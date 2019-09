Bangladesh Tri-Series 2019: बांग्लादेश ट्राई सीरीज 2019 में 20 सितंबर को अफगानिस्तान-जिम्बाब्वे के बीच खेले गए एक मुकाबले में तेज गेंदबाज क्रिस मपोफु के 4 विकेट और कप्तान हैमिल्टन मसाकाद्जा (71 रन) की शानदार पारी के दम पर जिम्बाब्वे ने तीन देशों की टी20 अंतरराष्ट्रीय श्रृंखला में अफगानिस्तान को 7 विकेट से हराकर टूर्नामेंट की पहली जीत दर्ज की। यह मुकाबला कप्तान हैमिल्टन का आखिरी मुकाबला था जिसमें उन्होंने 42 गेंदों पर नाबाद 71 रन की पारी खेली की और अपने 18 साल के क्रिकेट करियर को अलविदा कह दिया।

टूर्नामेंट में फाइनल में जगह बनाने की दौड़ से पहले ही बाहर हो चुके जिम्बाब्वे ने अफगानिस्तान को 20 ओवर में 9 विकेट पर 155 रन पर रोकने के बाद 19.3 ओवर में तीन विकेट के नुकसान पर लक्ष्य हासिल कर लिया। कप्तान हैमिल्टन की बात करें तो वो जिम्बाब्वे के एकमात्र खिलाड़ी हैं जिन्होंने 300 से ज्यादा इंटरनेशनल मुकाबले खेले हैं। इसके साथ ही उन्होंने टी-20 क्रिकेट में 1000 से ज्यादा रन भी बनाए हैं जो जिम्बाब्वे के किसी भी खिलाड़ी का सर्वाधिक स्कोर है। 36 वर्ष के हैमिल्टन ने अपनी टीम के लिए 38 टेस्ट में 30.04 की औसत से 2223 रन बनाए थे। टेस्ट में उनके नाम पर पांच शतक हैं और उनका बेस्ट स्कोर 158 रन है।

Zimbabwe win!

The perfect send-off for captain Hamilton Masakadza who has played his last game for his country today!

His side win by seven wickets pic.twitter.com/Gx9cDTTKzt

— ICC (@ICC) September 20, 2019