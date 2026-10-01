Ahmedabad Serial Blasts Case: 2008 के अहमदाबाद सीरियल ब्लास्ट मामले में सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को मौत की सजा पाए दोषी अहमद बाव अर्फ अब्बू अबूबकर बरेलवी की फांसी पर रोक लगा दी। बरेलवी उन 38 दोषियों में शामिल है, जिन्हें इस मामले में मौत की सजा सुनाई गई थी।

लाइव लॉ की रिपोर्ट के मुताबिक, जस्टिस विक्रम नाथ, जस्टिस संदीप मेहता और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने यह आदेश पारित किया। शीर्ष बरेलवी की उस याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें उसने गुजरात हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती दी है।

गुजरात हाई कोर्ट ने बरेलवी की दोषसिद्धि और मौत की सजा को बरकरार रखा था। टॉप कोर्ट ने फिलहाल उसकी फांसी पर रोक लगा दी है।

बरेलवी की ओर से पेश हुए उनके वकील ने कहा कि दोषसिद्धि पूरी तरह से साजिश के आरोप पर आधारित थी। अदालत ने बरेलवी की चुनौती पर गुजरात राज्य को नोटिस जारी किया और फांसी पर रोक लगा दी।

अहमदाबाद सीरियल ब्लास्ट में मारे गए थे 56 लोग

अहमदाबाद में सिलसिलेवार बम धमाके 26 जुलाई, 2008 को हुए थे, जब अहमदाबाद के विभिन्न हिस्सों में सिलसिलेवार विस्फोट हुए थे। उस दौरान 56 लोग मारे गए थे और 200 से ज्यादा लोग घायल हुए थे।

फरवरी 2022 में गुजरात की एक स्पेशल कोर्ट ने इस मामले में 49 आरोपियों को दोषी ठहराया था। अदालत ने 38 दोषियों को मौत की सजा सुनाई थी और शेष 11 दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। अदालत ने 28 अन्य आरोपियों को बरी कर दिया था।

इसके बाद दोषसिद्धि और सजा को गुजरात हाई कोर्ट में चुनौती दी गई। जिसने मृत्युदंड की पुष्टि की मांग वाली कार्यवाही पर भी विचार किया।

जुलाई 2026 में, गुजरात हाई कोर्ट ने सभी 38 दोषियों की दोषसिद्धि और मृत्युदंड को बरकरार रखा और अन्य 11 दोषियों को दी गई आजीवन कारावास की सजा की पुष्टि की।

‘आपके हर काम में एजेंडा दिखता है’, FIR में गड़बड़ी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने यूपी पुलिस को लगाई फटकार

प्रीम कोर्ट ने बुधवार को एक प्राथमिकी से जुड़े मामले की सुनवाई करते हुए उत्तर प्रदेश पुलिस को कड़ी फटकार लगाई। न्यायमूर्ति संजय कुमार और न्यायमूर्ति संजीव सचदेवा की पीठ ने एक आपराधिक मामले की जांच में कथित अनियमितताओं पर नाराजगी जताते हुए कहा कि अगर इसी तरह से मामलों को संभाला जाएगा तो लोग पुलिस पर भरोसा कैसे करेंगे। पढ़ें पूरी खबर।