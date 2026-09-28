Supreme Court News: सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को डॉक्टर पर हमले के मामले में शिवसेना पार्षद रमेश म्हात्रे को जमानत देने वाले बॉम्बे हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी। सर्वोच्च न्यायालय ने टिप्पणी करते हुए कहा कि चिकित्सा जगत जनता की सेवा करता है, उन पर इस तरह से हमला नहीं किया जा सकता। साथ ही, कोर्ट ने पार्षद म्हात्रे को तीन दिनों के अंदर सरेंडर करने का निर्देश दिया।

जस्टिस विक्रम नाथ और संदीप मेहता की पीठ ने कहा, “यह संदेश स्पष्ट रूप से जाना चाहिए कि चिकित्सा जगत को छुआ नहीं जा सकता।” शीर्ष अदालत उस याचिका पर सुनवाई कर रही है जिसमें म्हात्रे की जमानत रद्द करने की मांग की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने उल्लेख किया कि म्हात्रे प्रकरण के बाद उसी पार्टी से जुड़ी एक ऐसी ही घटना हुई थी।

म्हात्रे की ओर से पेश हुए वरिष्ठ वकील सिद्धार्थ दवे ने कहा कि दो गवाहों से पूछताछ की जा चुकी है। उन्होंने कहा कि शिकायतकर्ता से 3 अक्टूबर को पूछताछ की जाएगी, सुनवाई शुरू हो चुकी है और इसमें कोई बाधा नहीं है। बेंच ने कहा कि म्हात्रे की घटना से यह भी पता चलता है कि वह वर्तमान मामले सहित 19 आपराधिक मामलों में शामिल थे। दवे ने तर्क दिया कि ये सभी मामले राजनीतिक रूप से प्रेरित थे और उन्हें इनमें से 18 मामलों में बरी कर दिया गया था।

क्या है पूरा मामला?

अब मामले की बात करें तो यह 6 जुलाई की घटना से जुड़ा हुआ है। इसमें गर्भवती महिला शामिल थी। याचिका के अनुसार, महिला प्रसव पीड़ा से जूझ रही थी और उसे कथित तौर पर कई घंटों तक इंतजार करना पड़ा था। म्हात्रे का दावा है कि महिला के परिवार के बार-बार फोन करने पर वह अस्पताल पहुंचे और उसके बाद अस्पताल के कर्मचारियों के साथ उनकी कहा-सुनी हुई। 7 जुलाई को एफआईआर दर्ज की गई। इसमें म्हात्रे को आरोपी नंबर 1 बनाया गया।

कल्याण मजिस्ट्रेट ने 14 जुलाई को म्हात्रे की जमानत मंजूर कर दी थी। डॉक्टरों के विरोध के बाद, बॉम्बे हाई कोर्ट ने 18 जुलाई को स्वतः संज्ञान लेते हुए जमानत आदेश पर रोक लगा दी और उन्हें सरेंडर करने का निर्देश दिया। करीब दो हफ्ते के बाद कोर्ट ने जमानत दे दी थी। याचिका में हाई कोर्ट की ओर से बाद में लगाई गई कड़ी शर्तों को भी चुनौती दी गई थी।

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महाराष्ट्र के कल्याण डोंबिवली नगर निगम (KDMC) के शास्त्री नगर अस्पताल में डॉक्टरों और चिकित्सा कर्मचारियों के साथ कथित मारपीट के मामले में शिवसेना कॉर्पोरेटर (पार्षद) रमेश म्हात्रे को बुधवार शाम ठाणे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने बताया है कि वे सरेंडर करने पहुंचे थे उसके बाद ही पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर…