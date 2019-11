बांग्लादेश के खिलाफ शानदार 2-1 से सीरीज जीत के बाद टीम इंडिया में जश्न का माहौल है। इस मुकाबले में दीपक चाहर ने शानदार हैट्रिक के साथ ही 6 विकेट लिए और चहल का रिकॉर्ड तोड़ते हुए टी20 में सबसे उम्दा प्रदर्शन किया। वहीं, बल्लेबाजी में श्रेयस अय्यर ने मुश्किल वक्त में न सिर्फ टीम को संभाला बल्कि 3 गेंदों पर 3 छक्के जड़कर धमाल किया। इस जबरदस्त प्रदर्शन और टीम की जीत के बाद दोनों का आगाज चहल टीवी पर हुआ। इस शो के दौरान कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी।

चहल ने दीपक का परिचय कराते हुए कहा कि इन्होंने 6 विकेट लिए और हैट्रिक भी लगाई और मेरा ही रिकॉर्ड तोड़ दिया। इसके आगे उन्होंने कहा कि बहुत बेशर्म इंसान हो यार। वहीं, चहर ने कहा कि ये मेरे लिए बहुत अच्छी फीलिंग है। आप घर पर बैठकर सोचोगे तो भी कभी यह नहीं सोच पाओगे की इंटरनेशनल टी-20 क्रिकेट में 7 रन देकर 6 विकेट लोगे। आपने गलती से सोच भी लिया कि 5 विकेट ले लूंगा तो रन तो कम से कम 20-25 होंगे।

WATCH: Hat-trick of sixes, Hat-trick of wickets & a card trick to top it up. This is yet another Chahal TV special. @deepak_chahar9 @ShreyasIyer15 @yuzi_chahal – by @28anand

