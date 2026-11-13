कर्नाटक हाईकोर्ट ने नौ बार शादी कर चुकी एक महिला की ओर से अपने सातवें पूर्व पति के खिलाफ दर्ज कराए गए क्रूरता, मारपीट और आपराधिक धमकी के मामले को रद्द कर दिया है। अदालत ने शिकायत और चार्जशीट में पेश किए गए सबूतों की जांच के बाद पाया कि आरोप सामान्य और अस्पष्ट हैं। इनके समर्थन में मुकदमा चलाने के लिए जरूरी ठोस तथ्य मौजूद नहीं हैं।

यह मामला राजा हुसैन से जुड़ा है, जिनकी पूर्व पत्नी ने साल 2022 में उनके खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी। महिला ने उन पर दहेज की मांग को लेकर प्रताड़ित करने, मारपीट करने, अपमानित करने और आपराधिक धमकी देने जैसे आरोप लगाए थे। इस मामले में भारतीय दंड संहिता (IPC) की संबंधित धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया था।

सातवें पूर्व पति ने क्या आरोप लगाए?

राजा हुसैन ने कर्नाटक हाईकोर्ट में याचिका दायर कर अपने खिलाफ चल रही आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने की मांग की थी। उनका आरोप था कि उनकी पूर्व पत्नी की पहले भी कई शादियां हो चुकी हैं और वह कथित तौर पर हर रिश्ते में विवाद पैदा करती थीं। इसके बाद पूर्व पतियों के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज कराती थीं और फिर पैसों के बदले उन मामलों में समझौता कर लेती थीं।

हुसैन के मुताबिक, महिला उस समय 30 साल की थीं और नौ बार शादी कर चुकी थीं। उन्होंने दावा किया कि महिला ने अपने पिछले रिश्तों में भी इसी तरह का तरीका अपनाया था।

वहीं, महिला ने हुसैन की याचिका का विरोध किया। उनका कहना था कि उनके पूर्व पति के खिलाफ क्रूरता और दहेज की मांग से जुड़े पर्याप्त सबूत मौजूद हैं। इसलिए अदालत को उनके खिलाफ चल रही कानूनी कार्यवाही रद्द नहीं करनी चाहिए। महिला ने यह भी स्वीकार किया कि उनकी पहले कई शादियां हो चुकी हैं।

हाईकोर्ट ने क्या कहा?

इस मामले की सुनवाई करते हुए जस्टिस एम नागप्रसन्ना ने 4 नवंबर को अपना आदेश सुनाया। अदालत ने महिला के वैवाहिक इतिहास और अलग-अलग पूर्व पतियों के खिलाफ दर्ज कराए गए मामलों का जिक्र किया।

अदालत ने कहा कि महिला के वैवाहिक इतिहास से एक बार-बार दोहराया जाने वाला पैटर्न सामने आता है। इसमें शादी, वैवाहिक विवाद, आपराधिक शिकायत दर्ज कराना और आखिर में समझौता होना शामिल है।

हालांकि, अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि किसी व्यक्ति की कई शादियां होना अपने आप में उसके चरित्र पर सवाल उठाने या उसे गलत ठहराने का आधार नहीं हो सकता।

कोर्ट ने कहा कि किसी व्यक्ति ने कितनी शादियां की हैं, केवल इस आधार पर उसके चरित्र को लेकर कोई निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता। इसी तरह, किसी महिला ने अपने पूर्व पतियों के खिलाफ पहले आपराधिक शिकायतें दर्ज कराई हैं, तो इसका मतलब यह नहीं है कि उसकी अगली शिकायत को बिना जांचे खारिज कर दिया जाए।

अदालत के मुताबिक, हर शिकायत का फैसला उसमें लगाए गए आरोपों और उनके समर्थन में मौजूद सबूतों के आधार पर होना चाहिए। किसी व्यक्ति का पिछला व्यवहार मामले की पृष्ठभूमि समझने में मदद कर सकता है, लेकिन वह कानूनी जांच का विकल्प नहीं हो सकता।

आरोपों के समर्थन में नहीं मिले ठोस तथ्य

हाईकोर्ट ने शिकायत और चार्जशीट में मौजूद सामग्री की जांच करने के बाद पाया कि राजा हुसैन के खिलाफ लगाए गए आरोप सामान्य और अस्पष्ट हैं। अदालत के मुताबिक, शिकायत में ऐसे खास तथ्यों का पर्याप्त आधार नहीं दिया गया था, जिनके जरिए उनके खिलाफ आपराधिक मुकदमा चलाया जा सके। इसके बाद अदालत ने राजा हुसैन की याचिका स्वीकार कर ली और उनके खिलाफ दर्ज क्रूरता, मारपीट और आपराधिक धमकी के मामले की कार्यवाही रद्द कर दी।

इस तरह कर्नाटक हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि किसी महिला की कई शादियां होना उसके खिलाफ फैसला देने का आधार नहीं हो सकता। किसी भी आपराधिक शिकायत में आरोपों की गंभीरता के साथ-साथ उनके समर्थन में मौजूद ठोस सबूतों की जांच करना जरूरी है।

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