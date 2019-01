भारत-ऑस्ट्रेलिया के बीच एडिलेड के मैदान पर खेले गए दूसरे वनडे मुकाबले में टीम इंडिया ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 6 विकेटों से जीत दर्ज की और सीरीज को 1-1 की बराबरी पर लाकर खड़ा कर दिया। इस मैच के बाद टीम इंडिया की खुशी का ठिकाना नहीं था वहीं जीत के हीरो और टीम के कप्तान विराट कोहली एक अलग रंग में ही दिखे। दरअसल युजवेंद्र चहल जो फिलहाल प्लेइंग इलेवन का हिस्सा नहीं हैं फिर भी अपने मजाकिया अंदाज के कारण अक्सर सुर्खियों में रहते हैं, उन्होंने अपने टॉक शो चहल टीवी के कारण भी काफी लोकप्रियता बटोरी है। ऐसे में इस शानदार जीत के बाद कप्तान कोहली उनके इस शो के मेहमान बने और इस वीडियो को बीसीसीआई ने अपने सोशल मीडिया पर शेयर भी किया है जिसमें कप्तान कोहली चहल के इस शो की तारीफ करते हुए बता रहे हैं कि आखिर इस शो का क्या महत्व है।

कोहली-चहल की बातचीत के दौरान विराट ने बताया कि चहल टीवी पर आना उनके लिए बड़े गर्व की बात है। इस दौरान चहल ने जब कोहली से पूछा कि क्या आपने कभी सोचा था कि आप चहल टीवी पर आएंगे तो कोहली ने इसका जवाब देते हुए मजाकिया अंदाज में कहा कि 39वां शतक लगाने और मैन ऑफ द मैच बनने से ज़्यादा बड़ी गर्व कि बात है कि मैं चहल टीवी पर आपके साथ हूं। कोहली ने कहा कि अगर आपको चहल टीवी पर आना है तो फिर आपको परफार्मेंस भी बड़ी देनी होगी, जो शतक नहीं मारता या फिर 5 विकेट नहीं लेता वो इस शो में नहीं आ सकता है। पिछली बार रोहित आया था और इस बार मैं आया हूं।

