Zimbabwe vs Pakistan, 5th ODI Live Cricket Score, Zim vs Pak Live Score: पाकिस्तान बनाम जिम्बाब्वे।

लाइव क्रिकेट स्कोर, Zimbabwe vs Pakistan, 5th ODI Live Cricket Score Streaming Online, Zim vs Pak Live Cricket Score Streaming, Airtel TV, Jio TV, Sony LIV, Sony Six and Sony Six HD, जिम्बाब्वे वर्सेज पाकिस्तान लाइव क्रिकेट स्कोर स्ट्रीमिंग: पाकिस्तान-जिम्बाब्वे के बीच बुलावायो में पांच वनडे मैचों की सीरीज का आखिरी मैच 22 जुलाई को खेला जा रहा है। पाकिस्तान ने सीरीज में 4-0 से लीड बना रखी है। सीरीज पर पहले से ही मेहमान टीम का खतरा है लेकिन जिम्बाब्वे आखिरी मुकाबले को जीत लाज बचाने की कोशिश करेगा।

फखर जमान (नाबाद 210) के ऐतिहासिक दोहरे शतक के बाद शादाब खान (28/4) के करियर की सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी के दम पर पाकिस्तान ने शुक्रवार को मेजबान जिम्बाब्वे को 244 रनों से हराया था। पाकिस्तान की रनों के लिहाज से वनडे में यह दूसरी सबसे बड़ी जीत है। उसने इससे पहले 2015 में आयरलैंड को 255 रनों से हराया था।