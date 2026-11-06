सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2026-27 के लिए बंगाल की टीम का ऐलान कर दिया गया। 14 नवंबर से शुरू हो रहे इस घरेलू टी20 टूर्नामेंट में बंगाल टीम की कप्तानी अभिमन्यु ईश्वरन को सौंपी गई है। इस टीम में स्टार तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी को भी शामिल किया गया है जो भारतीय टीम में वापसी के लिए प्रयासरत हैं जबकि युवराज केशवानी भी इस टीम में जगह बनाने में सफल रहे हैं।

अभिमन्यु ईश्वरन करेंगे टीम की कप्तानी

बंगाल को इस टूर्नामेंट के लिए कर्नाटक, चंडीगढ़, झारखंड, मिजोरम, बड़ौदा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के साथ ग्रुप A में रखा गया है और ग्रुप ए के सभी लीग मैच मुंबई में खेले जाएंगे। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2026-27 के लिए बंगाल की जिस टीम का चयन किया गया है वो काफी मजबूत दिख रहा है। बल्लेबाजों की बात करें तो इस में कप्तान अभिमन्यु के अलावा सुदीप घरामी, युवराज, अभिषेक पोरेल जैसे खिलाड़ी शामिल हैं तो वहीं गेंदबाजी में कई बेहतरीन खिलाड़ी इस टीम का हिस्सा बने हैं।

इस टूर्नामेंट में बंगाल के लिए गेंदबाजी की जिम्मेदारी उठाते हुए शमी के अलावा मुकेश कुमार, शाहबाज अहमद, सैयद इरफान अफताब, ऋषभ चौधरी, शशांक सिंह, कनिष्क सेठ नजर आएंगे। इस टीम में शाहबाज अहमद और शशांक सिंह जैसे ऑलराउंडर भी शामिल हैं। टीम में विकेटकीपर के रूप में अभिषेक पोरेल और शाकिब गांधी को चुना गया है।

SMAT 2026-27 के लिए बंगाल की टीम

अभिमन्यु ईश्वरन (कप्तान), सुदीप घरामी, युवराज केसवानी, आदित्य पुरोहित, अभिषेक पोरेल (विकेटकीपर), शाकिर गांधी (विकेटकीपर), करण लाल, प्रदीप्ता प्रमाणिक, सौरव हलदर, प्रयास रे बर्मन, मोहम्मद शमी, मुकेश कुमार, शाहबाज अहमद, कनिष्क सेठ, सायन घोष, सैयद इरफान आफताब, अखिलेश यादव, ऋषभ चौधरी और शशांक सिंह।

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