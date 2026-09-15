जिम्बाब्वे के खिलाफ हरारे में पहले वनडे में मंगलवार (15 सितंबर) को ऑस्ट्रेलिया ने पहले बल्लेबाजी करते हुए मैट रेनशॉ के शतक और कूपर कोनोली की अर्धशतक की मदद से 8 विकेट पर 294 रन बनाए। रेनशॉ ने अपने 10 मैच में पहला शतक लगाया। इससे पहले उनका सर्वोच्च स्कोर 61 था, जो उन्होंने 2026 में ही पाकिस्तान के खिलाफ जड़ा था।

ऑस्ट्रेलिया के कप्ताम मिचेल मार्श, एलेक्स कैरी और ओलिवर पीक अच्छी शुरुआत की बड़ी पारी में नहीं बदल पाए। ट्रेविस हेड और जोश इंग्लिस का बल्ला नहीं चला। जिम्बाब्वे के लिए न्यूमैन न्यामहुरी ने 5 विकेट झटके। 20 साल के न्यामहुरी का यह 7वां वनडे है। उन्होंने अपने वनडे करियर में पहली बार 5 विकेट झटके।

न्यूमैन न्यामहुरी ने झटके बड़े विकेट

न्यूमैन न्यामहुरी ने मिचेल मार्श 28 गेंद पर 36 रन को आउट किया। इसके अलावा उन्होंने जोश इंग्लिस 4, मैट रेनशॉ 94 गेंद पर 109, ओलिवर पीक 40 गेंद पर 30 और जेवियर बार्टलेट 11 गेंद पर 5 रन को आउट किया। ट्रेविस हेड को ब्राड इवांस ने पवेलियन भेजा। उन्होंने 4 रन बनाए।

ऑस्ट्रेलिया ने चुनी बल्लेबाजी

इवांस ने एलेक्स कैरी को भी पवेलियन भेजा। उन्होंने 53 गेंद पर 27 रन बनाए। जिम्बाब्वे के कप्तान सिकंदर रजा ने कूपर कोनोली को पवेलियन भेजा। उन्होंने 46 गेंद पर 51 रन बनाए। जिम्बाब्वे के लिए न्यामहुरी के 5 विकेट के अलावा इवांस ने 2 और रजा ने 1 विकेट लिए। 3 मैचों की सीरीज के पहले मैच ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया।

ऑस्ट्रेलिया की प्लेइंग XI

मिचेल मार्श (कप्तान), ट्रैविस हेड, कूपर कोनोली, जोश इंग्लिस (विकेटकीपर), एलेक्स कैरी, मैट रेनशॉ, ओलिवर पीक, ज़ेवियर बार्टलेट, नाथन एलिस, एडम जम्पा, स्पेंसर जॉनसन

जिम्बाब्वे की प्लेइंग XI

ब्रायन बेनेट, बेन करन, इनोसेंट काइया, ब्रेंडन टेलर (विकेटकीपर), क्रेग एर्विन, सिकंदर रजा (कप्तान), वेस्ली मधेवेरे, ब्रैड इवांस, न्यूमैन न्यामहुरी, वेलिंगटन मसाकाद्जा, ब्लेसिंग मुजराबानी।

41 की उम्र में भी डटे हैं मोहम्मद नबी

मोहम्मद नबी ने अफगानिस्तान की टीम को अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट का दर्जा मिलने से 6 साल पहले डेब्यू कर लिया था। नबी ने 2003 में पाकिस्तान में एक घरेलू टूर्नामेंट में खेलते हुए प्रतिस्पर्धी क्रिकेट में डेब्यू किया था। खास यह है कि उस समय तक गौतम गंभीर का भी अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में डेब्यू नहीं हुआ था। हालांकि, गौतम गंभीर को अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट को संन्यास लिए वर्षों हो चुके हैं, जबकि नबी अब भी अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सक्रिय हैं। पूरी खबर पढ़ें।