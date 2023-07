Zim Afro T10 लीग में रॉबिन उथप्पा, इरफान पठान और श्रीसंत समेत खेलेंगे 7 भारतीय, सूची में 4 रन दे 6 विकेट लेने वाला ऑलराउंडर भी शामिल

Zim Afro T10 League: जिम्बाब्वे-एफ्रो टी10 लीग में पांच टीमें हैं। ये सभी जिम्बाब्वे और दक्षिण अफ्रीका के 5 अलग-अलग शहरों का प्रतिनिधित्व करेंगी।

Zim Afro T10 League: जिम्बाब्वे-एफ्रो टी10 लीग के पहले सीजन में संन्यास ले चुके रॉबिन उथप्पा, इरफान पठान और एस श्रीसंत समेत 6 भारतीय क्रिकेटर्स भी हिस्सा लेंगे। इस सूची में एकदिवसीय मैच में 4 रन देकर 6 विकेट लेने वाले भारतीय ऑलराउंडर स्टुअर्ट बिन्नी भी शामिल हैं। एकदिवसीय अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में स्टुअर्ट बिन्नी के नाम बेस्ट बॉलिंग स्पेल का रिकॉर्ड है। उन्होंने साल 2014 में बांग्लादेश के खिलाफ मैच में 4 रन देकर 6 विकेट हासिल किए थे। अन्य भारतीय खिलाड़ियों में पार्थिव पटेल और यूसुफ पठान हैं। लीग के उद्घाटन संस्करण की शुरुआत 20 जुलाई से होगी और फाइनल 29 जुलाई को होगा। टूर्नामेंट के सभी मुकाबले में जिम्बाब्वे की राजधानी हरारे में होंगे। साल 2017 में अबुधाबी टी10 लीग के बाद यह सबसे हाई-प्रोफाइल टी10 लीग में से एक होगी। साल 2017 के बाद से कतर टी10 लीग और यूरोपीय क्रिकेट लीग समेत 10-10 ओवर वाली कई लीग सामने आ चुकी हैं। जिम्बाब्वे-एफ्रो टी10 लीग की बात करें तो इस टूर्नामेंट में पांच टीमें हैं। ये सभी जिम्बाब्वे और दक्षिण अफ्रीका के 5 अलग-अलग शहरों का प्रतिनिधित्व करेंगी। ये टीमें हरारे हरिकेंस, जोहानिसबर्ग बफेलोज, डरबन कलंदर्स, बुलावायो ब्रेव्स और केप टाउन सैम्प आर्मी हैं। हर टीम में कम से कम 16 खिलाड़ियों होंगे। इनमें से 6 जिम्बाब्वे से होंगे। इन 6 में से कम से कम एक खिलाड़ी ‘एमर्जिंग प्लेयर्स’ कैटेगरी से होना चाहिए। हर टीम 4 विदेशी क्रिकेटर्स के साथ करार कर सकती है। Zim Afro T10 लीग के मार्की खिलाड़ी डरबन कलंदर्स: डरबन कलंदर्स के पास 15 खिलाड़ियों की एक टीम है। इसमें आसिफ अली, मोहम्मद आमिर, जॉर्ज लिंडे, हजरतुल्लाह जजाई, टिम सिफर्ट, सिसंडा मगाला, हिल्टन कार्टराईट, मिर्जा ताहिर बेग, तैयब अब्बास, क्रेग एर्विन, टेंडाई चतारा, ब्रैड इवांस, क्लाइव मडांडे, निक वेल्च और आंद्रे फ्लेचर जैसे खिलाड़ी शामिल हैं। केपटाउन सैम्प आर्मी के लिए खेलेंगे पार्थिव पटेल और स्टुअर्ट बिन्नी केप टाउन सैम्प आर्मी: केपटाउन सैम्प आर्मी के रोस्टर में 17 खिलाड़ी हैं। जिनमें रहमानुल्लाह गुरबाज, सीन विलियम्स, भानुका राजपक्षे, महेश तीक्षना, शेल्डन कॉटरेल, करीम जनत, चामिका करुणारत्ने, पीटर हेजलोगो, मैथ्यू ब्रीत्जके, रिचर्ड नगारवा, ज़ुवाओ सेफस, हैमिल्टन मसाकाद्जा, तदश्वनी मारुमनी, तिनशे कामुनकेवे, पार्थिव पटेल, मोहम्मद इरफान और स्टुअर्ट बिन्नी हैं। हरारे हरिकेंस का हिस्सा हैं इरफान पठान और एस श्रीसंत हरारे हरिकेंस: हरारे हरिकेंस के खेमे में भी 17 खिलाड़ी हैं। इनमें इयोन मोर्गन जैसे प्रभावशाली खिलाड़ी टीम का नेतृत्व करेंगे। इसके अलावा टीम में मोहम्मद नबी, एविन लुईस, रॉबिन उथप्पा, डोनोवन फेराएरा, शाहजवाज दहानी, डुआन जानसेन, समित पटेल, केविन कोथेगोडा, क्रिस्टोफर मपोफू, रेगिस चकाबवा, ल्यूक जोनवे, ब्रैंडन मावुता, ताशिंगा मुशिवा, इरफान पठान, खालिद शाह और एस श्रीसंत हैं। बुलावायो ब्रेव्स: बुलावायो ब्रेव्स 15 खिलाड़ियों की टीम के साथ जिम साइबर सिटी जिम एफ्रो टी10 के उद्घाटन संस्करण में उतरेगी। टीम ने सिकंदर रजा, तस्कीन अहमद, एश्टन टर्नर, टाइमल मिल्स, तिसारा परेरा, बेन मैकडरमोट, ब्यू वेबस्टर, पैट्रिक डूले, कोबे हर्फ्ट, रेयेन बर्ल, टिमिसेन मारुमा, जॉयलॉर्ड गम्बी, इनोसेंट कैया, फराज अकरम और मुजीब उर रहमान के साथ अनुबंध किया है। जोहानिसबर्ग बफेलोज के लिए चौके-छक्के जड़ते दिख सकते हैं यूसुफ पठान जोहानिसबर्ग बफेलोज: जोहानिसबर्ग बफेलोज 16 खिलाड़ियों वाली एकमात्र टीम है। उन्होंने मुश्फिकुर रहीम, ओडियन स्मिथ, टॉम बैंटन, यूसुफ पठान, विल स्मीड, नूर अहमद, रवि बोपारा, उस्मान शिनवारी, जूनियर डाला, ब्लेसिंग मुजरबानी, वेलिंगटन मसाकाद्जा, वेस्ले मधेवेरे, विक्टर न्याउची, मिल्टन शुम्बा, मोहम्मद हफीज और राहुल चोपड़ा की सेवाएं हासिल की हैं। नोट: आने वाले दिनों में सभी टीमें अपनी टीम में एक और स्थानीय खिलाड़ी को शामिल करेंगी। इन 5 खिलाड़ियों को राष्ट्रव्यापी एमर्जिंग प्लेयर्स प्रोग्राम के तहत चुना जाएगा, जो युवाओं को बड़े मंच पर आने का मौका प्रदान करने के लिए बनाया गया है।

