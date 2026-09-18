ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम अभी जिम्बाब्वे दौरे पर तीन मैचों की वनडे सीरीजी खेल रही है। हरारे के हरारे स्पोर्ट्स क्लब में दूसरे वनडे में स्पिनर एडम जम्पा ने दो विकेट लेकर इतिहास रचा। वह महान लेग-स्पिनर शेन वॉर्न को पीछे छोड़ते हुए वनडे में सबसे तेज 200 विकेट लेने वाले ऑस्ट्रेलियाई स्पिनर बन गए। उन्होंने वॉर्न को गेंद और मैच दोनों के मामले में पीछे छोड़ दिया।

एडम जम्पा यह उपलब्धि हासिल करने वाले ऑस्ट्रेलिया के 7वें गेंदबाज बने। सबसे ज्यादा विकेट ग्लेन मैक्ग्रा और बेट ली के नाम है। दोनों ने 380-380 विकेट लिए हैं। जम्पा ने मैच में ओपनर इनोसेंट काइया को आउट करने के बाद 24.4वें ओवर में 200 विकेट पूरे किए। जिम्बाब्वे के बल्लेबाज ने गुगली पर ड्राइव करने की कोशिश की, लेकिन फ्लाइट से बीट हो गए। बॉल लेग स्टंप पर लगी और वह 34 रन बनाकर आउट हो गए।

जम्पा ने शेन वॉर्न का रिकॉर्ड तोड़ा

काइया का विकेट लेने के बाद जम्पा ने शेन वॉर्न का रिकॉर्ड तोड़ दिया। वॉर्न ने 125 मैचों में यह उपलब्धि हासिल की थी। जम्पा ने 123 मैचों में 200 विकेट झटक लिए। जम्पा को 200 विकेट पूरा करने में 6385 गेंदें लगी। वॉर्न को 6989 गेंदें लगी थीं। एडम जम्पा मैचों के हिसाब से 200 वनडे विकेट लेने के मामले में तीसरे नंबर पर हैं। वह सकलैन मुश्ताक और राशिद खान से पीछे हैं।

ऑस्ट्रेलिया के लिए 200 से ज्यादा वनडे विकेट

380 – ग्लेन मैकग्राथ।

380 – ब्रेट ली।

291 – शेन वॉर्न।

247 – मिचेल स्टार्क।

239 – मिचेल जॉनसन।

203 – क्रेग मैकडरमॉट।

200* – एडम जम्पा।

स्पिनरों में सबसे तेज 200 वनडे विकेट (मैच के हिसाब से)

104 – सकलैन मुश्ताक (पाकिस्तान)।

115 – राशिद खान (अफगानिस्तान)।

123 – एडम जम्पा (ऑस्ट्रेलिया)।

125 – शेन वॉर्न (ऑस्ट्रेलिया)।

137 – आदिल राशिद (इंग्लैंड)।

141 – अब्दुर रज्जाक (बांग्लादेश)।

स्पिनरों में सबसे कम गेंदों में 200 वनडे विकेट

5451 – सकलैन मुश्ताक।

5782 – राशिद खान।

6385 – एडम जम्पा।

6881 – आदिल राशिद।

6989 – शेन वॉर्न।

7337 – अब्दुर रज्जाक।

ट्रेविस हेड का तूफानी शतक

ऑस्ट्रेलिया ने जिम्बाब्वे के खिलाफ वनडे सीरीज के दूसरे मुकाबले में 6 विकेट पर 356 रन का विशाल स्कोर खड़ा किया। इस मैच में ट्रेविस हेड ने 112 रन की पारी खेली और 75 गेंद पर ही शतक बनाते हुए रिकॉर्ड दर्ज करवाया। पूरी खबर पढ़ें।