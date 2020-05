टीम इंडिया के पूर्व बल्लेबाज युवराज ने सिंह ने ट्विटर पर लेग स्पिनर युजवेंद्र चहल के मजे लिए। उन्होंने भारतीय स्पिनर को चूहा कहा। हालांकि, युवी को भी इस पर करारा जवाब मिला। चहल ने उन्हें कहा कि मैं मजबूत हूं। दरअसल, कोरोनावायरस के कारण भारत में 17 मई तक लॉकडाउन है। ऐसे में चहल सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा सक्रिय भारतीय खिलाड़ियों में हैं। वे इंस्टाग्राम और ट्विटर के साथ-साथ टिकटॉक पर सक्रिय रहते हैं।

चहल ने ट्विटर पर वर्कआउट (कसरत) करते हुए एक वीडियो पोस्ट किया था। इस पर युवराज ने उन्हें ट्रोल कर दिया। 29 साल के चहल ने 39 सेकेंड का एक वीडियो पोस्ट करते हुए लिखा, ‘‘ आज जो दर्द आप महसूस कर रहे हैं वह कल आपकी शक्ति बनेगा।’’पिछले साल अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने वाले युवराज ने इस वीडियो पर चहल के मजे ले लिए। उन्होंने कॉमेंट में लिखा- ओह, बल्ले ओ तेरे चूहे।’’ इस पर जवाब देते हुए चहल ने लिखा- स्ट्रॉन्ग मी भैया।

The pain you feel today is the strength you’ll feel tomorrow..!! pic.twitter.com/ymUhaEZID9

