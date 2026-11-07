बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट को महत्वपूर्ण जानकारी दी। बीसीआई ने बताया कि उसने लॉ कोर्स में एडमिशन के लिए तय ऊपरी उम्र सीमा हटाने का प्रस्ताव पास कर दिया है। यह बात चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) सूर्यकांत , जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस वी मोहना की बेंच के सामने रखी गई।

बार एंड बेंच की रिपोर्ट के मुताबिक, BCI के वकील ने शुक्रवार को कोर्ट को बताया, “बार काउंसिल ऑफ़ इंडिया ने उम्र की पाबंदी हटा ली है। कल एक प्रस्ताव पास किया गया था।” यह सबमिशन रिकॉर्ड पर लिया गया। इससे पहले कि कोर्ट ने लॉ स्कूल एडमिशन के लिए ऐसी उम्र की पाबंदियों को चुनौती देने वाली याचिका बंद कर दी।

BCI के लीगल एजुकेशन के नियम, 2008 में पांच साल के इंटीग्रेटेड लॉ कोर्स में एडमिशन लेने वाले जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए उम्र की ऊपरी सीमा 20 साल तय की गई थी, जिसमें कुछ रिजर्व कैटेगरी के लिए पांच साल की छूट थी। नियमों में तीन साल के लॉ कोर्स के लिए भी 30 साल की ऊपरी सीमा तय की गई थी, जिसमें इतनी ही छूट थी।

उम्र की पाबंदी कई सालों से मुकदमे का विषय रही है। BCI ने इससे पहले 2013 में अपने 2008 के नियमों के शेड्यूल III के क्लॉज़ 28 (उम्र की सीमा तय करने वाला नियम) को वापस ले लिया था, जब एक कमेटी ने पाया कि यह रोक आर्टिकल 14 (कानून के सामने बराबरी) का उल्लंघन करती है।

हालांकि, बाद में हुए केस के बाद , BCI ने सितंबर 2016 के सर्कुलर के ज़रिए उम्र की पाबंदी फिर से लागू कर दी। इन पाबंदियों की वैलिडिटी को अलग-अलग कोर्ट में चुनौती दी गई है।

सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में दूसरे सवालों के साथ यह भी पूछा गया कि क्या कानूनी शिक्षा को रेगुलेट करने और क्वालिफिकेशन तय करने की कानूनी ताकत का इस्तेमाल BCI लॉ कोर्स में एडमिशन के लिए ऊपरी उम्र की सीमा तय करने के लिए कर सकता है।

सितंबर में जब मामले की सुनवाई हुई थी, तो कोर्ट ने BCI से पांच साल के इंटीग्रेटेड LL.B. में एडमिशन के लिए तय ऊपरी उम्र सीमा को हटाने पर विचार करने को कहा था। जवाब में BCI ने इस मामले को देखने के लिए कुछ समय मांगा। शुक्रवार को, BCI के वकील ने कोर्ट को बताया कि लॉ कोर्स के लिए उम्र की ऐसी पाबंदियों को हटाने के लिए 5 नवंबर को एक प्रस्ताव पास किया गया था।

याचिकाकर्ता की ओर से पेश वरिष्ठ वकील जोहेब हुसैन ने अदालत से अपने आदेश में इस रुख को दर्ज करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा, “क्या मैं रिक्वेस्ट कर सकता हूं कि (BCI) सर्कुलर की आखिरी तीन लाइनें रिकॉर्ड की जाएं? पहले भी, BCI ने रोक हटाई थी और बाद में इसे फिर से लागू कर दिया था। इस बार, उन्होंने ‘आखिरकार’ एक्सप्रेशन का इस्तेमाल किया है। अगर इसे रिकॉर्ड किया जा सके तो मैं आभारी रहूंगा। “

BCI के वकील ने जवाब दिया, “प्रस्ताव कल ही पास हुआ था। नहीं तो मैं इसे फाइल कर देता।” कोर्ट ने BCI की बात रिकॉर्ड में लेने के बाद याचिका बंद कर दी।

‘हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे’, KMC चुनाव को लेकर कलकत्ता HC के आदेश पर बोले सीएम शुभेंदु अधिकारी

पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने शुक्रवार को कहा कि उनकी सरकार कोलकाता नगर निगम (KMC) चुनावों के नोटिफिकेशन पर रोक लगाने वाले कलकत्ता हाई कोर्ट के अंतरिम आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएगी। पढ़ें पूरी खबर।