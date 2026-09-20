ऑस्ट्रेलिया रविवार (20 सितंबर) को हरारे में रोमांचक मुकाबले में जिम्बाब्वे के खिलाफ उलटफेर का शिकार होने से बाल-बाल बचा। ऑस्ट्रेलिया को आखिरी ओवर में 9 रनों की दरकार थी और उसके पास केवल 1 विकेट बचा था। नाथन एलिस ने पहली ही गेंद पर छक्का जड़कर जिम्बाब्वे के जबड़े से जीत छीन ली। पांचवीं गेंद पर विश्व विजेताओं ने जीत दर्ज कर ली। इस जीत के साथ ऑस्ट्रेलिया ने 3 मैचों की सीरीज को 3-0 से अपने नाम कर लिया।

3 मैचों की सीरीज 0-2 से गंवाने के बाद तीसरे वनडे में जिम्बाब्वे ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया और 8 विकेट पर 271 रन बनाए। कप्तान सिकंदर रजा के अलावा इनोसेंट काइया और क्रेग एर्विन ने अर्धशतक जड़ा। इसके जवाब में जोश इंग्लिस के शतक के बावजूद ऑस्ट्रेलिया की टीम लड़खड़ा गई थी। ऑस्ट्रेलिया ने 49.5 ओवर में 9 विकेट पर 272 रन बनाए। जिम्बाब्वे के लिए ब्रेड इवांस ने 4 विकेट झटके।

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