Zimbabwe vs Australia Top-5 Batters vs Bowlers after 3rd ODI: ऑस्ट्रेलिया ने जिम्बाब्वे को रोमांचक तीसरे वनडे में रविवार (20 सितंबर) को 1 विकेट से हराकर 3 मैचों की सीरीज 3-0 से अपने नाम कर ली। ऑस्ट्रेलिया भले ही सीरीज जीत गई हो, लेकिन बल्लेबाजी में जिम्बाब्वे के दिग्गज खिलाड़ी सिकंदर रजा और क्रेग एर्विन का दबदबा रहा। गेंदबाजी में नाथन एलिस और ब्रैड इवांस का जलवा रहा। एलिस को प्लेयर ऑफ द सीरीज भी चुना गया।

जिम्बाब्वे-ऑस्ट्रेलिया के बीच तीन वनडे की सीरीज में सबसे ज्यादा रन सिकंदर रजा न बनाए। उन्होंने 3 पारियों में 91.50 के औसत से 183 रन बनाए। क्रेग एर्विन ने 3 पारियों में 52 के औसत से 156 रन बनाए। कूपर कोनोली ने 3 पारियों में 150 रन बनाए। जोश इंग्लिस और मैट रेनशॉ ने 3-3 पारियों में 128-128 रन बनाए।

जिम्बाब्वे-ऑस्ट्रेलिया वनडे टॉप-5 बल्लेबाज

प्लेयरमैचपारीरनऔसतस्ट्राइक रेट4s6s
सिकंदर रजा3318391.592.89171
क्रेग एर्विन331565287.64141
कूपर कोनोली331505097.4116
जोश इंग्लिस3312842.6795.52130
मैट रेनशॉ3312842.67111.383

जिम्बाब्वे-ऑस्ट्रेलिया वनडे सीरीज टॉप-5 गेंदबाज

जिम्बाब्वे-ऑस्ट्रेलिया के बीच तीन वनडे की सीरीज में सबसे ज्यादा विकेट की बात करें तो नाथ एलिस ने 25.1 ओवर में 9 विकेट झटके। जिम्बाब्वे के लिए ब्रैड इवांस ने 28 ओवर में 9 विकेट झटके। एडम जम्पा ने 29 ओवर में 5 विकेट झटके। न्यूमैन न्यामहुरी ने 14 ओवर में 5 विकेट झटके। कूपर कोनोली ने 13.1 ओवर में 3 विकेट झटके।

प्लेयरमैचओवरगेंदविकेटऔसतरन4 विकेट5 विकेट
नाथन एलिस325.1151912.4411201
ब्रैड इवांस328168920.4418410
एडम जम्पा32917453417000
न्यूमैन न्यामहुरी21484519.89901
कूपर कोनोली313.179321.676500

नाथन एलिस ने जिम्बाब्वे के जबड़े से छीनी जीत

ऑस्ट्रेलिया ने जिम्बाब्वे को तीसरे वनडे में 1 विकेट से हराया। जिम्बाब्वे ने 8 विकेट पर 271 रन बनाए। इसके जवाब में ऑस्ट्रेलिया ने 49.5 ओवर में 9 विकेट पर 272 रन बना लिए। पूरी खबर पढ़ें