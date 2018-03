जिम्बाब्वे और नेपाल के बीच 4 मार्च को वर्ल्ड कप क्वालिफायर मुकाबला हुआ। इस मैच में जिम्बाब्वे की टीम नेपाल की टीम को 116 रनों से करारी शिकस्त देने में कामयाब रही। इस पूरे मैच में अगर किसी क्रिकेटर का नाम सबसे ज्यादा चर्चा में रहा तो वह हैं जिम्बाब्वे के सिकंदर रजा। उनकी आक्रामक बल्लेबाजी के दम पर जिम्बाब्वे 380 रन बनाने में कामयाब रहा। इस मैच में रजा ने ना केवल क्रिकेट वर्ल्ड कप क्वालिफायर का पहला शतक जड़ा बल्कि बेहद ही शानदार शॉट्स भी खेले। उनके द्वारा मैच के दौरान ऐसा छक्का मारा गया कि गेंद स्टेडियम पार करते हुए बाहर खड़ी एक कार पर जा गिरी। गेंद कार के शीशे पर गिरी, जिसकी वजह से वह चटक गया। क्रिकेट वर्ल्ड कप ने ट्विटर पर रजा के इस शानदार शॉट का एक वीडियो भी पोस्ट किया है। वीडियो में कार का चिटका हुआ शीशा भी दिखाई दे रहा है।

ट्वीट में कैप्शन दिया गया, ‘क्वालिफायर मुकाबले में रजा ने शतक तो जड़ा ही… साथ ही उन्होंने शानदार छक्का मारकर कार का शीशा चिटका दिया।’ रजा के इस शानदार शॉट की हर कोई तारीफ कर रहा है। एक ट्विटर यूजर ने मजाकिया अंदाज में सवाल किया कि क्या अब रजा कार के मालिक को नुकसान के पैसे देंगे? एक यूजर ने लिखा, ‘बहुत शानदार रजा। आप भले ही हवाई जहाज नहीं उड़ा सकते, लेकिन आप जिम्बाब्वे क्रिकेट को उड़ा रहे हैं।’

Zimbabwe's @SRazaB24 didn't only smash the first century of #CWCQ yesterday… he smashed a car window as he reached the milestone with a six out of the ground! Oops… pic.twitter.com/OQrL5MiLO6

— Cricket World Cup (@cricketworldcup) March 5, 2018