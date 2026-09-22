दिल्ली की एक अदालत ने स्कूल में अपने शिक्षक की हत्या करने वाले 28 वर्षीय दोषी को मौत की सजा देने से इनकार कर दिया। अदालत ने माना कि हत्या बेहद गंभीर और निंदनीय थी, लेकिन अपराध के समय दोषी की उम्र 18 साल सात महीने थी। अदालत ने कहा कि उस उम्र में उसके दिमाग की मानसिक क्षमताओं को पूरी तरह विकसित वयस्क के समान नहीं माना जा सकता।

यह मामला तीस हजारी कोर्ट में एडिशनल सेशन जज प्रिया महेंद्र के सामने आया। आरोपी को शिक्षक की हत्या के साथ-साथ सरकारी कर्मचारी के काम में बाधा डालने और उसके खिलाफ आपराधिक बल का इस्तेमाल करने के मामलों में दोषी ठहराया गया था। अदालत ने 8 सितंबर को उसे दोषी करार दिया था, जबकि 21 सितंबर को सजा सुनाई गई।

स्कूल में चाकू मारकर की थी शिक्षक की हत्या

मामला एक स्कूल में ड्यूटी पर तैनात शिक्षक की हत्या से जुड़ा है। अदालत ने घटना को ‘घिनौना और निंदनीय’ बताते हुए कहा कि इस तरह की हत्या शिक्षक और छात्र के बीच के उस रिश्ते को भी गहरा आघात पहुंचाती है, जिसे भारतीय सामाजिक और सांस्कृतिक परंपराओं में लंबे समय से सम्मान और पवित्रता दी गई है।

अदालत ने हालांकि यह भी कहा कि अपराध के समय दोषी किशोरावस्था में था। इसलिए उसके मानसिक विकास को पूरी तरह वयस्क व्यक्ति के स्तर पर मानना उचित नहीं होगा।

अभियोजन ने मांगी थी मौत की सजा

अभियोजन पक्ष ने हत्या को पहले से सोची-समझी और योजनाबद्ध बताते हुए दोषी के लिए मौत की सजा की मांग की थी। एडिशनल पब्लिक प्रॉसिक्यूटर कमाल अख्तर ने दलील दी कि आरोपी ने हत्या के बाद कोई पछतावा नहीं दिखाया।

अभियोजन ने यह भी अदालत के सामने रखा कि अंतरिम जमानत पर बाहर रहने के दौरान आरोपी एक अन्य हत्या के मामले में भी शामिल हुआ था। इसके अलावा जेल में नियमों के उल्लंघन और अन्य कैदियों के साथ मारपीट के आरोपों का भी हवाला दिया गया।

बचाव पक्ष ने उम्र और सुधार की संभावना का दिया हवाला

दोषी के वकील ने मौत की सजा का विरोध करते हुए उसकी उम्र को प्रमुख आधार बनाया। बचाव पक्ष ने कहा कि अपराध के समय उसकी उम्र 18 साल सात महीने थी और वह किशोरावस्था में था।

वकील ने यह भी बताया कि आरोपी करीब नौ साल तक चली सुनवाई के दौरान लगभग पूरी अवधि न्यायिक हिरासत में रहा। कोविड-19 महामारी के दौरान उसे अंतरिम जमानत मिली थी। बचाव पक्ष ने अदालत से कहा कि उसके सुधार और पुनर्वास की संभावना अभी खत्म नहीं हुई है।

दूसरे हत्या मामले में भी अदालत ने देखी भूमिका

अदालत ने आरोपी के खिलाफ बताए गए दूसरे हत्या के मामले पर भी विचार किया। अदालत ने पाया कि उस मामले में आरोपी ने खुद मृतक को चाकू नहीं मारा था। उसके खिलाफ आरोप था कि उसने अन्य आरोपियों को उकसाया और मृतक को पकड़े रखा, जबकि दूसरे आरोपी ने उस पर चाकू से हमला किया। अदालत ने यह भी ध्यान में रखा कि उस मामले में आरोपी को जमानत दी गई थी।

‘अपराध और अपराधी दोनों को देखना जरूरी’

सजा तय करते हुए अदालत ने कहा कि न्याय करते समय अपराध की गंभीरता के साथ अपराधी की परिस्थितियों पर भी ध्यान देना जरूरी है। इसमें अपराध का तरीका, मकसद, आरोपी का आचरण, पिछला आपराधिक रिकॉर्ड, उम्र, चरित्र और अन्य परिस्थितियां शामिल हो सकती हैं।

अदालत ने कहा कि इस मामले में अपराध बेहद गंभीर था, लेकिन सजा तय करते समय आरोपी की कम उम्र को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। इन सभी परिस्थितियों को देखते हुए अदालत ने मौत की सजा को उचित नहीं माना।

उम्रकैद और जुर्माने की सजा

अदालत ने दोषी को हत्या के मामले में उम्रकैद की सजा सुनाई और 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया। यह राशि मृतक के कानूनी वारिसों को मुआवजे के तौर पर दी जाएगी। जुर्माना नहीं देने पर दोषी को छह महीने का कठोर कारावास भुगतना होगा।

इसके अलावा सरकारी कर्मचारी के काम में बाधा डालने के मामले में तीन महीने का कठोर कारावास और 500 रुपये का जुर्माना, जबकि सरकारी कर्मचारी के खिलाफ आपराधिक बल का इस्तेमाल करने के मामले में दो साल का कठोर कारावास और 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है। सभी सजाएं एक साथ चलेंगी।

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