Madras High Court News: मद्रास हाई कोर्ट ने कहा है कि किसी महिला को अपने बच्चे की शिक्षा, इलाज और परवरिश के लिए पैसे मांगने पर ‘गोल्ड डिगर’ (पैसों की लालची) कहना स्वीकार्य नहीं है। कोर्ट ने चेतावनी दी कि जब कोई मां अपने बच्चे के लिए जायज भरण-पोषण की मांग लेकर अदालत आती है, तो उसके चरित्र पर सवाल नहीं उठाया जाना चाहिए।

अपनी नाबालिग बेटी के लिए 6.14 लाख रुपये के खर्च के दावे को चुनौती देने वाले पिता की याचिका को खारिज करते हुए कोर्ट ने कहा कि भले ही मां आर्थिक रूप से स्वतंत्र हो (जैसे कि वह यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हो), फिर भी इससे पिता अपनी माता-पिता वाली जिम्मेदारी से मुक्त नहीं हो जाता।

जस्टिस एम. डी. सुमति एक पिता की याचिका पर सुनवाई कर रही थीं। पिता ने फैमिली कोर्ट के 22 सितंबर 2022 के उस आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें उसे अपनी नाबालिग बेटी की शिक्षा, आने-जाने और इलाज के खर्च के लिए 6.14 लाख रुपये देने का निर्देश दिया गया था।

हाई कोर्ट ने 28 अक्टूबर को टिप्पणी की, “यह अदालत उन महिलाओं को गोल्ड डिगर कहकर बदनाम करने या बिना किसी ठोस आधार के उन पर गलत आर्थिक इरादे रखने का आरोप लगाने की प्रवृत्ति की निंदा करती है। ऐसी बातें तब और भी आपत्तिजनक हो जाती हैं, जब मांग किसी नाबालिग बच्चे की शिक्षा, स्वास्थ्य और परवरिश से जुड़ी हो। ये बातें कानूनी जिम्मेदारी के असली मुद्दे से ध्यान भटकाती हैं और दावे की सच्चाई पर ध्यान देने के बजाय महिला के चरित्र को ही कटघरे में खड़ा करने की कोशिश करती हैं।”

क्या है पूरा विवाद?

यह विवाद तब शुरू हुआ जब बच्चे की मां ने 14 अगस्त, 2014 को भरण-पोषण के लिए कानूनी कार्यवाही शुरू की। पिता ने इलाज और आने-जाने के बिलों को स्वीकार किए जाने पर सवाल उठाए, स्कूल की फीस की गणना पर आपत्ति जताई और तर्क दिया कि मां ने समय रहते जानकारी नहीं दी, जिसकी वजह से इंश्योरेंस का पैसा वापस नहीं मिल सका।

हालांकि मासिक भरण-पोषण की बकाया राशि का भुगतान कर दिया गया था, लेकिन कोर्ट द्वारा आदेशित अन्य खर्च कई सालों से जमा होते गए और उनका भुगतान नहीं हुआ। 6.14 लाख रुपये की यह रकम मुख्य रूप से नाबालिग बेटी की शिक्षा, आने-जाने और मेडिकल जरूरतों से जुड़े उन खर्चों की है, जिनका भुगतान नहीं किया गया था।

दावों की जांच के बजाय गोल्ड डिगर कहना सही नहीं- हाई कोर्ट

हाई कोर्ट ने आर्थिक मदद मांगने वाली महिलाओं को गोल्ड डिगर कहने या बिना किसी ठोस आधार के उनके इरादों पर शक करने की कड़ी आलोचना की। कोर्ट ने कहा, “कानूनी रूप से मदद मांगने वाली महिला को अपमानित करना या नीचा दिखाना, न तो सामान्य बात होनी चाहिए और न ही इसे बढ़ावा दिया जाना चाहिए। किसी दावे का विरोध करने का अधिकार होने का मतलब यह नहीं है कि आप दावा करने वाले व्यक्ति को ही नीचा दिखाएं।”

अदालत ने साफ किया कि विवादित बिलों की जांच की जा सकती है, पहले किए गए भुगतानों को हिसाब में शामिल किया जाना चाहिए और मुख्य आदेश के दायरे से बाहर के खर्चों को हटाया जा सकता है। हालांकि, किसी महिला के चरित्र या कथित लालच को लेकर लगाए गए आरोप, उसके दावे की निष्पक्ष जांच का विकल्प नहीं बन सकते।

कोर्ट ने कहा, “जो महिला अपने बच्चे के खर्चों की भरपाई के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाती है, उसे कानूनी रूप से देय राशि साबित करने के साथ-साथ अपनी गरिमा की रक्षा करने के लिए भी संघर्ष नहीं करना पड़ना चाहिए।” अदालत ने आगे कहा कि न्यायिक कार्यवाही का उद्देश्य अधिकारों और जिम्मेदारियों को तय करना होना चाहिए, न कि किसी व्यक्ति को अपमानित करने का जरिया बनना चाहिए।

एक मां के योगदान को केवल पैसों के रूप में नहीं मापा जा सकता- कोर्ट

अदालत ने गौर किया कि मां बैंगलोर यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर के तौर पर काम करती हैं, लेकिन कहा कि उनके आर्थिक रूप से स्वतंत्र होने से अपनी बेटी के प्रति पिता की कानूनी और नैतिक जिम्मेदारी खत्म नहीं हो जाती। अदालत ने कहा कि एक मां के योगदान को केवल पैसों के रूप में नहीं मापा जा सकता। इसमें बच्चे को स्कूल भेजना, मेडिकल चेकअप की व्यवस्था करना, पढ़ाई-लिखाई की देखरेख करना और भावनात्मक सहारा देना जैसी रोजमर्रा की जिम्मेदारियां भी शामिल हैं।

