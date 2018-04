युजवेंद्र चहल ने चलाई बंदूक, VIDEO देख फैंस ने लिए मजे- हिल क्यों रहे हो?

भारतीय क्रिकेटर यजुवेन्द्र चहल ने अपने ट्विटर अकाउंट पर एक वीडियो पोस्ट किया है, जिसमें वह एक फायरिंग रेंज में बंदूक से गोलियां चलाते दिखाई दे रहे हैं। जब चहल बंदूक से निशाना लगा रहे थे तो उस वक्त पीछे खड़े हार्दिक पंड्या चहल के साथ मजाक करते सुनाई दे रहे हैं। इस पर चहल ने वीडियो के साथ ट्वीट करते हुए लिखा कि आईपीएल से पहले कुछ टारगेट प्रैक्टिस हो रही है। और इन कमेंट के लिए मेरा पहला टारगेट होगा हार्दिक पंड्या। वहीं चहल ने जैसे ही यह वीडियो पोस्ट किया, वैसे ही सोशल मीडिया यूजर्स ने जवाब में मजेदार कमेंट करने शुरु कर दिए।

इस दौरान कई यूजर्स चहल के साथ मजे लेते दिखाई दिए। दरअसल चहल फायरिंग करते हुए काफी झटके खा रहे थे। इस पर कुछ यूजर्स ने मजाक में लिखा कि इतना हिल क्यों रहे हो। एक यूजर ने लिखा कि ‘बंदा खुद हिल रहा है शूट करने के साथ-साथ’। एक यूजर ने लिखा कि किसमें ज्यादा वजन है? वहीं कुछ यूजर चहल का हौंसला बढ़ाते भी नजर आए। किसी ने चहल को आगामी आईपीएल के लिए शुभकामनाएं भी दी।

Some target practice before the IPL.

Target number one @hardikpandya7 for those comments pic.twitter.com/AYG7CK7YJf — Yuzvendra Chahal (@yuzi_chahal) March 30, 2018

बंदा खुद हिल रहा है शुट करने के साथ साथ — Raghuveer Siyol (@SiyolRaghuveer) March 30, 2018

Sambhal ke… khud mat chale jana — Shahzad gori (@sgreatgori) March 30, 2018

Who is more heavier here — VIRAT KOHLI/KUMARIAN (@AaronNdabambi) March 30, 2018

& target going outside the park every time… — Kichcha Prashant (@Prashan16862154) March 31, 2018

Great going bro.. Enjoy.. Gud luck for ipl.. — Dr Shine Trehan (@TrehanShine) March 30, 2018

बता दें कि यजुवेन्द्र चहल इस आगामी सीजन में भी रॉयल चैलेंजर्स बैंगलुरु की तरफ से खेलते नजर आएंगे। चहल को आरसीबी ने आरटीएम नियम के तहत 6 करोड़ रुपए में खरीदा है, जबकि उनका बेस प्राइज 2 करोड़ रुपए था। राष्ट्रीय टीम की ओर से हाल के मैचों में अच्छा प्रदर्शन करने के बाद चहल पर आईपीएल में भी सभी की निगाहें रहेंगी। चूंकि हमेशा से ही आईपीएल की अच्छी टीम होने के बावजूद आरसीबी कभी भी आईपीएल नहीं जीत सकी है, इसलिए इस बार कोहली, चहल पर जिम्मेदारी होगी कि वह इस बार टीम को विजेता बनाएं।

