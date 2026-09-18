ट्रेविस हेड के शतक और कूपर कोनोली की शानदार ऑलराउंड प्रदर्शन की मदद से ऑस्ट्रेलिया ने शुक्रवार (18 सितंबर) को हरारे में जिम्बाब्वे के खिलाफ दूसरा वनडे 84 रन से जीतकर तीन मैचों की सीरीज एक मैच बाकी रहते जीत ली। इस जीत के साथ उसने 2 साल का सूखा खत्म किया। वह अक्टूबर 2024 के बाद पहली बार विदेशी सरजमीं पर वनडे सीरीज जीता। इससे पहले पाकिस्तान और बांग्लादेश में हार का सामना करना पड़ा था।

हेड के 84 गेंदों पर 112 रन के बाद मिचेल मार्श (53) और कूपर कोनोली (78) की हाफ सेंचुरी की मदद से ऑस्ट्रेलिया ने 356/6 का स्कोर बनाया। फिर जिम्बाब्वे को 272 रन पर आउट करके सीरीज में 2-0 की अजेय बढ़त बना ली। कोनोली गेंद से कमाल दिखाते हुए 2 विकेट झटके। जिम्बाब्वे के नए बॉलर को शुरू में कुछ मदद मिली, लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने अच्छी शुरुआत की। मिचेल मार्श पहली ही गेंद पर जीवनदान मिला।

ब्लेसिंग मुजराबानी ने हेड को परेशान किया

ट्रेविस हेड को शुरू में ब्लेसिंग मुजराबानी ने परेशान किया। हेड ने जल्द ही लय हासिल कर ली। उन्होंने दूसरे ओवर में स्क्वायर लेग के ऊपर से छक्का लगाया। फिर मार्श ने शॉर्ट गेंद पर छक्का लगाया। गेंद उनके बल्ले का किनारा लेकर बाउंड्री के पार चली गई। हेड ने लगातार बाउंड्री लगाईं। मुजराबानी के एक ओवर में तीन बाउंड्री भी शामिल हैं। ब्रैड इवांस ने भी रन दिए। हेड ने एक और छक्का लगाया, जिससे 10 ओवर के बाद ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 78/0 हो गया।

हेड ने 75 गेंदों पर शतक जड़ा

ओपनर्स ने पावरप्ले के बाद भी अटैक करना जारी रखा। हेड ने 32 गेंदों में फिफ्टी पूरी की और पार्टनरशिप 100 रन के पार चली गई। मार्श ने 52 गेंदों में अपना हाफ सेंचुरी पूरा किया। वह वेलिंगटन मसाकाद्ज़ा की गेंद पर बोल्ड हो गए। दोनों 130 रन की साझेदारी की। इस बीच हेड बेफिक्र रहे। उन्होंने लगातार बाउंड्री लगाईं और सिर्फ 75 गेंदों में अपना आठवां वनडे शतक पूरा किया। आखिर में वे वेस्ली मधेवेरे की गेंद पर आउट हुए, लेकिन विकेट से ऑस्ट्रेलिया पर कोई असर नहीं पड़ा। कोनोली ने मोमेंटम बनाए रखा। उन्होंने जोश इंग्लिस के साथ 39 रन जोड़े और फिर कैरी के साथ मिलकर 57 रन की साझेदारी की।

ओलिवर पीक ने 18 गेंदों पर तेजी से 41 रन बनाए

कोनोली ने 51 गेंदों पर अपना अर्धशतक पूरा किया। यह उनका वनडे में उनका लगातार तीसरा पचासा था। इससे ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 40 ओवर के बाद 3 विकेट पर 255 हो गया। आखिरी 10 ओवर में ऑस्ट्रेलिया ने टॉप गियर में आकर 101 रन जोड़े। इवांस के लगातार ओवरों में कैरी और कोनोली के आउट होने के बावजूद ओलिवर पीक ने आखिर में धमाकेदार बल्लेबाजी की और 18 गेंदों पर तेजी से 41 रन बनाए। आखिरी ओवर में इवांस ने 24 रन दिए। इसमें तीन छक्के शामिल थे। इससे ऑस्ट्रेलिया ने जिम्बाब्वे के खिलाफ अपना सबसे बड़ा वनडे टोटल बनाया।

बेन करन को शुरुआत में जीवनदान मिला

जिम्बाब्वे के ओपनर्स ने चेज में अच्छी शुरुआत की। बेन करन को शुरुआत में जीवनदान मिला। मिडऑफ पर हेड ने डाइव लगाकर उनका कैच पकड़ा, लेकिन थर्ड अंपायर ने इसे नॉट आउट दिया क्योंकि गेंद जमीन से टकरा गई थी। ओपनर्स ने कुछ बाउंड्री लगाईं, लेकिन कुछ ओवरों में कुछ खास रन नहीं बने। इसमें जोश हेजलवुड का एक मेडन ओवर भी शामिल था। इससे जिम्बाब्वे पावरप्ले में सिर्फ 41 रन बना सका। ब्रायन बेनेट जल्द ही आउट हो गए। मैट रेनशॉ ने उन्हें 34 गेंदों में 23 रन पर बोल्ड कर दिया। करन (46 गेंदों में 30 रन) स्पिनर के अगले ओवर में बोल्ड हो गए। इससे 16वें ओवर में जिम्बाब्वे का स्कोर 2 विकेट पर 60 रन हो गया।

जिम्बाब्वे के लिए बड़ी साझेदारी नहीं हुई

इनोसेंट काइया और ब्रेंडन टेलर ने तीसरे विकेट के लिए तेज साझेदारी की और जिम्बाब्वे की वापसी कराने की कोशिश की। हालांकि, यह पार्टनरशिप 55 रन पर टूट गई, जब एडम जम्पा ने काइया को 34 रन पर बोल्ड करके अपना पहला विकेट लिया। जिम्बाब्वे के बल्लेबाजों ने पार्टनरशिप बनाने की कोशिश की, लेकिन इसे बड़े में तब्दिल नहीं कर पाए। ऑस्ट्रेलिया के स्पिनरों ने कसी गेंदबाजी की।

49वें ओवर में जिम्बाब्वे की पारी खत्म

पीक ने टेलर (39) को आउट किया और जम्पा ने क्रेग एर्विन (38) को आउट किया। इससे 37वें ओवर में जिम्बाब्वे का स्कोर 5 विकेट पर 187 रन हो गया। इसके बाद तेज गेंदबाजों ने जिम्बाब्वे पर शिकंजा कसा। नाथन एलिस ने ब्रैड इवांस को आउट किया, जबकि हेजलवुड ने मधेवेरे और न्यूमैन न्यामहुरी के विकेट लिए। सिकंदर रजा की 45 रन की जुझारू पारी का अंत हुआ, जब कोनोली ने दो विकेट लेकर पारी खत्म की। 49वें ओवर में जिम्बाब्वे की पारी खत्म हो गई।

ऑस्ट्रेलिया ने बनाया सबसे बड़ा स्कोर

ऑस्ट्रेलिया ने जिम्बाब्वे के खिलाफ वनडे सीरीज के दूसरे मुकाबले में 6 विकेट पर 356 रन का विशाल स्कोर खड़ा किया। इस मैच में ट्रेविस हेड ने 112 रन की पारी खेली और 75 गेंद पर ही शतक बनाते हुए रिकॉर्ड दर्ज करवाया। पूरी खबर पढ़ें।