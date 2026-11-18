हरियाणा की टीम ने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2026-27 के तीसरे चरण के मुकाबले में तमिलनाडु के खिलाफ युजवेंद्र चहल की शानदार गेंदबाजी साथ ही निशांत सिंधू के ऑलराउंड प्रदर्शन के दम पर 7 विकेट से जीत दर्ज की। ग्रुप बी में ये हरियाणा की तीसरे लीग मैच में पहली जीत रही और ये टीम अंकतालिका में 4 अंक के साथ 5वें नंबर पर पहुंच गई।

इस मैच में हरियाणा ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया था और फिर तमिलनाडु ने 19.5 ओवर में 124 रन पर अपने सारे विकेट गंवा दिया। हरियाणा को जीत के लिए 125 रन का टारगेट मिला था और इस टीम ने 16.1 ओवर में 3 विकेट पर 126 रन बनाकर मैच जीत लिया। निशांत सिंधू ने इस मैच में 29 गेंदों पर नाबाद 37 रन की पारी खेली और 3 विकेट लिए और उनके इस ऑलराउंड प्रदर्शन के लिए उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच का खिताब मिला।

युजवेंद्र चहल ने लिए 3 विकेट

तमिलनाडु के खिलाफ चहल ने 4 ओवर में 16 रन देकर 3 विकेट लिए जबकि निशांत सिंधू ने 4 ओवर में 22 रन देकर 3 सफलता हासलि की। तमिलनाडु की तरफ से अमित सात्विक ने सबसे बड़ी 37 रन की पारी खेली जबकि बालासुब्रमण्यम सचिन ने 27 रन बनाए। इसके अलावा कप्तान साई किशोर ने 19 रन जबकि शाहरुख खान ने 22 रन की पारी खेली। हरियाणा के लिए निशांत सिंधू 37 रन बनाकर नाबाद रहे जबकि कप्तान अंकित राजेश कुमार ने 43 रन की पारी खेली।

युजवेंद्र चहल ने पूरे किए 400 विकेट

चहल सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के इस सीजन के अपने पहले मैच में पंजाब के खिलाफ कोई विकेट नहीं ले पाए थे जबकि दूसरे मैच में सौराष्ट्र के खिलाफ उन्होंने शानदार गेंदबाजी करते हुए 3 विकेट लिए और उनके विकेट की संख्या टी20 में 399 हो गई थी। इसके बाद उन्होंने तमिलनाडु के खिलाफ फिर से 3 विकेट लिए और भारत की तरफ से टी20 क्रिकेट में 400 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज बन गए। चहल अब तक 346 टी20 मैचों में 402 विकेट ले चुके हैं।

टी20 में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले टॉप-6 भारतीय

गेंदबाज मैच विकेट बेस्ट बॉलिंग औसत इकॉनामी 4विकेट/5विकेट युजवेंद्र चहल 346 402 6/25 23.68 7.77 12/2 भुवनेश्वर कुमार 339 366 5/4 24.85 7.44 6/5 जसप्रीत बुमराह 288 354 5/10 21.06 6.97 4/2 पीयूष चावला 307 329 4/12 24.5 7.58 5/0 रविचंद्रन अश्विन 343 323 4/8 27.14 7.08 4/0 अक्षर पटेल 345 300 4/21 27.65 7.28 1/0

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