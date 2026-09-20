Zimbabwe vs Australia Top-5 Batters vs Bowlers after 3rd ODI: ऑस्ट्रेलिया ने जिम्बाब्वे को रोमांचक तीसरे वनडे में रविवार (20 सितंबर) को 1 विकेट से हराकर 3 मैचों की सीरीज 3-0 से अपने नाम कर ली। ऑस्ट्रेलिया भले ही सीरीज जीत गई हो, लेकिन बल्लेबाजी में जिम्बाब्वे के दिग्गज खिलाड़ी सिकंदर रजा और क्रेग एर्विन का दबदबा रहा। गेंदबाजी में नाथन एलिस और ब्रैड इवांस का जलवा रहा। एलिस को प्लेयर ऑफ द सीरीज भी चुना गया।

जिम्बाब्वे-ऑस्ट्रेलिया के बीच तीन वनडे की सीरीज में सबसे ज्यादा रन सिकंदर रजा न बनाए। उन्होंने 3 पारियों में 91.50 के औसत से 183 रन बनाए। क्रेग एर्विन ने 3 पारियों में 52 के औसत से 156 रन बनाए। कूपर कोनोली ने 3 पारियों में 150 रन बनाए। जोश इंग्लिस और मैट रेनशॉ ने 3-3 पारियों में 128-128 रन बनाए।

जिम्बाब्वे-ऑस्ट्रेलिया वनडे टॉप-5 बल्लेबाज

प्लेयर मैच पारी रन औसत स्ट्राइक रेट 4s 6s सिकंदर रजा 3 3 183 91.5 92.89 17 1 क्रेग एर्विन 3 3 156 52 87.64 14 1 कूपर कोनोली 3 3 150 50 97.4 11 6 जोश इंग्लिस 3 3 128 42.67 95.52 13 0 मैट रेनशॉ 3 3 128 42.67 111.3 8 3

जिम्बाब्वे-ऑस्ट्रेलिया वनडे सीरीज टॉप-5 गेंदबाज

जिम्बाब्वे-ऑस्ट्रेलिया के बीच तीन वनडे की सीरीज में सबसे ज्यादा विकेट की बात करें तो नाथ एलिस ने 25.1 ओवर में 9 विकेट झटके। जिम्बाब्वे के लिए ब्रैड इवांस ने 28 ओवर में 9 विकेट झटके। एडम जम्पा ने 29 ओवर में 5 विकेट झटके। न्यूमैन न्यामहुरी ने 14 ओवर में 5 विकेट झटके। कूपर कोनोली ने 13.1 ओवर में 3 विकेट झटके।

प्लेयर मैच ओवर गेंद विकेट औसत रन 4 विकेट 5 विकेट नाथन एलिस 3 25.1 151 9 12.44 112 0 1 ब्रैड इवांस 3 28 168 9 20.44 184 1 0 एडम जम्पा 3 29 174 5 34 170 0 0 न्यूमैन न्यामहुरी 2 14 84 5 19.8 99 0 1 कूपर कोनोली 3 13.1 79 3 21.67 65 0 0

नाथन एलिस ने जिम्बाब्वे के जबड़े से छीनी जीत

ऑस्ट्रेलिया ने जिम्बाब्वे को तीसरे वनडे में 1 विकेट से हराया। जिम्बाब्वे ने 8 विकेट पर 271 रन बनाए। इसके जवाब में ऑस्ट्रेलिया ने 49.5 ओवर में 9 विकेट पर 272 रन बना लिए। पूरी खबर पढ़ें।