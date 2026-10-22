केरल हाईकोर्ट ने 73 वर्षीय बुजुर्ग महिला से दुष्कर्म और यौन उत्पीड़न के मामले में दोषी ठहराए गए 61 वर्षीय व्यक्ति की अपील खारिज कर दी है। अदालत ने ट्रायल कोर्ट की ओर से सुनाई गई 10 साल के कठोर कारावास की सजा को बरकरार रखा। आरोपी ने महिला के शरीर से बुरी आत्माओं को भगाने और आध्यात्मिक उपचार करने के बहाने कथित तौर पर उसके साथ दुष्कर्म किया था।

जस्टिस ए. बदरुद्दीन की पीठ इस मामले में दोषी की अपील पर सुनवाई कर रही थी। आरोपी ने अपनी अपील में घटना की तारीख को लेकर कथित विरोधाभास, पुलिस में शिकायत दर्ज कराने में 19 दिन की देरी और महिला के शरीर पर बाहरी चोट के निशान नहीं मिलने का हवाला देते हुए अभियोजन पक्ष के मामले पर सवाल उठाए थे। हालांकि, हाईकोर्ट ने इन दलीलों को महिला की गवाही को खारिज करने के लिए पर्याप्त नहीं माना।

ट्रायल कोर्ट ने सुनाई थी 10 साल की सजा

त्रिशूर की स्पेशल कोर्ट ने आरोपी को दुष्कर्म के मामले में 10 साल के कठोर कारावास और एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई थी। वहीं, यौन उत्पीड़न के अपराध में उसे तीन साल के कठोर कारावास और 25 हजार रुपये जुर्माने की सजा दी गई थी। अदालत ने दोनों सजाओं को एक साथ चलाने का आदेश दिया था।

12 अक्टूबर को दिए गए फैसले में हाईकोर्ट ने कहा कि आरोपी को दी गई सजा अपराध की प्रकृति और गंभीरता के अनुरूप है। ऐसे में सजा में हस्तक्षेप करने का कोई उचित आधार नहीं है। हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के फैसले और सजा को बरकरार रखा।

बुरी आत्माएं निकालने के नाम पर किया यौन उत्पीड़न

अभियोजन पक्ष के अनुसार, पीड़ित महिला अपनी बहू और दो पोते-पोतियों के साथ रहती थी। 7 अक्टूबर 2022 को उसकी बहू बच्चों के साथ एक रिश्तेदार के घर चली गई थी। महिला का बेटा विदेश में रहता था। उसने अपनी मां को एक ऐसे व्यक्ति से संपर्क करने के लिए कहा था, जो आध्यात्मिक सलाहकार होने का दावा करता था।

बेटे से मिले फोन नंबर पर महिला ने आरोपी से संपर्क किया। आरोपी ने उसके घर आने की बात कही। महिला की गवाही के मुताबिक, आरोपी ने दावा किया कि उसके शरीर में मूर्तियां और बुरी आत्माएं मौजूद हैं और वह उन्हें बाहर निकाल सकता है।

आरोप है कि इसी कथित आध्यात्मिक उपचार के बहाने आरोपी ने महिला के साथ दुष्कर्म किया और उसका यौन उत्पीड़न किया। अभियोजन पक्ष ने अपने मामले को साबित करने के लिए पीड़िता की बेटियों, आरोपी को उसके घर जाते देखने वाले एक रिश्तेदार, महिला की चिकित्सकीय जांच करने वाले डॉक्टर और जांच अधिकारी समेत कई गवाहों के बयान दर्ज कराए।

घटना की तारीख में अंतर को लेकर क्या थी दलील?