अदालत ने कहा, “पिता से अपनी जिम्मेदारियां पूरी करने की उम्मीद करने से पहले, मां को ऐसी अनुचित स्थिति में नहीं डाला जाना चाहिए जहां उसे अपनी आर्थिक लाचारी साबित करनी पड़े। साथ ही, किसी महिला की इसलिए आलोचना नहीं की जानी चाहिए कि वह खुद कमाने में सक्षम है और साथ ही अपने बच्चे की जायज जरूरतों के लिए पिता से भी योगदान की मांग करती है।”

न्यायाधीश ने कहा, “सिर्फ इसलिए कि एक महिला ने आर्थिक रूप से स्वतंत्र होने के लिए कड़ी मेहनत की है, वह अपने बच्चे के भरण-पोषण के अधिकार को नहीं खो देती। उसकी ताकत और आत्मनिर्भरता का इस्तेमाल उसके खिलाफ नहीं किया जाना चाहिए।”

फैमिली कोर्ट ने क्या निर्देश दिया था

शुरुआत में जुलाई 2015 में फैमिली कोर्ट ने पिता को अपनी पत्नी और बेटी में से प्रत्येक को 5000 रुपये प्रति माह देने का निर्देश दिया था। बाद में, जनवरी 2017 में मामले पर फिर से विचार करते हुए अदालत ने पिता को जनवरी 2016 से बेटी के भरण-पोषण के लिए 20000 रुपये प्रति माह देने का आदेश दिया। इसके अलावा, उसे बेटी की पढ़ाई और इलाज का खर्च भी उठाना था। पत्नी के भरण-पोषण के दावे को खारिज कर दिया गया।

2 नवंबर 2018 को हाई कोर्ट के सामने एक समझौता हुआ। इसके तहत पिता ने एक फ्लैट पर लगे कर्ज को चुकाने और उस संपत्ति को मां के साथ मिलकर अपनी बेटी के नाम करने की जिम्मेदारी ली। इस समझौते के तहत भरण-पोषण की शुरुआत की तारीख को बदलकर 14 अगस्त 2014 कर दिया गया, यह वही तारीख थी जब मूल याचिका दायर की गई थी। हालांकि, संपत्ति के निपटारे का यह प्रस्ताव कभी पूरा नहीं हो सका।

बाद में, मां ने 19.62 लाख रुपये की मांग की। इसमें अगस्त 2014 से मई 2019 के बीच 58 महीनों के लिए 11.60 लाख रुपये का मासिक भरण-पोषण और शिक्षा, परिवहन, मेडिकल और अन्य खर्चों के लिए 8.02 लाख रुपये शामिल थे।

फैमिली कोर्ट ने पिता द्वारा पहले ही दिए गए 11.87 लाख रुपये का हिसाब लगाया और पाया कि अब कोई मासिक भरण-पोषण बकाया नहीं है। कोर्ट ने अन्य खर्चों की अलग से जांच की। इसमें ट्यूशन, ड्राइंग, डांस और डेकेयर के खर्चों को यह कहते हुए हटा दिया कि ये पहले के आदेश में शामिल नहीं थे। कोर्ट ने 1.22 लाख रुपये के परिवहन खर्च, 2.64 लाख रुपये के मेडिकल खर्च और अन्य मान्य शैक्षिक खर्चों को स्वीकार कर लिया। साथ ही, स्कूल फीस के रूप में पहले ही दी जा चुकी 28666 रुपये की राशि को भी घटा दिया गया। इस तरह कुल राशि 6.14 लाख रुपये बनी।

कोर्ट ने खारिज कर दी याचिका

पिता ने दलील दी कि मेडिकल और परिवहन के बिलों को स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए था। उन्होंने कहा कि मां ने बीमा प्रतिपूर्ति के लिए समय पर जानकारी नहीं दी थी और स्कूल फीस के कुछ भुगतानों पर ध्यान नहीं दिया गया। इस दलील को खारिज करते हुए, हाई कोर्ट ने कहा कि फैमिली कोर्ट ने दोनों पक्षों के हिसाब-किताब की जांच की है, जो भुगतान पहले ही हो चुके थे उन्हें मान लिया है, और उन खर्चों को हटा दिया है जो पहले के आदेश के दायरे में नहीं आते थे। सिर्फ यह कह देना कि बीमा प्रतिपूर्ति मिल सकता था, यह साबित नहीं करता कि बच्चे के मेडिकल खर्च हुए ही नहीं थे। इस तरह कोर्ट ने याचिका को खारिज कर दिया।

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मद्रास हाई कोर्ट ने एक निर्माण कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर को कोर्ट फीस के मामले में लापरवाही बरतने पर कड़ी फटकार लगाई है। कंपनी ने दूसरी निर्माण कंपनी से करीब 2.5 करोड़ रुपये वसूलने के लिए साल 2019 में मुकदमा दायर किया था, लेकिन इसके लिए सिर्फ 10 रुपये कोर्ट फीस जमा की थी। जबकि नियमानुसार उसे करीब 2.5 लाख रुपये कोर्ट फीस देनी थी। कंपनी ने बाकी रकम जमा करने में भी लगभग तीन साल लगा दिए। यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर…