कर्नाटक हाई कोर्ट ने करीब 20 साल से चल रहे तलाक के मामले पर सख्त रुख अपनाया है। कोर्ट ने बेंगलुरु की फैमिली कोर्ट को इस मामले का निपटारा दो महीने के भीतर करने का निर्देश दिया है। साथ ही कहा कि अगर कोई पक्ष जानबूझकर मामले को लंबा खींचने के लिए दोबारा हाई कोर्ट पहुंचा, तो उस पर भारी जुर्माना लगाया जा सकता है।

यह मामला साल 2007 में शुरू हुआ था, जब पति ने तलाक के लिए याचिका दायर की थी। अब पति की उम्र 64 साल और पत्नी की उम्र 61 साल है। यानी दोनों करीब दो दशक से इस मामले में कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं। इस दौरान कई मौकों पर दोनों पक्ष अदालत की कार्यवाही में मौजूद नहीं रहे।

उपस्थित न होने के कारण खारिज कर दी गई थी याचिका

मामला आगे बढ़ने के बाद एक समय डिफॉल्ट यानी पेशी पर उपस्थित न होने के कारण तलाक की याचिका खारिज कर दी गई थी। इसके बाद केस को दोबारा शुरू किया गया। मामले में आगे भी कई बार हाई कोर्ट के आदेश आए।

2024 में भी हाई कोर्ट ने दिया था निर्देश

जुलाई 2024 में कर्नाटक हाई कोर्ट ने फैमिली कोर्ट को लंबित तलाक मामले में उचित आदेश पारित करने के लिए दो सप्ताह का समय दिया था। जब केस फैसले के लिए आया, तब पत्नी ने कार्यवाही पर सवाल उठाते हुए कुछ आवेदन दाखिल किए।

फैमिली कोर्ट ने इन आवेदनों को खारिज कर दिया। इसके बाद पत्नी ने हाई कोर्ट में याचिका दायर कर फैमिली कोर्ट के फैसले को चुनौती दी। पति की ओर से वकील वी. बी. शिवकुमार पेश हुए, जबकि पत्नी ने खुद अपना पक्ष रखा।

हाई कोर्ट ने कहा- मामले का इतिहास काफी लंबा

जस्टिस ललिता कन्नेगंती ने मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि इस तलाक मामले का इतिहास काफी लंबा और उतार-चढ़ाव भरा रहा है। कोर्ट ने दोनों पक्षों की उम्र और अब तक चली कानूनी प्रक्रिया को भी ध्यान में रखा।

कोर्ट ने यह भी कहा कि ऑर्डर शीट देखने से पता चलता है कि पति और पत्नी दोनों कई मौकों पर कार्यवाही के दौरान अदालत में नहीं पहुंचे। पत्नी खुद अदालत में अपना पक्ष रख रही थीं। इन परिस्थितियों को देखते हुए हाई कोर्ट ने फैमिली कोर्ट के संबंधित आदेश को रद्द कर पत्नी का आवेदन स्वीकार कर लिया।

दो महीने में खत्म करना होगा मामला

हाई कोर्ट ने फैमिली कोर्ट को निर्देश दिया कि वह दो महीने के अंदर तलाक के मामले का निपटारा करे। कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर पति या पत्नी सुनवाई में सहयोग नहीं करते हैं, तो फैमिली कोर्ट बिना बार-बार तारीख दिए आगे की कार्रवाई कर सकता है।

अदालत ने 21 सितंबर को मामले की आगे की सुनवाई के लिए पूरा शेड्यूल तैयार करने का भी निर्देश दिया, ताकि अगले दो महीनों में अलग-अलग तारीखों पर कार्यवाही पूरी की जा सके।

दोबारा देरी की कोशिश पर भारी जुर्माने की चेतावनी

हाई कोर्ट ने दोनों पक्षों को साफ चेतावनी दी कि अगर कोई पति या पत्नी मामले को जानबूझकर लंबा खींचने के इरादे से दोबारा हाई कोर्ट में रिट याचिका दाखिल करता है, तो उस पर ‘एक्सेम्प्लरी कॉस्ट’ यानी भारी जुर्माना लगाया जाएगा।

17 सितंबर के आदेश में कोर्ट ने 2007 से लंबित इस मामले में अब और देरी नहीं करने पर जोर दिया। कोर्ट ने साफ किया कि करीब 20 साल पुराने इस तलाक विवाद को अब अनावश्यक रूप से आगे नहीं खींचा जाना चाहिए।

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