आरोपी के बचाव पक्ष ने अदालत में कहा कि पीड़िता ने शुरुआत में घटना की तारीख 7 अक्टूबर 2022 बताई थी, लेकिन बाद में उसने तारीख बदलकर 8 अक्टूबर कर दी। बचाव पक्ष के मुताबिक, यह बदलाव उसके बयान में महत्वपूर्ण विरोधाभास था और इससे अभियोजन पक्ष के मामले की विश्वसनीयता प्रभावित होती थी।

वहीं, अभियोजन पक्ष ने दलील दी कि महिला ने बाद के बयान में घटना की तारीख ठीक की थी और शुरुआती बयान में पुरानी तारीख गलती से दोहराई गई थी।

हाईकोर्ट ने माना कि पीड़िता को शुरुआती बयान के दौरान ही सही तारीख बतानी चाहिए थी। अदालत ने इस पहलू पर अभियोजन पक्ष की ओर से हुई कुछ कमियों का भी उल्लेख किया। हालांकि, उसने कहा कि केवल इस आधार पर महिला की गवाही को खारिज नहीं किया जा सकता।

अदालत ने आरोपी और महिला के बीच 8 अक्टूबर 2022 को हुई तीन फोन कॉल के रिकॉर्ड पर भी गौर किया। इन रिकॉर्ड के आधार पर अदालत ने तारीख को लेकर हुए अंतर को ऐसा महत्वपूर्ण विरोधाभास नहीं माना, जिससे अभियोजन पक्ष का पूरा मामला अविश्वसनीय हो जाए।

शिकायत दर्ज कराने में 19 दिन की देरी पर अदालत की टिप्पणी

बचाव पक्ष ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराने में 19 दिन की देरी को भी सवालों के घेरे में रखा था। इस पर पीड़िता ने बताया कि उसने अपने बेटे और बेटियों से चर्चा करने के बाद पुलिस के पास जाने का फैसला किया था। हाईकोर्ट ने महिला की ओर से दी गई इस वजह को पर्याप्त माना।

अदालत ने कहा कि यौन उत्पीड़न के मामलों में, खासकर जब पीड़ित कोई बुजुर्ग महिला हो तब शिकायत दर्ज कराने में हुई देरी को अपने आप अभियोजन पक्ष के मामले पर अविश्वास करने का आधार नहीं बनाया जा सकता। इसके लिए देरी की वजह और उपलब्ध साक्ष्यों को भी ध्यान में रखना जरूरी है।

मेडिकल जांच में चोट नहीं मिलने पर क्या कहा अदालत ने?

पीड़िता की मेडिकल जांच 28 अक्टूबर 2022 को की गई थी, यानी घटना के लगभग 20 दिन बाद। जांच के दौरान उसके शरीर पर कोई बाहरी चोट नहीं मिली थी। बचाव पक्ष ने इसे भी अपने पक्ष में दलील के तौर पर पेश किया।

हालांकि, डॉक्टर ने अदालत को बताया कि घटना और मेडिकल जांच के बीच करीब 20 दिनों का अंतर होने के कारण, यदि हमले के दौरान कोई चोट आई भी थी तो जांच के समय तक वह ठीक हो सकती थी। डॉक्टर की इस गवाही पर विचार करते हुए हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि बाहरी चोट के निशान नहीं मिलना अपने आप में इस बात का प्रमाण नहीं है कि यौन हमला हुआ ही नहीं था।

संपत्ति विवाद की दलील भी नहीं आई काम

आरोपी ने पीड़िता के बेटे की गवाही का हवाला देते हुए परिवार और आरोपी के बीच संपत्ति से जुड़े संभावित विवाद की बात भी उठाई थी। बचाव पक्ष का तर्क था कि इस विवाद के कारण आरोपी को झूठे मामले में फंसाया जा सकता था।

हालांकि, हाईकोर्ट ने पाया कि बेटे की गवाही से यह साबित नहीं होता कि यौन उत्पीड़न का आरोप झूठा था। अदालत ने अन्य गवाहों की क्रॉस-एग्जामिनेशन के दौरान सामने आए विरोधाभासों पर भी विचार किया, लेकिन उन्हें पीड़िता के बयान को अविश्वसनीय ठहराने के लिए पर्याप्त नहीं माना।

अदालत ने फोन कॉल के रिकॉर्ड को लेकर उठाई गई आपत्ति भी खारिज कर दी। उसने कहा कि कॉल डिटेल रिकॉर्ड के साथ साक्ष्य कानून के तहत आवश्यक प्रमाणपत्र भी मौजूद था।

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