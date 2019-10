टीम इंडिया के पूर्व स्टार गेंदबाज जहीर खान ने 7 अक्टूबर को अपना 41वां जन्मदिन मनाया। इस मौके पर क्रिके जगत से तमाम खिलाड़ियों ने इस स्टार गेंदबाज को शुभकामनाएं दीं और वहीं, फैंस ने टीम इंडिया के लिए उनके योगदान के लिए उनको थैंक्स कहा। हालांकि इसी बीच टीम इंडिया के मौजूदा स्टार ऑलराउंडर हार्दिक पंड्या ने जहीर खान को बर्थ डे विश करते हुए ऐसा ट्वीट किया जो यूजर्स को पसंद नहीं आया और उन्होंने हार्दिक पंड्या को जमकर खरी-खोटी सुनाई।

दरअसल, हार्दिक ने जहीर खान को विश करने के लिए एक वीडियो का सहारा लिया। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि जहीर खान पंड्या को गेंदबाजी करते दिख रहे हैं जिसमें वो गेंद को सीमारेखा के पार पहुंचाते नजर आ रहे हैं। ये वीडियो शेयर करते हुए पंड्या ने जहीर की चुटकी लेते हुए कहा कि ‘हैपी बर्थडे जैक… उम्मीद करता हूं आपने भी इसे पार्क से बाहर भेज दिया (भूल चुके होंगे) होगा जैसे मैंने भेजा था।

Happy birthday Zak … Hope you smash it out of the park like I did here @ImZaheer pic.twitter.com/XghW5UHlBy

Despite being a bowler he has 53 gorgeous international sixes. He has smashed bowlers like Brett Lee , Shoaib Akhtar out of the park. He would have crushed your toe with an inswinging Yorker if u played him in his prime. He is a legend.

— Roshan Rai (@RoshanKrRai) October 7, 2019