीजों को अदालत के हवाले नहीं कर सकते। आपको वकील के तौर पर इसे अदालत के हवाले नहीं करना चाहिए।”

अजीत भारती ने निचली अदालत के 7 सितंबर के उस आदेश को दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती दी है जिसमें उन्हें जमानत की राहत देने से इनकार कर दिया गया था।

भारती के खिलाफ एससी/एसटी अधिनियम के तहत, आईटी अधिनियम की धारा 67 और भारतीय न्याय संहिता की धारा 196(1)(सी) और 351(3) के तहत 23 अगस्त को दिल्ली के नॉर्थ एवेन्यू पुलिस स्टेशन में प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) दर्ज की गई थी।

अजीत भारती के खिलाफ यह शिकायत आजाद समाज पार्टी (कांशी राम) के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष बालकराम बौद्ध ने भारती ने की थी। शिकायत के अनुसार, अजीत भारती ने जाति आधारित और अपमानजनक भाषा का प्रयोग किया, चंद्रशेखर आजाद और बी.आर. अंबेडकर के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणियां कीं, महिलाओं के बारे में यौन रूप से अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल किया और धमकियां दीं।

अजीत भारती के वकील ने क्या कहा?

हालांकि, भारती ने सार्वजनिक रूप से अपना बचाव करते हुए कहा है कि उनकी ये टिप्पणियां उनके वीडियो में उनकी मां/बहन के बारे में की गई अपमानजनक टिप्पणी से प्रेरित थीं।

भारती की ओर से अधिवक्ता जय अनंत देहाद्राई ने आज कहा कि भारती जातिगत भेदभाव के खिलाफ हैं। देहाद्राई ने कहा, “एक चिंता यह है कि विवादित हिस्सा कुछ ही पंक्तियों का है, लेकिन मैं न्यायालय से अनुरोध करता हूं कि वह इससे पहले वाले हिस्से की भी सुनवाई करे।”

देहाद्राई ने तर्क दिया कि इस मामले में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति अधिनियम के प्रावधान लागू नहीं होते। उन्होंने आगे कहा कि यूट्यूबर ने आरक्षण के विषय पर सूक्ष्म दृष्टिकोण व्यक्त किया था।

वकील ने कहा, “मैं यह साबित करने की कोशिश कर रहा हूं कि केवल अपमानजनक बयान देना ही अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति अधिनियम के तहत अपराध नहीं है। इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट के फैसले मौजूद हैं।” हालांकि, अदालत ने कहा कि इस स्तर पर उसे केवल यह देखना है कि प्रथम दृष्टया मामला बनता है या नहीं।

जज ने कहा, “मैंने आपका एप्लीकेशन पढ़ लिया है। आज के समय में केवल एक सूचना देना ही पर्याप्त है। आपके द्वारा सुरक्षा की मांग करना, मुझे नहीं लगता कि इसे प्रदान किया जा सकता है।” अदालत ने यह भी कहा कि उसे उन बयानों से कोई लेना-देना नहीं है, जिन्होंने कथित तौर पर भारती को आपत्तिजनक टिप्पणी करने के लिए उकसाया था।

इसमें यह भी कहा गया कि आपकी अपनी नाराज़गी, शिकायत और कहने का तरीका है। यह एक अलग मुद्दा है। चंद्रशेखर ने क्या किया या नहीं किया, यह एक अलग मुद्दा है। उनके या दूसरों द्वारा दिए गए बयान से मेरा कोई लेना-देना नहीं है। यह एक स्वतंत्र मामला है। एक सांसद या कोई और दस बातें कह सकता है, आप दस बातें कह सकते हैं। मैं सिर्फ इस पर ध्यान दे रहा हूं, संदर्भ क्या है? आपने कहा है कि यह संदर्भ से हटकर है।

देहाद्राई ने कहा कि भारती ने चंद्रशेखर आजाद को उनकी जातिगत पहचान के कारण निशाना नहीं बनाया था। उनकी बहन के खिलाफ की गई टिप्पणियों से उन्हें उकसाया गया था। उन्होंने कहा कि मेरी बहन को सोशल मीडिया पर गाली दी गई, मैंने उसका जवाब दिया। कुछ लोगों को यह पसंद नहीं आ सकता है, लेकिन मेरा इरादा किसी को बदनाम करने का नहीं था। मैंने आज़ाद की जाति का नाम तक नहीं लिया है। यही सबसे महत्वपूर्ण बात है।

दिल्ली पुलिस के वकील ने क्या कहा?

