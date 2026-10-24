केरल हाईकोर्ट ने शुक्रवार को केरल राज्य वक्फ बोर्ड के पुनर्गठन के राज्य सरकार के फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। अदालत ने कहा कि सरकार द्वारा नियुक्त नए बोर्ड ने पहले ही अपना कार्यभार संभाल लिया है।

बार एंड बेंच की रिपोर्ट के मुताबिक, जस्टिस देवन रामचंद्रन और जस्टिस बसंत बालाजी की खंडपीठ उन अपीलों पर सुनवाई कर रही थी, जिनमें एकल पीठ के उस आदेश को चुनौती दी गई थी, जिसमें बोर्ड के नए सदस्यों के नामांकन संबंधी सरकारी अधिसूचना पर रोक लगाने से इनकार किया गया था।

जस्टिस रामचंद्रन ने अंतरिम राहत देने से इनकार करते हुए कहा, “हमें खेद है कि हम इस अनुरोध को स्वीकार नहीं कर सकते। क्योंकि महाधिवक्ता ने हमें बताया है कि आक्षेपित अधिसूचना (Impugned Notification) लागू हो चुकी है और नए वक्फ बोर्ड ने कार्यभार संभाल लिया है।”

अदालत ने अपीलकर्ताओं को नवनियुक्त बोर्ड सदस्यों को नोटिस देने का निर्देश दिया और मामले को आगे की सुनवाई के लिए 29 अक्टूबर को सूचीबद्ध किया।

सिंगल बेंच ने क्या कहा था?

इससे पहले, एकल न्यायाधीश ने प्रथम दृष्टया माना था कि सरकार का निर्णय बोर्ड की संरचना से संबंधित पूर्ववर्ती खंडपीठ के आदेशों के विपरीत नहीं है। एकल पीठ ने दोनों याचिकाओं को उन संबंधित याचिकाओं के साथ व्यापक कानूनी प्रश्नों पर विचार के लिए खंडपीठ के पास भेज दिया था, जिनमें वक्फ बोर्ड की संरचना को चुनौती दी गई है। इस आदेश को बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष के.एस. हमजा और पूर्व सदस्य सी.के. उस्मान हाजी ने चुनौती दी है।

खंडपीठ ने सरकार से क्या पूछा?

सुनवाई के दौरान अदालत ने राज्य सरकार से पूछा कि क्या वक्फ बोर्ड की संरचना से संबंधित जनहित याचिकाओं पर सुनवाई कर रही खंडपीठ ने सरकार को स्पष्ट रूप से बोर्ड के पुनर्गठन का निर्देश दिया था।

राज्य के महाधिवक्ता जाजू बाबू ने कहा कि सरकार ने प्रस्तावित पुनर्गठन के बारे में खंडपीठ को सूचित किया था। इस पर जस्टिस रामचंद्रन ने कहा कि खंडपीठ ने केवल सरकार के बयान को अपने आदेश में दर्ज किया था।

अदालत ने टिप्पणी की, “तब खंडपीठ ने पुनर्गठन करने का निर्देश नहीं दिया था। उसने केवल सरकार के इस बयान को दर्ज किया था कि वह पुनर्गठन करेगी। इसका अर्थ सिर्फ इतना है कि खंडपीठ को सरकार द्वारा पुनर्गठन पर विचार किए जाने की जानकारी दी गई थी।”

विवाद की मुख्य वजह क्या है?

यह मामला उन जनहित याचिकाओं से जुड़ा है, जिनमें केरल राज्य वक्फ बोर्ड की संरचना को चुनौती दी गई है। खंडपीठ ने अपने पहले के निर्देशों में राज्य सरकार से कानून के अनुसार बोर्ड में रिक्त पदों को भरने के लिए कहा था। इसके बाद सरकार ने बोर्ड का पुनर्गठन किया, जिसे पूर्व अध्यक्ष और सदस्य ने अदालत में चुनौती दी।

अपीलकर्ताओं का तर्क है कि सरकार ने बोर्ड के मौजूदा सदस्यों को उनके वैधानिक पांच साल के कार्यकाल के केवल आठ महीने बाद ही हटा दिया, जबकि कानून में निर्धारित प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया।

वक्फ अधिनियम की किन धाराओं का हवाला दिया गया?

अपीलकर्ताओं के अनुसार, संशोधित वक्फ कानून यूनिफाइड वक्फ मैनेजमेंट, एम्पावरमेंट, एफिशिएंसी एंड डेवलपमेंट एक्ट, 1995 (UMEED Act) की निम्नलिखित धाराएं इस विवाद में महत्वपूर्ण हैं-

धारा 15: बोर्ड के सदस्यों के लिए पांच वर्ष का कार्यकाल निर्धारित करती है।

धारा 20: बोर्ड के सदस्यों को हटाने की प्रक्रिया से संबंधित है।

धारा 99: बोर्ड को अधिक्रमित करने की प्रक्रिया निर्धारित करती है।

अपीलकर्ताओं का कहना है कि सरकार नियुक्तियों को रद्द करने की अपनी कथित निहित शक्ति का हवाला देकर इन वैधानिक प्रावधानों में निर्धारित प्रक्रिया को दरकिनार नहीं कर सकती।

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