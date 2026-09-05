कॉकरोच जनता पार्टी की नाबालिग कार्यकर्ता के पिता संजय आजाद पर हमले में आरोपी स्वतंत्र भारद्वाज को एक दिन की पुलिस हिरासत में भेजा गया है। दिल्ली पुलिस ने शनिवार को ‘इनफ्लुएंसर’ स्वतंत्र भारद्वाज को गिरफ्तार कर किया। यह गिरफ्तारी नई दिल्ली के जंतर-मंतर पर हुए कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन के दौरान एक नाबालिग कार्यकर्ता के पिता संजय आजाद पर हमले के मामले में हुई है।
स्वतंत्र भारद्वाज को दिल्ली पुलिस ने शनिवार को कड़कड़डूमा कोर्ट में पेश किया। यहां से उसे एक दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया। भारद्वाज को शुक्रवार को दिल्ली पुलिस ने हिरासत में ले लिया था।
इस पूरे मामले में अब दोनों पक्षों के वकील सामने आ चुके हैं। नाबालिग कार्यकर्ता की तरफ से जहां ऋषव रंजन वकील हैं। वहीं बचाव पक्ष यानी स्वतंत्र भारद्वाज की ओर से उमेश शर्मा वकील हैं। इसको लेकर दोनों वकीलों ने मीडिया के सामने आज अपनी बात भी रखी है।
वकील ऋषव रंजन ने क्या कहा?
सीजेपी की नाबालिग कार्यकर्ता के वकील ऋषव रंजन ने कहा, “यह बहुत अजीब है। हम सब कोर्ट में मौजूद थे और इंतज़ार कर रहे थे कि सुनवाई होगी। इसके बाद में पता चला कि वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए लीगल एड को जोड़कर अभियुक्त को जज साहब के घर पर पेश किया गया और एक दिन की पुलिस कस्टडी मांगी गई।”
वकील ऋषव रंजन ने कहा, “इतने गंभीर मामले में सिर्फ एक दिन की कस्टडी क्यों मांगी गई? कौन-से चार्ज FIR में जोड़े गए हैं और क्या लिखा है, इसकी हमें कोई जानकारी नहीं मिली है। आज भीड़ भी कम है और कोर्ट में भी शांति है। आराम से कोर्ट में पेश किया जा सकता था।”
रंजन ने कहा, “मुझे नहीं पता कि क्या छिपाया जा रहा है। हम पूछ रहे हैं कि कौन-से चार्ज लगाए गए हैं। मीडिया हमें बता रही है कि ये धारा और वो धारा लगाई गई है। दिल्ली पुलिस ने अभी तक कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है।”
स्वतंत्र भारद्वाज के वकील ने क्या कहा?
वहीं, आरोपी स्वतंत्र भारद्वाज के वकील उमेश शर्मा ने कहा कि उन्हें एक दिन की पुलिस हिरासत में भेजा गया है। पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया है और हमारी बचाव टीम पूरी तरह तैयार थी। हमें वकालतनामा पर हस्ताक्षर करने हैं और कई औपचारिकताएं पूरी करनी हैं। इसलिए हम सभी आवश्यक प्रक्रियाओं का पालन कर रहे हैं।
शर्मा ने कहा कि भारद्वाज का परिवार भी हमारे संपर्क में है। साथ ही उस टीम के सदस्य भी जो उनके साथ तब थी जब हमने पहले उच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी। चूंकि यह गिरफ्तारी अचानक हुई है, इसलिए काफी भ्रम की स्थिति है। स्वतंत्र को रात में उठाया गया और ले जाया गया, इसलिए हम इन सभी बातों की जांच कर रहे हैं। हमने अभी तक उनसे बात नहीं की है। उन्हें एक दिन की रिमांड पर भेजा गया है और उन्हें कल पेश किया जाना है। जांच अधिकारी के निर्णय और वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशानुसार संभव है कि उन्हें उसी स्थान पर या कहीं और पेश किया जाए।
इससे पहले दिल्ली पुलिस ने स्वतंत्र भारद्वाज को कड़कड़डूमा कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे एक दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया। भारद्वाज को शुक्रवार को दिल्ली पुलिस ने हिरासत में ले लिया था।
स्वतंत्र भारद्वाज का बीते दिनों सोशल मीडिया पर एक वीडियो काफी वायरल हुआ था जिसमें उसने एक पॉडकास्ट में दावा किया था कि उसने जंतर-मंतर पर विरोध प्रदर्शन के दौरान एक नाबालिग कार्यकर्ता के पिता का सिर फोड़ दिया था। बाद में भारद्वाज ने दावा किया कि उसने आत्मरक्षा में यह कदम उठाया था।
एक और एफआईआर दर्ज
दिल्ली पुलिस ने इस मामले में दर्ज एफआईआर में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम और आपराधिक धमकी की धाराएं भी शुक्रवार को जोड़ी थीं। इसके अलावा, नाबालिग कार्यकर्ता की शिकायत पर यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम के तहत भी एक नई एफआईआर दर्ज की गई है। इसमें ऑनलाइन धमकी और उत्पीड़न का आरोप लगाया गया है।
पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस स्टेशन के बाहर प्रदर्शन
स्वतंत्र भारद्वाज की गिरफ्तारी और उसके खिलाफ की गई कानूनी कार्रवाई के विरोध में हिंदू संगठनों के समर्थक नई दिल्ली में स्थित पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस स्टेशन के बाहर जमा हुए। हिंदू रक्षा दल के सदस्यों ने दिल्ली पुलिस द्वारा दर्ज एफआईआर का कड़ा विरोध किया और पॉक्सो एक्ट, SC/ST एक्ट और हत्या की कोशिश की धाराओं को हटाने की मांग की। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि भारद्वाज के खिलाफ कानूनी कार्रवाई गलत है। उन्होंने पुलिस को ज्ञापन भी सौंपा।
स्वतंत्र भारद्वाज की गिरफ्तारी की मांग को लेकर शुक्रवार को कॉकरोच जनता पार्टी और आजाद समाज पार्टी (कांशीराम) के नेताओं और समर्थकों ने दिल्ली में प्रदर्शन किया था और पुलिस से जल्द से जल्द भारद्वाज को गिरफ्तार करने की मांग की थी।
जंतर-मंतर पर मारपीट मामले में स्वतंत्र भारद्वाज गिरफ्तार, हिंदू संगठनों ने किया प्रदर्शन
दिल्ली पुलिस ने शनिवार को ‘इनफ्लुएंसर’ स्वतंत्र भारद्वाज को गिरफ्तार कर लिया है। यह गिरफ्तारी नई दिल्ली के जंतर-मंतर पर हुए कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन के दौरान एक नाबालिग कार्यकर्ता के पिता संजय आजाद पर हमले के मामले में हुई है। पढ़ें पूरी खबर।