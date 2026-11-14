दिल्ली की एक अदालत ने 2023 के संसद सुरक्षा उल्लंघन मामले के दो आरोपियों मनोरंजन डी और सागर शर्मा को जमानत देने से इनकार कर दिया। यह दूसरी बार है जब ट्रायल कोर्ट ने उनकी बेल एप्लीकेशन खारिज की है। स्पेशल एक्सक्लूसिव कोर्ट (NIA एक्ट, UAPA) की जज किरण बंसल ने 12 नवंबर को यह आदेश दिया।

बार एंड बेंच की रिपोर्ट मुताबिक, अदालत ने माना कि यह मानने के लिए ठोस आधार हैं कि उन पर लगे आरोप प्रथम दृष्टया सच हैं, और इस मामले में ‘गैर-कानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम’ (UAPA) के तहत जमानत पर लगी कानूनी रोक लागू होती है। कोर्ट ने कहा कि आरोपी 2001 के संसद हमले की बरसी पर आतंक जैसी स्थिति बनाना चाहते थे।

कोर्ट ने कहा, “Cr.PC की धारा 161 और Cr.PC की धारा 164 के तहत गवाहों के बयान से यह भी पता चलता है कि आरोपियों ने मीटिंग की थीं, जहां कथित आतंकवादी काम करने की पूरी प्लानिंग पर चर्चा हुई थी। इस तरह, आरोपियों ने आतंक जैसी स्थिति बनाने और संसद की कार्यवाही में रुकावट डालने की योजना बनाई थी, जो 2001 के संसद हमले की बरसी के साथ मेल खाती थी।”

यह मामला 13 दिसंबर, 2023 की घटना से जुड़ा है, जब मनोरंजन डी और सागर शर्मा पब्लिक गैलरी से लोकसभा चैंबर में कूद गए थे और संसद की कार्यवाही के दौरान रंगीन धुएं के कैनिस्टर छोड़े थे। उसी समय, सह-आरोपी नीलम रानोलिया और अमोल शिंदे ने संसद भवन के बाहर धुएं के कैनिस्टर छोड़े और नारे लगाए।

दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल ने आरोप लगाया कि यह घटना संसद को बाधित करने की एक बड़ी साजिश का हिस्सा थी। इसलिए, उसने आरोपियों पर UAPA और दूसरे सजा के नियमों के तहत आरोप लगाए।

अपने आदेश में जज किरण बंसल ने कहा कि दोनों आरोपी पार्लियामेंट बिल्डिंग में घुसे, पब्लिक गैलरी से लोकसभा चैंबर में कूदे और अपने जूतों में छिपाकर स्मोक कैनिस्टर छोड़े, जिससे पार्लियामेंट की कार्रवाई में रुकावट आई और वहां मौजूद सांसदों और दूसरे लोगों में घबराहट फैल गई।

कोर्ट ने आगे कहा कि आरोपियों को खालिस्तानी अलगाववादी गुरपतवंत सिंह पन्नू की भारतीय संसद को निशाना बनाने की धमकी के बारे में पता था। अदालत ने कहा कि घटना के तुरंत बाद सभी न्यूज चैनलों पर संसद की डरावनी तस्वीरें और सीन दिखाए जा रहे थे। अदालत ने शर्मा और मनोरंजन की सह-आरोपी नीलम रानोलिया और महेश कुमावत के बराबर होने की दलील को भी खारिज कर दिया, जिन्हें जुलाई 2025 में दिल्ली हाई कोर्ट ने जमानत दे दी थी।

‘उन जजों का नाम बताएं जो बीजेपी के साथ हैं’, कलकत्ता हाई कोर्ट ने TMC सांसद अभिषेक बनर्जी को लगाई फटकार

कलकत्ता हाई कोर्ट ने गुरुवार को टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी को कड़ी फटकार लगाई। हाई कोर्ट ने बनर्जी से कहा कि आपने दावा किया था कि कुछ जज बीजेपी के राजनीतिक दबाव के आगे झुक गए हैं और उनके साथ हैं यानी उनके पक्ष में हैं। पढ़ें पूरी खबर।