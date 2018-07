भारत और इंग्लैंड के बीच तीन वनडे मैच सीरीज का पहला मैच गुरुवार को नॉटिंघम के ट्रेंट ब्रिज पर खेला गया। यह पिच बल्लेबाजों के लिए अच्छा माना जाता है। दर्शकों को यह उम्मीद थी कि इस पिच पर रनों की बारिश देखने को मिलेगी। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। इंग्लैंड की पूरी टीम 49.5 ओवर में 268 रन बनाकर ऑलआउट हो गई। सलामी बल्लेबाज रोहित शर्मा के नाबाद 137 रन की बदौलत भारत ने आठ विकेट से इंग्लैंड को अासानी से हरा दिया। लेकिन इस दौरान एक ऐसा वाक्या हुआ, जिसपर भारतीय टीम के एक खिलाड़ी का मजाक उड़ रहा है। यूजर्स उसे ट्वीटर पर ट्रोल कर रहे हैं। उस खिलाड़ी का नाम है युजवेंद्र चहल। दरअसल, मैच के दौरान चहल अपने चेहरे के बल पर मैदान पर लेट गए। उनका हाथ घुटनों पर था और चेहरे पर स्माइल थी। यह घटना एंटीक ब्राजील के फुटबॉल खिलाड़ी नेमार के समान दिखता रहा था, जिन्होंने रूस में फीफा विश्व कप के दौरान ऐसा किया था। इस घटना के बाद से सोशल मीडिया पर लोगों ने उन्हें ट्रोल करना शुरू कर दिया। ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी मैक्सवेल ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी में लिखा नेमार और युजवेंद्र पहल। साथ ही दोनों की तस्वीर डाल दी।

ट्वीटर यूजर्स ने एक से एक कमेंट किए। एक ने लिखा, “भाई ये क्रिकेट है। यहां रॉल करने से कुछ नहीं मिलेगा।” वहीं, “एक दूसरे ने लिखा, नेमार ऑफ क्रिकेट।”

Brilliant! Indian cricketer Yuzvendra Chahal just got hit on the knee and rolled around on the Trent Bridge turf as if he’d been felled by a sniper – or, in fact, was Neymar! Top class piss-taking! @SkyCricket #ENGvIND pic.twitter.com/1rk7BGoreJ

— Jon Teckman #FBPE (@Jontwothreefour) July 12, 2018