जमानत याचिका का विरोध करते हुए दिल्ली पुलिस के वकील ने अदालत को बताया कि तथ्यों से यह स्पष्ट है कि भारती ने अपने बयानों में एक विशेष जाति का अपमान किया था। उन्होंने कहा कि ये सभी बातें सोशल मीडिया पर कही गई हैं। तीसरी बात यह है कि वह हमारी जाति का नहीं है। ये तीनों बातें अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति अधिनियम के तहत कार्रवाई को आकर्षित करती हैं।

शिकायतकर्ता के वकील ने कहा कि भारती ने जानबूझकर एक विशेष जाति को निशाना बनाया था। उन्होंने यह भी कहा कि चूंकि भारती के खिलाफ प्रथम दृष्टया मामला बनता है, इसलिए उन्हें अग्रिम जमानत नहीं दी जा सकती।

वकील ने आगे कहा कि भारती एक “आदतन अपराधी (habitual offender)” हैं> उन्होंने पहले भी भारत के एक पूर्व मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) के बारे में प्रतिकूल टिप्पणी की थी।

अजीत भारती के वकील और जज के बीच कोर्ट में क्या हुआ?

सुनवाई के दौरान, जब देहाद्राई ने वीडियो की प्रतिलिपि प्रस्तुत करने का प्रयास किया तो अदालत ने भारती के वीडियो की अपमानजनक प्रकृति को देखते हुए इस पर आपत्ति जताई। देहाद्राई ने जवाब दिया कि वह केवल अदालत की सहायता करने का प्रयास कर रहे थे। उन्होंने आगे कहा कि प्रतिलिपि सौंपना एक प्रैक्टिस है। हालांकि, अदालत ने कहा, “कृपया आपके पास जो सबूत हैं, उनके आधार पर तर्क दें। यदि आप व्याख्या के आधार पर कुछ सौंपना चाहते हैं, तो ऐसा न करें।”

न्यायाधीश ने आगे कहा कि उसे अदालत को आपत्तिजनक सामग्री नहीं सौंपनी चाहिए। अदालत ने कहा कि ये तो रिकॉर्ड में दर्ज दस्तावेज हैं। आप इसमें क्यों पड़ रहे हैं?

देहाद्राई ने दोहराया कि वह केवल सहायता करने की कोशिश कर रहे थे। इस पर कोर्ट ने कहा कि लेकिन यह मामला किसी और दिशा में चला गया है। कोर्ट ने कहा कि इस्तेमाल किए गए शब्द आपत्तिजनक हैं। मैंने इन्हें सुना और पढ़ा है, इसीलिए मैं इस मामले को खुली अदालत में नहीं उठाना चाहता।

देहाद्राई ने दलील दी कि वह न्यायालय की अवमानना ​​नहीं कर रहे हैं और उन्होंने पीठ से आग्रह किया कि उन्हें मामले से हटने की अनुमति दी जाए।

उन्होंने कहा कि अगर मेरे पेश होने से माननीय न्यायाधीश को कोई आपत्ति है, तो मैं अपना नाम वापस ले लूंगा। मैं अभी इस मामले से अपना नाम वापस ले रहा हूं। मैं किसी न किसी तरह से मदद करने की कोशिश करता हूं और बात हमेशा कुछ और ही बन जाती है। मैं हाथ जोड़कर माफी मांगता हूं। क्या माननीय न्यायाधीश मेरे द्वारा अदालत को कुछ दिखाने के कारण अवमानना ​​का आदेश देना चाहते हैं? मैं अपना नाम वापस ले लूंगा। मैं बहस के लिए एक वरिष्ठ वकील नियुक्त करूंगा, मुझे नहीं लगता कि मैं मदद कर सकता हूं। क्या माननीय न्यायाधीश ने कहा है कि मेरे खिलाफ अवमानना ​​का आदेश जारी किया जाएगा?

हालांकि, अदालत ने कहा कि देहाद्राई को मामले को उस स्तर तक नहीं ले जाना चाहिए क्योंकि उनसे केवल वीडियो की प्रतिलिपि प्रस्तुत न करने के लिए कहा गया था। वकील ने जवाब दिया कि अवमानना ​​की कार्यवाही की धमकी मिलने पर वह सहायता करने में सक्षम नहीं हो सकते हैं।

अदालत ने कहा कि वह उसे उस सामग्री का उल्लेख करने से नहीं रोक रही है। न्यायाधीश ने कहा कि मैंने वीडियो और ट्रांसक्रिप्ट दोनों देख लिए हैं। इसमें आपके खिलाफ या आपके पक्ष में कुछ भी नहीं है, एक वकील के रूप में आपको सभी स्वतंत्रताएं और विशेषाधिकार प्राप्त हैं। इसके बाद देहाद्राई ने भारती की ओर से अपनी दलीलें फिर से शुरू कीं।

जंतर-मंतर हिंसा: ‘सवाल उठाना जल्दबाजी’, सुप्रीम कोर्ट ने जांच कर रहे पैनल का पुनर्गठन से किया इनकार

सुप्रीम कोर्ट ने जंतर-मंतर पर हुए स्टूडेंट्स के प्रदर्शन के दौरान हिंसा के आरोपों की जांच कर रही हाई पावर्ड एनक्वायरी कमेटी (HPEC) के पुनर्गठन की मांग खारिज कर दी है। सीजेआई सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस वी.मोहना की बेंच ने कहा कि कमेटी ने अभी जांच शुरू ही की है। अभी से आपत्ति जताना या सवाल उठाना जल्दबाजी है। पढ़ें पूरी खबर।